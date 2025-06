YouTube laat meer videomakers nasynchronisatietool gebruiken

YouTube heeft zijn nasynchronisatietool beschikbaar gemaakt voor 'honderdduizenden' YouTube-kanalen. Voorheen kon de tool alleen door een klein aantal makers worden gebruikt. De tool kan daarnaast meer talen vertalen, al wordt Nederlands nog niet ondersteund.

Die honderdduizenden kanalen zijn videomakers die vooral video's maken rondom 'kennis en informatie', schrijft YouTube. Videomakers die andere soorten content maken, volgen 'binnenkort'. Videomakers zien de nasynchronisaties in de geavanceerde instellingen in YouTube Studio en kunnen zelf nasynchronisaties verwijderen als ze niet bevallen. YouTube geeft aan dat de AI-tool nog in ontwikkeling is 'en misschien niet juist vertaalt of een stem gebruikt die niet goed overeenkomt met de stem van de oorspronkelijke spreker'.

YouTube kondigde de tool in juni vorig jaar aan. Het gaat om een tool die transcriptie, vertaling en spraaksynthese combineert. Oorspronkelijk werkte de tool alleen met Engels, Spaans en Portugees. Daar heeft Google nu ook Duits, Hindi, Indonesisch, Italiaans en Japans aan toegevoegd. De tool kan deze talen van of naar het Engels vertalen, maar onderling vertalen kan niet. De tool kan van een Japanse video voorlopig dus geen Italiaanse nasynchronisatie maken. YouTube geeft het met een label aan als de audio nagesynchroniseerd is. De gebruiker kan in de instellingen van de video kiezen voor verschillende talen.

Een vroeg voorbeeld van een video die naar het Spaans vertaald kan worden met de nasynchronisatietool