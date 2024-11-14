YouTube laat gebruikers cadeaus van een cent geven aan makers livestreams

Streamers hebben een aanzienlijke invloed op zowel de samenleving als het internet, en deze invloed heeft op de lange termijn vaak negatieve gevolgen.
Veel streamers profiteren van de zwakheden en kwetsbaarheden van hun publiek. Dit publiek bestaat vaak uit kinderen of volwassenen zonder een actief sociaal leven. Deze kijkers maken streamers populair en ondersteunen hen soms zelfs financieel. Kinderen zijn bijzonder vatbaar: ze worden al op jonge leeftijd blootgesteld aan een constante stroom van hyperactieve, oppervlakkige content. Dit maakt hen in korte tijd passieve consumenten, wat wordt versterkt door ouders die tablets of smartphones gebruiken als eenvoudige oplossing om hun kinderen bezig te houden.
Door deze content raken veel jonge kijkers verslaafd, waardoor ze steeds minder actief deelnemen aan echte sociale interacties of fysieke activiteiten zoals buitenspelen. Ze kijken naar anderen die games spelen in plaats van zelf te spelen, zoals vroeger gebruikelijk was. In het verleden waren er geen platforms als YouTube of Twitch, en moest je zelf actief betrokken zijn bij bijvoorbeeld het ontdekken van games, leren programmeren in een DOS-omgeving, of het verbeteren van vaardigheden zoals Engels en motoriek.
Ondertussen vergaren streamers enorme rijkdom, maar de vraag rijst wat zij daadwerkelijk bijdragen aan de samenleving. Hun content, die vaak van lage kwaliteit is, levert doorgaans weinig maatschappelijke waarde op. We stevenen mogelijk af op een situatie waarin mensen met betekenisvolle banen of vaardigheden geld doneren aan individuen zonder formele opleiding, die enkel door streamen miljonair zijn geworden. Deze streamers leven vervolgens in luxe, zonder substantieel bij te dragen aan de maatschappij.
Het resultaat? Een groeiende kloof waarin streamers zich verrijken en zich terugtrekken in een comfortabele levensstijl, terwijl kinderen en zelfs hoogopgeleide volwassenen – vaak sociaal geïsoleerd – urenlang als passieve toeschouwers achter een scherm zitten.
Ik ben ervan overtuigd dat deze trend op de lange termijn schadelijk is voor onze samenleving. Het ontmoedigt actieve deelname aan sociale, fysieke en intellectuele ontwikkeling, en versterkt ongelijkheden waarin waardevolle bijdragen aan de maatschappij steeds minder worden gewaardeerd.
[Reactie gewijzigd door Marctraider op 17 november 2024 09:55]