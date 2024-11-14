YouTube laat gebruikers cadeaus van een cent geven aan makers livestreams

YouTube komt met Jewels, een cadeau van een cent dat kijkers kunnen geven tijdens verticale livestreams aan de makers van die streams. YouTube-gebruikers kunnen die Jewels in bulk inkopen.

Jewels vervangen de Super Stickers die er al waren in verticale livestreams, zegt Google. De Jewels veranderen voor makers in Rubies en die leveren 1 dollarcent per stuk op en dus kunnen makers 100 Rubies inleveren voor een dollar. Hoeveel de Jewels kosten om te kopen, zegt YouTube niet.

De videosite lijkt de functie af te hebben gekeken van TikTok, waar het Gifts heet. Daar kunnen gebruikers op dezelfde manier hun waardering uiten voor makers van livestreams. Jewels zijn in de komende weken beschikbaar, maar alleen voor makers en kijkers in de VS. Wanneer de dienst naar andere landen komt, is onbekend.

YouTube JewelsYouTube JewelsYouTube Jewels

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 14-11-2024 18:55 94

14-11-2024 • 18:55

94

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Reacties (94)

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Ruw ER 14 november 2024 19:14
Wat ik PERSOONLIJK (let op, persoonlijk, mijn mening, pas op) niet begrijp is dat mensen donaties sturen naar mensen die al miljonair zijn geworden van het streamen. Waarom zou je geld geven aan iemand die veel rijker is dan jezelf. Ik ben op Twitch subscribed op 2 streamers, en dat zijn gasten die rond de 1000 subs zitten en full time zijn gegaan. Ik kijk ook wel eens streamers die tienduizenden subs hebben. Ik heb die euro's harder nodig, zij zijn al miljonair. Niks mis mee dat ze zo succesvol zijn overigens.
Quintiemero @Ruw ER14 november 2024 19:23
Tegelijkertijd maakt zo’n streamer echt onderdeel uit van iemands leven. Zeker als je 14-18 bent, kan zo’n streamer de wereld voor je zijn, een gevoel van ontsnapping aan de dagelijkse sleur. + hoe cool is het dat x duizend mensen jouw username zien en horen.

Ik zal het ook niet doen, maar kan het best begrijpen dat mensen het wel doem.
nzall @Quintiemero14 november 2024 19:39
Het teert ook wel een beetje op bepaalde neurodivergente kwetsbaarheden. Ik heb autisme en op een gegeven moment was ik bezig met mijn favoriete streamer op Twitch elke dag 300 bits te doneren voor TTS berichten, aan de minst voordelige prijs. 100 bits zijn 1.59 EUR, dus ik was die elke week bijna 24 EUR aan het geven. Op jaarbasis is dat 1240 EUR. Dat is het dubbele van wat ik per jaar budgetteer voor computeraankopen. Maar je beseft dat niet omdat elke individuele betaling zo'n kleine bedrag is...
dasiro @nzall14 november 2024 20:04
Goed dat je dit beseft, want veel kwetsbare mensen en zeker kinderen moeten beschermd worden als ze hun inkomsten- en uitgavepatroon niet bewust genoeg in de hand hebben.
Zo stond ik gisteren toevallig achter een dame in de apotheek die iets kwam vragen tegen de buikpijn van haar tienjarig kind, wat altijd opkwam nadat het veel snoep had gegeten. Ze heeft gekregen wat ze vroeg zonder dat de bediende hier verder over uitwijdde (waarschijnlijk omdat ze zich niet wou uitspreken over de opvoeding van het kind), maar dit was pijnlijk om aan te horen dat iemand die geacht wordt om hun kwetsbaren te beschermen zélf ook kwetsbaar is en onbewust nog meer leed veroorzaakt.
graceful @dasiro14 november 2024 20:48
Mensen zijn zeer beïnvloedbaar, daar zit geen leeftijd aan. Als dat niet was, had reclame geen zin.

De reden dat kids geld gooien naar streamers is omdat dat nu opeens wel kan, vroegah had je daar CC voor nodig online.
fire-breath @graceful15 november 2024 09:56
Lijkt me stug dat kinderen zomaar jewels kunnen kopen op YouTube zonder dat de ouders dit handmatig hebben moeten accorderen??

Maakt in die zin niet veel uit of je jewels met een creditcard moet kopen of dat dit via iDEAL moet?
nzall @fire-breath15 november 2024 15:38
Ik weet niet of iDEAL wel een functie van ouderlijk toezicht heeft. Denk zelfs dat dat pas mag vanaf 18 jaar.
vrijmark @nzall15 november 2024 14:28
Dit soort vergoedingen zijn meestal niet voordelig
SgtElPotato @Ruw ER14 november 2024 20:31
Waarom betaal je een kaartje om naar de bioscoop te gaan, al die mensen die aan die film hebben gewerkt zijn miljonair. Waarom zou je betalen voor je Tesla?

