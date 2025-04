Intel China bevestigt Raptor Lake-refresh met Core- en Core i-uitvoeringen

Officiële socialemediakanalen van Intel China hebben bevestigd dat er een Raptor Lake-refresh aankomt en dat de noemer '14th Gen Core i' aan de S- en HX-series gegeven wordt. Ook bevestigt het bedrijf een Raptor Lake-U-refresh en Meteor Lake met de nieuwe Core-noemer.

Intel China probeert in verschillende socialemediaposts te verduidelijken wat de benamingen voor de komende processorseries worden, aldus VideoCardz. Het bedrijf kondigde halverwege juni aan dat het 'i'-voorvoegsel uit toekomstige Core-processornamen verdwijnt, maar dat klopt niet helemaal.

De ondertussen bevestigde Raptor Lake-refresh krijgt twee merknamen. Een is de voortzetting van de huidige benaming: 14th Gen Core i-modellen voor de Raptor Lake HX- en S-refreshes. Daarvan zijn HX-cpu's voor laptopvlaggenschepen en S-processors voor desktops bedoeld. Daarnaast komt er als onderdeel van de daaropvolgende generatie een refresh van mobiele Raptor Lake U-cpu's uit met nieuwe namen: Intel Core 3-, 5- en 7-uitvoeringen.

Dezelfde nieuwe Core-benaming geldt ook voor de komende Meteor Lake-processors; Intel brengt volgens de Chinese kanalen inderdaad geen desktopvarianten uit, maar alleen laptopprocessors onder de naam Core Ultra 5, 7 en 9. De benamingen Core en Core Ultra moeten onderscheid aanduiden tussen respectievelijk de refreshversies op basis van Raptor Lake en de nieuwere en vermoedelijk snellere Meteor Lake-chips, die als één generatie worden uitgebracht.

De informatie werd oorspronkelijk al op 16 juni gepubliceerd op het Chinese sociale medium Bilibili en werd een week later nog eens gedeeld via Weibo. De nieuwe benamingen en mogelijke komende refreshes staan al maanden centraal in verschillende geruchten, maar tot dusver leek Intel hier geen officiële informatie over gedeeld te hebben. Het is niet duidelijk waarom de vernieuwde processors officieel nog niet in het Westen aangekondigd zijn.

Afbeeldingen via Intel China, vertaald door Wccftech