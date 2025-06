Gerucht: Intel Arrow Lake-cpu's krijgen 50 procent meer L2-cache per P-core

Intel voorziet zijn komende Arrow Lake-processors mogelijk van 3MB L2-cache per P-core. Dat is een toename van vijftig procent ten opzichte van de huidige Raptor Lake-serie. De Arrow Lake-cpu's moeten volgend jaar uitkomen.

De Intel Arrow Lake-S-desktopprocessors krijgen volgens Bilibili-gebruiker Golden Pig Upgrade 3MB L2-cache voor iedere Performance-core, merkte @9550pro op. Golden Pig Upgrade deelde in het verleden accurate Intel-geruchten. Deze processors krijgen daarmee aanzienlijk meer L2-cache dan hun voorgangers. De huidige Raptor Lake-generatie heeft 2MB L2-cache per P-core. De P-cores in de Alder Lake-chips uit 2021 beschikten ieder over 1,25MB L2-cache. Rocket Lake had 512kB L2 per core.

Het is niet bekend hoeveel cores de Arrow Lake-serie krijgt. Als de maximale hoeveelheid P-cores ongewijzigd blijft ten opzichte van Raptor Lake, zouden de chips in totaal 24MB L2-cache krijgen, verdeeld over acht kernen. Het is niet bekend hoeveel L3-cache de Arrow Lake-serie krijgt. Ook de hoeveelheid cache voor de energiezuinigere E-cores is nog onbekend.

De Arrow Lake-serie staat op de planning voor 2024. Intel brengt naar verwachting desktop- en laptopprocessors uit in die serie. De processors krijgen onder meer een chipletachtige opbouw met tiles en een nieuwe socket: LGA1851. Dit jaar komt Intel ook met een soortgelijke Meteor Lake-architectuur, hoewel die processors alleen in laptops verschijnen.