Als iemand in mijn ogen leuke content maakt op YouTube of Twitch of Patreon of waar dan ook en ik consumeer dat meerdere uren per week, prima toch. Heb ik wel een paar euro voor over hoor!
Cid Highwind @SgtElPotato14 november 2024 22:29
Een heel slecht vergelijk. De hoofdrolspelers en regisseur zijn vast miljonair. En dan volgen de overige tien minuten aan credits.

Daarnaast is dat de enige bron van inkomsten voor de film, op merch na. Op YouTube verdient men sowieso al met iedere view dankzij reclameinkomsten en eventuele sponsordeals.
tweakuwe @Cid Highwind14 november 2024 23:10
En jij denkt dat iedereen die voor die Youtube kanalen werkt ook miljonair zijn? Veel grotere streams zijn ook producties waar hele teams achter zitten, en lang niet allen krijgen daar veel geld voor.
Cid Highwind @tweakuwe15 november 2024 07:40
Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar het is in dat geval gewoon werk. Maar net zoals ik zelf ook geen enkele fooi krijg heb ik geen behoefte om de Amerikaanse tipping cultuur verder te verbreiden.

Ik zie de uitbaters er wel voor aan op een gegeven moment de geldkraan naar de contentmakers verder dicht te draaien onder het mom “je hebt toch je fooi?”. Krijg je straks in iedere video naast het gemekker over abonneren en het belletje ook nog standaard gebedel voor een fooi. En daar zit ik niet op te wachten.
SgtElPotato @Cid Highwind15 november 2024 08:21
Dit heeft niks te maken met de Amerikaanse tipping cultuur.

Voor niks komt de zon op. Er zijn genoeg kleine kanalen die niche informatie delen een aanbieden op YouTube en daar lang niet genoeg geld mee verdienen (ze doen het erbij). Als ik dan zie hoeveel werk er soms in gaat zitten vind ik het prima om te betalen of te doneren zodat ze gemotiveerd blijven.

Maar uiteraard ieder zijn ding.
Darksequence @SgtElPotato15 november 2024 08:36
Ja en het grappige is dat die hier keihard door genaaid worden!

Want youtube maakt geen winst en wil de geldkraan naar de contentmakers gaan dichtdraaien omdat ze die al jaren teveel betalen :o Maar zonder die makers is er geen YouTube en die hebben ondertussen studios en afhankelijkheden van deze inkomsten. Het alternatief is dat jij er (naast je mogelijke premium abbo) dus voor gaat betalen.

Straks veranderen ze de regels en krijg je pas youtube money vanaf 100k subs oid. 3x raden wie er bijna geen subscribers hebben en dus vrijwel nooit veel jewels zullen krijgen? (tip de kleine contentmakers)
centr1no @Darksequence15 november 2024 11:57
Speculatie.

Een Youtube kanaal, met als enige of voornaamste bron van inkomsten het advertentiegeld van Youtube, is natuurlijk een enorme gok.
Niemand weet hoelang het beleid van Youtube zo blijft en Youtube bied op geen enkel vlak wat voor zekerheid of garantie dan ook.
Dat contentmakers hun kanaal uitbreiden, mensen in dienst nemen, een dikke hypotheek nemen is volledig op eigen risico. Youtube nog de kijkers van het kanaal zijn de maker ook maar iets verschuldigd om dat in stand te houden.

Afgezien daarvan ben je op Youtube voor de Youtubers, de content.
Ik zie er helemaal geen probleem in de inkomsten van de contentmakers/Youtubers of zelfs voor individuele video's meer afhankelijk te maken van directe waardering i.p.v. de globale advertentieinkomsten .
En laten we wel helder houden dat het gaat over livestreams.
Zie het als een show met dieren. Doen ze een trucje, krijgen ze een snoepje. Rechtstreekse, live beloning voor goed vermaak.

Persoonlijk geef ik Youtube als service het liefst helemaal niets. Het advertentiebeleid wordt erger en erger, hun TOS en hoe ze daar mee om gaan zijn op het absurde af en ze faciliteren zowat de wanpraktijken met copyrightclaims e.d..
Als er een manier is om mijn waardering rechtstreeks te tonen (juist aan de kleine contentmakers) is dat alleen maar positief.
Alex3 @centr1no16 november 2024 18:03
Ik zie het nog wel gebeuren dat grote contentmakers samen hun eigen streamingdienst beginnen omdat er bij Youtube etc. te veel aan de strijkstok blijft hangen.
Cid Highwind @SgtElPotato15 november 2024 08:50
De zon komt sowieso niet voor niks op. Iedere morgenstond heeft reclame in de mond.
AlmeerderPat @Cid Highwind15 november 2024 09:54
Mijn reactie totally off-topic maar je laatste zin triggert een gedachte bij mij.

