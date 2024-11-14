YouTube laat gebruikers cadeaus van een cent geven aan makers livestreams

YouTube komt met Jewels, een cadeau van een cent dat kijkers kunnen geven tijdens verticale livestreams aan de makers van die streams. YouTube-gebruikers kunnen die Jewels in bulk inkopen.

Jewels vervangen de Super Stickers die er al waren in verticale livestreams, zegt Google. De Jewels veranderen voor makers in Rubies en die leveren 1 dollarcent per stuk op en dus kunnen makers 100 Rubies inleveren voor een dollar. Hoeveel de Jewels kosten om te kopen, zegt YouTube niet.

De videosite lijkt de functie af te hebben gekeken van TikTok, waar het Gifts heet. Daar kunnen gebruikers op dezelfde manier hun waardering uiten voor makers van livestreams. Jewels zijn in de komende weken beschikbaar, maar alleen voor makers en kijkers in de VS. Wanneer de dienst naar andere landen komt, is onbekend.