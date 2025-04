YouTube integreert tool voor kunstmatige nasynchronisatie Aloud in videoplatform

YouTube wil het voor videomakers makkelijker maken om video's beschikbaar te stellen voor anderstaligen, en gaat daarom nasynchronisatietool Aloud integreren in zijn videoplatform. Aloud is een gecombineerde transcriptie-, vertalings- en spraaksynthesetool.

Aloud is een Google-start-up waarvan het team wordt overgeheveld naar YouTube, zegt laatstgenoemde tegen The Verge. Het Aloud-team gaat de tool integreren binnen YouTube, zodat de tool breder beschikbaar komt. Op dit moment wordt de tool getest met 'honderden' videomakers en zijn er drie talen beschikbaar: Engels, Spaans en Portugees.

Later wil het bedrijf hier meer talen aan toevoegen en de tool ook breder beschikbaar maken. Daarnaast wil het bedrijf de tool verbeteren om de nasynchronisatie meer te laten klinken als de originele stem en lipsynchronisatie. Het bedrijf verwacht hier volgend jaar stappen in te kunnen zetten.

Aloud laat gebruikers een video met ondertiteling uploaden, die de tool dan kan vertalen. Als er geen ondertiteling is, dan kan de tool de video ook transcriberen. De videomaker kan die getranscribeerde tool dan weer controleren. Later vertaalt Aloud de tekst en synchroniseert de tool deze na, waarna de videomaker de nagesynchroniseerde video kan uploaden. Aloud zegt dat dit mogelijk is door stappen in audioscheiding, machinevertalingen en spraaksynthese. Videomakers kunnen zo sneller en makkelijker een video beschikbaar maken voor een groter publiek, aldus Aloud.

Een voorbeeld van een door Aloud nagesynchroniseerde video. In de instellingen van de video kunnen gebruikers een andere audiotrack kiezen, in dit geval Spaans.