Je hebt een huis met ramen natuurlijk en waar de zon lekker doorheen kan schijnen. Door omstandigheden heb je opeens nieuw glas nodig en dan koop je dat en laat het installeren.
De volgende ochtend als de zon bijna door het glas gaat schijnen verschijnt er een reclame boodschap op je raam en met een verzoek om een donatie te doen om het zonlicht door je raam te krijgen.

Ik weet het, het is een rare kronkel gedachte van mij maar misschien gaan we die kant wel op ;-)
MrMonkE @AlmeerderPat15 november 2024 12:07
let's kronkel!

Of als je voor de slimme koelkast staat en hij niet open kan tot je de reclame hebt gekeken.

slimme koelkast/washmachine/broodrooster/koffieapparaat/computer/TV/Auto

Dat wordt een lang ontbijtje.

[Reactie gewijzigd door MrMonkE op 15 november 2024 12:08]

thisisjazz @Cid Highwind15 november 2024 10:24
Sorry hoor maar als ik een kaartje voor de bioscoop koop, dan doe ik dat voor vermaak en meer niet
DJ Henk @SgtElPotato15 november 2024 07:46
Waarom betaal je een kaartje om naar de bioscoop te gaan, al die mensen die aan die film hebben gewerkt zijn miljonair.
Omdat ik dan gewoon iets koop dat een vaste prijs heeft. Een economische handeling dus.

Bij dit soort transacties is dat wat vager, want het is voor veel mensen deels economisch, deels liefdadigheid en deels alsof een vriend je om hulp vraagt. Met andere woorden, de kans dat je flink emotioneel gemanipuleerd wordt is nogal aanwezig. En door een miljonair emotioneel gemanipuleerd worden om geld te geven klinkt toch wat anders dan simpel een kaartje kopen voor de film.
bilgy_no1 @Ruw ER14 november 2024 20:26
Lang niet iedere content creator op YouTube is ook meteen miljonair... Ik volg zelf alleen een aantal kanalen die ik interessant vind, maar die nogal een niche publiek hebben. Bijvoorbeeld een archeoloog die ontzettend leuke onderwerpen behandelt die nooit in documentaires terugkomen. Die persoon heeft nu iets van 30k subscribers. Echt geen vetpot. Gelukkig voor hem heeft hij ook een echte baan...

Niet dat ik naar livestreams kijk en dan dit soort micropayments zou doen. Maar ik snap wel dat mensen hun waardering voor creaties willen tonen.
ZinloosGeweldig @bilgy_no114 november 2024 20:54
Degene op wie je reageert maakt daar duidelijk onderscheid in toch?

Let wel dat op Twitch een abonnee een betalende gebruiker is (Youtube 'abonneren' = Twitch 'volgen', Youtube 'Lid worden' = Twitch 'abonneren')
memphis @Ruw ER14 november 2024 20:51
Als volger van reaction video's heb ik nog geen cent aan dergelijke mensen uitgegeven. Deze mensen hebben veelal op de achtergrond een Discord en een Patreon met betaalde leden. Ik heb goed contact met 1 reactor/artiest die ik misschien wel zou willen betalen voor ook meer toegang maar ook daar heb ik nog geen behoefte voor. Maar iemand heeft al eens uitgerekend voor de youtuber Rocketpoweredmohawk YouTube: The Rocket Powered Mohawk is making BANK
Ruw ER @memphis14 november 2024 21:40
Grappig, RPM is 1 van mijn favo youtubers. Hij biedt wel echt wat voor het geld, namelijk zijn podcast. Doet ie goed.
j0eyv @Ruw ER14 november 2024 21:43
Even uitgaande van dat het een gamer is. Ik begrijp niet zo goed dat iemand naar een stream kijkt waar iemand gamed i.p.v die tijd zelf te gamen.
Ruw ER @j0eyv14 november 2024 21:45
Oh dat vind ik niet zo gek. Humor van de persoon. Bijzondere skills. Ik kijk een runescaper, heb zelf echt de tijd en zin niet meer om die game te spelen, maar luister graag naar hem en zie wat hij doet, ook op de achtergrond.
Ik speel voetbal, kijk ook voetbal. Dat is toch ook niet gek.
Gelomidor1 @j0eyv14 november 2024 22:36
Ik volg kibitz die satisfactory speelt, holy moly wat een complex spel, dat is praktisch een een hoog niveau baan wat hij doet. Ik zou dat nooit kunnen wat hij kan, laat staan die uren erin stoppen, ik kijk super graag zijn 30 min video’s om te zien hoe hij dat allemaal doet.
SomerenV @j0eyv14 november 2024 23:04
Waarom kijken mensen voetbal in plaats van dat ze zelf een balletje gaan trappen? Waarom niet zelf pijltjes gooien in een café? Waarom niet zelf een balletje slaan over een net heen? Da's niet veel anders ;)
Beakzz @j0eyv15 november 2024 03:03
Kijken of het wat is zonder het spel te moeten kopen of om een spel op hoog niveau/competitive gespeeld te zien worden en dat proberen in mijn noob gameplay toe te passen en dan heel hard falen 😅
ZinloosGeweldig @Ruw ER14 november 2024 19:27
Het zit hem voornamelijk in de vele manieren waarop streamers (en streamingplatformen) de parasociale relaties die kijkers ervaren stimuleren (Text-to-Speech, geluidjes, reacties op donaties en subscribers, etc. etc. etc.)

[Reactie gewijzigd door ZinloosGeweldig op 14 november 2024 19:28]

Hans1990 @Ruw ER14 november 2024 20:04
Jup, je ziet soms ook nog wel eens dat ze dan sub exclusives toevoegen, zoals sub-only chat, of een Discord waar je enkel als sub in kan. Dat moet je dan wel echt heel graag willen..

Het laatste jaar kan ik subscriben ook niet meer voor mijzelf verantwoorden omdat Twitch zo'n brakke website is geworden. Is dat een Firefox ding, of zijn hun servers echt zo slecht/traag? Ze liften ook met tientallen % mee van content makers.

Sommige van mijn gevolgde streamers zijn begonnen met tegelijk broadcasten naar YouTube.. Dan chat ik op Twitch (zo nodig) en kijk op ik via YouTube. Maar ik merkk dat voor mij het aandachtsboog voor echt een streamer kijken ook beetje weg begint te raken.

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 14 november 2024 20:04]

-Colossalman- @Hans199014 november 2024 20:24
Ik lees dit en heb geen idee waar je het over hebt.
SiC123 @-Colossalman-15 november 2024 13:33
Dan kun je overwegen om gerichte vragen te stellen. Met uitzondering van ook streamen naar YouTube is dat namelijk ook mijn ervaring.
Alex3 @Hans199016 november 2024 17:55
Sommigen streamen of posten al bijna dagelijks op Youtube en dan ook nog eens op een betaalsite als Patreon. Vraag me af wie tijd heeft om dat allemaal te volgen.
Eren @Ruw ER15 november 2024 02:31
Ik abonneer me nog wel eens om zonder advertenties naar mijn streamer te kijken, maar bits doneren aan een succesvolle streamer met veel subs, nee. Kleine streamers die het wel kunnen gebruiken, misschien anders.
Mit-46 @Ruw ER15 november 2024 12:29
Je kan jouw geld ook geven aan Youtubers die helemaal geen miljonair zijn. Of ben je in de veronderstelling dat elke Youtuber miljonair is?
Ruw ER @Mit-4615 november 2024 12:44
Volgensmij heb je totaal niet begrepen wat ik in mijn comment zeg.
Mit-46 @Ruw ER15 november 2024 14:07
Ik heb het nog eens gelezen en nu begrijp ik jouw eerste bericht wel. |:(
Zilverdael80 @Ruw ER15 november 2024 07:49
De enige manier waarop ik op dit moment kan bedenken dat ik het zou gebruiken is voor een goed doel (stream).
Er is een persoon die heeft een aantal jaar geleden een zware operatie overleeft en dat 'viert' hij nu elk jaar met een 24 uur livestream (waarin hij (vaak met een groepje) zit te gamen). De opbrengsten van donaties e.d. gaan naar een kinder ziekenhuis. Daar zou ik zo iets wel eens voor inzetten ...
Maar verden? Ik denk dat ik te oud ben voor die onzin
fire-breath @Ruw ER15 november 2024 10:07
Klopt. Is wel wat kort door de bocht omdat er zeer zeker ook YouTubers zijn die het niet al te breed hebben.
Vergeet ook niet dat:
1- Een YouTuber vaak ook een bedrijf is met veel werknemers
2- De inkomsten VOOR belasting zijn. Oftewel. Er gaat sowieso nog inkomstenbelasting vanaf. En wellicht ook nog wat vennootschapsbelasting als er een bedrijf achter zit. Wanneer jij 100 euro geeft, dan gaat daarvan een deel naar Vadertje Staat :D

Maar je hebt er zeker gelijk in dat het absurd is hoeveel mensen soms geven aan een rijke YouTuber.

Gelukkig zijn er ook contentcreators die mensen pushen om vooral GEEN geld te geven. Iemand als CGP grey heeft als stelregel dat hij geen geld accepteert van studenten en scholieren omdat die zich op hun studie moeten richten. Hij kan natuurlijk niet voorkomen dat studenten en scholieren geld geven, maar hij benoemd het wel vaak dat hij dit niet wil. Ook wil hij alleen geld krijgen als je het echt echt echt kunt missen.
(jammer alleen dat hij zo weinig videos upload ...)

Aan de andere kant van het spectrum kan ik mij groen en geel ergeren aan mensen zoals de spiffing brit. Op zich een leuke kerel om naar te kijken. Maar die heeft 0 aandacht hiervoor.
Wouterie @Ruw ER15 november 2024 10:30
Ik ben van mening dat mensen lekker zelf mogen bepalen aan wie ze een donatie geven. Waar ik wel een beetje huiverig voor ben is dat de aandacht op het geven van geld nog groter wordt. Dat de macht en invloed van geld nog meer toeneemt.
Veel wat nu in de VS gaande is, is al de natte droom van het kapitalisme. Geld maakt alles mogelijk! Of: voor wie geld heeft is alles mogelijk. Dus de druk op het verdienen en behouden van geld zal alleen maar groter worden. Niemand wil de boot missen.
Nou, zodra mensen onder druk worden gezet om te doneren, en dat gaat gebeuren, dan moet Youtube ook kunnen ingrijpen. Ik vrees echter dat Youtube hier ook weer een slaatje uit weet te slaan.
Polderviking @Ruw ER15 november 2024 10:56
Ik snap het ook niet. Maar ik snap tiktok ook niet. Die drang om je te bewijzen op social media in generieke zin.
Maargoed mijn ouders snapten mijn voorliefde voor games niet.

Zo hebben we allemaal wat.
Volgens mij houd het vooral in dat je ouder wordt... ;)

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 15 november 2024 10:59]

Jeffrey_KL @Ruw ER15 november 2024 11:20
Ik vind het persoonlijk niet gek dat als iemand goed is in wat die doet dat die er meer mee verdient. De streamers die miljoenen verdienen zijn nou eenmaal goed in het vermaken van mensen en daar mogen ze wat mij betreft best voor beloond worden. Dat is niks anders dan bij een 'normale' baan toch?
Meliscool @Ruw ER15 november 2024 21:47
Mensen krijgen dopamine van de reacties van een streamer. Vinden kijkers het ook leuk om te zien hoe een streamer reageert op hun gifts? Willen ze dat gevoel zelf ervaren door zelf gifts te geven.
magician2000 @Ruw ER15 november 2024 23:12
Maar wat als je het nu geeft aan mensen die geen miljonair zijn? Mensen die het wellicht helemaal niet breed hebben? Maakt dat het anders?

En waarom dan wel producten kopen van bedrijven die hun top en aandeelhouders verrijken met dat geld zonder aan de werknemers te denken?
WillySis @Ruw ER16 november 2024 18:35
Twitch is een heel ander medium dan YouTube waar het hier over gaat.

Je hebt al minimaal 1000 subs nodig om ook maar iets aan YouTube te verdienen. Dat is geen vetpot, hooguit een leuke bijverdienste. Streamers die 100 000 of meer subs hebben, hebben daar vaak een heel team omheen. Als je van je verdienste nog twee of meer mensen moet betalen. Je ziet dat er ook wel vanaf. Naast het YouTube kanaal hebben ze dan ook nog een Patreon site waar mensen een abonnement op kunnen nemen voor wat extra content.

De kleine kanalen zullen zeer blij zijn met de mogelijkheid om donaties te kunnen geven (in hun geval ontvangen). De grote kanalen zullen er ook wel blij mee zijn, maar die functioneren zonder donaties ook prima. Of en aan welke kanalen jij een donatie wilt geven mag je natuurlijk zelf bepalen (en betalen).
Marctraider @Ruw ER17 november 2024 09:50
Streamers hebben een aanzienlijke invloed op zowel de samenleving als het internet, en deze invloed heeft op de lange termijn vaak negatieve gevolgen.

Veel streamers profiteren van de zwakheden en kwetsbaarheden van hun publiek. Dit publiek bestaat vaak uit kinderen of volwassenen zonder een actief sociaal leven. Deze kijkers maken streamers populair en ondersteunen hen soms zelfs financieel. Kinderen zijn bijzonder vatbaar: ze worden al op jonge leeftijd blootgesteld aan een constante stroom van hyperactieve, oppervlakkige content. Dit maakt hen in korte tijd passieve consumenten, wat wordt versterkt door ouders die tablets of smartphones gebruiken als eenvoudige oplossing om hun kinderen bezig te houden.

Door deze content raken veel jonge kijkers verslaafd, waardoor ze steeds minder actief deelnemen aan echte sociale interacties of fysieke activiteiten zoals buitenspelen. Ze kijken naar anderen die games spelen in plaats van zelf te spelen, zoals vroeger gebruikelijk was. In het verleden waren er geen platforms als YouTube of Twitch, en moest je zelf actief betrokken zijn bij bijvoorbeeld het ontdekken van games, leren programmeren in een DOS-omgeving, of het verbeteren van vaardigheden zoals Engels en motoriek.

Ondertussen vergaren streamers enorme rijkdom, maar de vraag rijst wat zij daadwerkelijk bijdragen aan de samenleving. Hun content, die vaak van lage kwaliteit is, levert doorgaans weinig maatschappelijke waarde op. We stevenen mogelijk af op een situatie waarin mensen met betekenisvolle banen of vaardigheden geld doneren aan individuen zonder formele opleiding, die enkel door streamen miljonair zijn geworden. Deze streamers leven vervolgens in luxe, zonder substantieel bij te dragen aan de maatschappij.

Het resultaat? Een groeiende kloof waarin streamers zich verrijken en zich terugtrekken in een comfortabele levensstijl, terwijl kinderen en zelfs hoogopgeleide volwassenen – vaak sociaal geïsoleerd – urenlang als passieve toeschouwers achter een scherm zitten.

Ik ben ervan overtuigd dat deze trend op de lange termijn schadelijk is voor onze samenleving. Het ontmoedigt actieve deelname aan sociale, fysieke en intellectuele ontwikkeling, en versterkt ongelijkheden waarin waardevolle bijdragen aan de maatschappij steeds minder worden gewaardeerd.

[Reactie gewijzigd door Marctraider op 17 november 2024 09:55]

Basje93 14 november 2024 18:58
Lijkt niet alleen op gifts van TikTok, maar ook erg op bits van Twitch, die je streamers kunt geven.
ZinloosGeweldig @Basje9314 november 2024 19:02
Sterker nog, dat kon op Twitch al sinds 2016 terwijl TikTok pas sinds 2020 livestreaming heeft.

Edit: Nu lees ik dat om onverklaarbare reden dit op YouTube enkel voor verticale livestreams wordt toegevoegd, en op dat gebied is de vergelijking met TikTok wel weer wat logischer.

[Reactie gewijzigd door ZinloosGeweldig op 14 november 2024 19:05]

Indifstublatia @ZinloosGeweldig14 november 2024 19:19
Dit kon op VaugnTV Live al in 2011. Maar dat is in de kiem gesmoord door de VS, want het zou aanzetten tot witwassen.
spauwe 14 november 2024 19:27
Een cent als giftoptie? YouTube heeft wel door hoe de moderne economie werkt: 99% van de kijkers wil niet betalen, en de rest wil vooral zo weinig mogelijk uitgeven. Misschien komt dit tegemoet aan de lage drempel, maar ergens voelt het als een digitale fooi die nauwelijks de transactiekosten dekt. Wordt het tijd dat we creators eens écht gaan waarderen, of blijven we liever massaal inzetten op micro-gifjes van 0,01 euro?
mcbeef @spauwe14 november 2024 19:45
De truuk is waarschijnlijk de wisselkoers.
Als ik 100 centen voor een euro kan kopen en ik deze over 100 YouTubers verdeel vermoed ik dat YouTube 100 dollarcenten uitkeert en dus 5 dollarcent overhoudt.
Mogelijk kun je pas laten uitbetalen vanaf 1000 centen om de transactiekosten binnen de perken te houden.
Dit zorgt allemaal voor meer betrokkenheid van kijkers en meer cashflow.
williammorren @mcbeef14 november 2024 23:51
Nee, de truc is gewoon om 100 centen te verkopen voor 1,5 euro. Net zoals de andere platformen het al doen.
CAPSLOCK2000
14 november 2024 20:11
"verticale livestreams" zijn niet bepaald mijn niche, maar op zich vind ik het prima dat Youtube een vorm van micropayments aanbiedt. Wel apart dat ze iets aparts bedenken voor dit soort video's.

Wat me niet aanstaat is hoeveel moeite ze doen om te verbergen om hoeveel echt geld het gaat. Alle "jewels" en "rubies", "stickers" en "super chats" heten volgens mij vooral zo om voor casual gebruikers en outsiders (zoals ouders) te verbergen om wat voor bedragen het gaat.

Daarnaast zou het ook nog een manier kunnen zijn om de winst af te romen met wisselkoersen, transactiekosten of minimumtarieven. Goed, 't is natuurlijk geen liefdadigheid, ik snap dat Google er wat aan moet verdienen, maar het voelt allemaal nogal schimmig.
crazyboy01 @CAPSLOCK200015 november 2024 00:54
Wat je beschrijft is gewoon een exacte kopie van waar TikTok livestreams op draaien volgens mij. En dat heeft succes, dus we zien wel vaker dat het dan gekopieerd wordt.
snollygoster 14 november 2024 19:17
Gelukkig dat er veel tijd besteed wordt om dit soort onzin te implementeren en niet aan het fixen van bugs in de app of zorgen dat die achterlijke verticale streams gewoon in audio only modus afgespeeld kunnen worden met het scherm uit. Echt top.
protected22 14 november 2024 19:57
Ik vind de super stickers juist beter dan dit. Nu kopieer je juist tiktok letterlijk met via munten/jewelen stickers sturen. Net als tiktok met de rozen, planeten en geen idee wat die nog meer hebben als animatie-gifts

[Reactie gewijzigd door protected22 op 14 november 2024 19:57]

Winduss 15 november 2024 08:31
Dit klinkt niet gezond. Dat oogt mij als iets dat voor sommigen heel verslavend kan worden. Puur voor die dopamine rush als zo'n streamer er op reageert.
Furious5 14 november 2024 20:23
wordt dit niet gewoon gedaan door Google om aan betaalgegevens te komen, zodat ze exact weten wie er achter een Youtube account zit?
MaxiTitan @Furious514 november 2024 23:03
Nee, die gegevens heeft Google al, je account is immers gekoppeld aan alles. Gebruik je Google Pay, dan hebben ze je gegevens. Als je een Android telefoon hebt en ooit eens een app op hun play store hebt gekocht, dan hebben ze je gegevens. Heb je Youtube premium, dan hebben ze je gegevens. Ga zo maar verder.

Het was ook een tijd terug dat op je account je leeftijd moest verifiëren voor youtube i.v.m. met content die niet voor alle leeftijden geschikt is. Als ik het mij goed herinner was dit een antwoord van Google op een wetgeving die in de VS in werking was getreden. Dit kon toen ook alleen met een creditcard of je identiteitskaart als ik mij niet vergis, er was toen aardig wat discussie over.
crazyboy01 @MaxiTitan15 november 2024 00:52
Is die controle er nu af? Bij YouTube?
MaxiTitan @crazyboy0116 november 2024 16:58
Ik heb er niets meer over gelezen of gezien, ik heb die check zelf immers al gedaan. Ik had een creditcard aan mijn account hangen om apps te kunnen kopen op de play store en heb het zodoende zo afgehandeld.

Gezien het welig tierende bot probleem op YouTube tegenwoordig denk ik zelf dat er geen check meer is.
Christoxz @Furious514 november 2024 21:46
Want? Dit is niet het eerste wat je kan betalen in YT.
Furious5 @Christoxz14 november 2024 22:09
klopt.. maar het kan mensen die nog noot iets betaald hebben verleiden om dat zo voor het eerst te doen...
turbojet80s @Furious514 november 2024 21:58
Om creators te motiveren nog meer content te maken.
Exqua @Furious515 november 2024 16:50
Ik vind dit helemaal geen gekke gedachte. Youtube accounts van gebruikers die kijken naar een stream hebben (vermoed ik) vaak geen wallet/rekening gekoppeld. Op deze manier kan google daar achter komen.

Misschien een gekke gedachte, maar wellicht met wat aanpassingen in de toekomst is dit dan ook te gebruiken om gebruikers met een adblocker een rekening te sturen. Al lijkt mij dat dit op dit moment niet mag gezien wet en regelgeving.
_nethack 14 november 2024 19:48
Mensen die verticale video's maken moet je straffen, niet belonen...
:)
tweakuwe @_nethack14 november 2024 23:17
Ok boomer :Y)

70+% van de Youtube views komt van mobieltjes en tablets, die houd je vaak verticaal. Maar zo’n 12% komt van desktops/laptops.
Paul @tweakuwe15 november 2024 10:04
Ook mijn mobieltje en tablet hou ik horizontaal bij het kijken van video's hoor. Wie wil er maar 40% van het scherm gebruiken?!?

Nu scheelt het dat ik geen (amper?) content kijk die verticaal is opgenomen, en ie-de-re keer opnieuw dat er we zoiets langs komt valt het me op dat je geen *** ziet. Draai je camera (meestal telefoon) en zet een stap naar achteren, en het beeld wordt er 100x beter van.

Mensen zien dingen nu eenmaal horizontaal. De dingen waar je in het dagelijkse leven op let komen allemaal van links of van rechts, vrijwel niet van boven of van onderen, dus waarom moet alles op livestreaming platformen per se verticaal?
Torpedohoofd @Paul15 november 2024 14:12
Omdat zoals gezegd, sinds jaar en dag de gebruikelijke houding waarop men zijn/haar mobieltje vasthoudt verticaal is. Want meer ergonomisch en past in die positie ook beter in de gemiddelde broekzak.
Paul @Torpedohoofd15 november 2024 14:39
Ik weet niet hoe vaak jij naar je schermpje kijkt (of iets filmt) terwijl je telefoon in je broekzak zit? Mij lukt het in ieder geval niet.

Ook qua vasthouden heb ik mijn twijfels; zowel horizontaal als verticaal gaat gaat extreem goed, en de 80+% van de wereld die geen kolenschoppen als handen hebben gebruiken de telefoon vooral horizontaal want anders kunnen ze maar bij de helft van het scherm. Ik heb wel kolenschoppen, en ik wil bewust een kleine smartphone zodat ik die met één hand (/duim) kan bedienen, en veruit de meeste mensen hebben een grotere telefoon dan ik heb, en kleinere handen...

Ik weet dat je tablets niet noemt maar die zitten wel in de 70% die eerder genoemd is, en die zie ik mensen vooral ergens neerzetten of -leggen, en dan maakt de oriëntatie ook niet uit.

Dus ja, mensen gebruiken hun smartphone inderdaad regelmatig verticaal, maar dat is heel erg afhankelijk van de use case, en de telefoon wordt ook heel veel horizontaal gebruikt. Misschien dat het voor mensen met een beperking mogelijk ander is, maar voor de rest is het horizontaal consumeren van video op geen enkele mogelijke manier een probleem.
dread @_nethack14 november 2024 19:59
Zo dacht ik er heel lang geleden ook over laar ik ga mee met mijn tijd 😄
BFmango 14 november 2024 19:58
Bijna niet te bevatten dat mensen hier vrijwillig geld aan uitgeven.
418O2 @BFmango14 november 2024 20:30
Als een creator je vreugd of kennis brengt, waarom zou je daar dan niet iets voor betalen?
BFmango @418O214 november 2024 21:37
Omdat het mij niks oplevert. En ik vind dat idoliseren van streamers ook erg apart. Ik ben wellicht te rationeel voor deze zaken.
418O2 @BFmango14 november 2024 22:28
Lees mijn reactie nog eens.
BFmango @418O214 november 2024 22:31
Ik zou hetzelfde kunnen zeggen. Mijn ‘donatie’ levert niks op: de ‘dienst’ wordt ongeacht wel geleverd door die creator. Een donatie in retroperspectief levert me niks additioneels op.
Torpedohoofd @BFmango15 november 2024 10:58
De interactie. Zo zal jij als niet-supportende kijker waarschijnlijk niet zo close kunnen worden met een streamer, of zelfs, zoals ik bijvoorbeeld cadeautjes toegestuurd kunnen krijgen van hun reizen.

Tuurlijk is het onder de streep het economisch niet 'waard' maar het gaat dan ook om de experience/interactie die er bij komt.

Net zoals sommige meer extraverte mensen het leuk vinden in hun vrije tijd geld te spenderen om te socialiseren in cafés en clubs of om bijvoorbeeld met kameraden sportwedstrijden te bezoeken.

[Reactie gewijzigd door Torpedohoofd op 15 november 2024 11:00]

418O2 @BFmango14 november 2024 22:33
Ik zeg expliciet dat als het je WEL wat oplevert je er wat voor kan geven, als je wil. Het is niet anders dan een straatmuzikant wat geven

[Reactie gewijzigd door 418O2 op 14 november 2024 22:36]

418O2 @turbojet80s14 november 2024 22:29
Dus dan mag je niet alsnog zeggen "lekker bezig chef, hier heb je een fooitje?"
turbojet80s @418O215 november 2024 06:09
Ik ben er niet op tegen hoor. Mensen moeten het zelf weten. Ik geef alleen een potentieel antwoord op een vraag. Bij de meeste beroepen krijg je geen fooi. Waarom bij deze wel? Of waarom ook niet?
Torpedohoofd @turbojet80s15 november 2024 10:53
Het verschil is dat hier de fooi ook gelijk het loon is want ze krijgen natuurlijk geen uurloon van YouTube.
turbojet80s @Torpedohoofd15 november 2024 11:22
Ze krijgen geen loon, maar ze krijgen weldegelijk betaald. Waarom denk je dat zoveel mensen zoveel content uploaden?
Torpedohoofd @turbojet80s15 november 2024 12:31
Het topic gaat over livestreams. Zonder giften krijgen particuliere streamers in principe €0 betaald
turbojet80s @Torpedohoofd15 november 2024 15:10
Ohnee? https://support.google.com/youtube/answer/7385599?hl=nl
Torpedohoofd @turbojet80s15 november 2024 15:35
Oke, dan neem ik dat terug. Heb zelf nooit advertenties gemerkt bij de streamer die ik geregeld kijk dus was me hier niet van bewust.

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