YouTube test 16:9-'highlights' voor los publiceren van fragmenten van video's

YouTube zegt een nieuwe videohighlightstool te testen. Het laat videomakers korte fragmenten van bestaande langere video's los publiceren. Het lijkt om een alternatief voor YouTube Shorts te gaan, maar dan in 16:9-formaat in plaats van de verticale Shorts-video's.

De videohighlights zijn nu beschikbaar voor 'een klein aantal creators' die Engelstalige video's maken, meldt YouTube. Het platform geeft niet veel details over het experiment; het is niet duidelijk hoe lang de highlights worden en of het YouTube-algoritme kiest welk deel van de video opnieuw gepubliceerd wordt, of de videomaker zelf. Het is ook niet duidelijk of YouTube bij de gepubliceerde video's gaat aangeven dat het om een fragment van een langere video gaat.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 08-01-2025 19:30 34

08-01-2025 • 19:30

34

Lees meer

YouTube schrapt dislikeknop bij Shorts omdat die te dubbelzinnig is
YouTube schrapt dislikeknop bij Shorts omdat die te dubbelzinnig is Nieuws van 29 juni 2026
YouTube laat gebruikers Shorts uitzetten in mobiele app
YouTube laat gebruikers Shorts uitzetten in mobiele app Nieuws van 16 april 2026
YouTube gaat video's met 'overduidelijke clickbait' voortaan verwijderen
YouTube gaat video's met 'overduidelijke clickbait' voortaan verwijderen Nieuws van 22 december 2024
YouTube laat meer videomakers nasynchronisatietool gebruiken
YouTube laat meer videomakers nasynchronisatietool gebruiken Nieuws van 11 december 2024
YouTube Music-app krijgt mogelijkheid om link met tijdcode te delen
YouTube Music-app krijgt mogelijkheid om link met tijdcode te delen Nieuws van 9 december 2024
YouTube laat gebruikers cadeaus van een cent geven aan makers livestreams
YouTube laat gebruikers cadeaus van een cent geven aan makers livestreams Nieuws van 14 november 2024
Aantal YouTube Premium-gebruikers zien ads, niet de bedoeling volgens YouTube
Aantal YouTube Premium-gebruikers zien ads, niet de bedoeling volgens YouTube Nieuws van 14 november 2024
YouTube laat bepaalde Shorts-makers muziek 'restylen met AI'
YouTube laat bepaalde Shorts-makers muziek 'restylen met AI' Nieuws van 13 november 2024
YouTube test geen startpagina met suggesties zonder kijkcijfers - update
YouTube test geen startpagina met suggesties zonder kijkcijfers - update Nieuws van 30 oktober 2024
YouTube test terugkeer van Premium Lite-abonnement, haalt niet alle ads weg
YouTube test terugkeer van Premium Lite-abonnement, haalt niet alle ads weg Nieuws van 17 oktober 2024
YouTube: skipknop blijft zichtbaar, passen wel uiterlijk van advertenties aan
YouTube: skipknop blijft zichtbaar, passen wel uiterlijk van advertenties aan Nieuws van 10 oktober 2024
Meer producten en artikelen
Websites en community's Youtube YouTube Shorts

Reacties (34)

-Moderatie-faq
34
34
11
1
0
21
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
RSilience 8 januari 2025 19:40
Ik vind die shorts en dit soort koorte filmpjes juist gevaarlijk.
Het is gericht om je constant nieuwtjes te laten bekijken, het werkt zeer verslavend.

Eerst kon ik de shorts nog voor 30 dagen uitzetten en nu heb ik aparte tools nodig om ze te blokkeren.
Reden hiervoor is omdat ik mijzelf ken en zo verkom dat ik in een sleur zoveel informatie opneem dat mijn hoofd overbelast raakt.
Gubbel @RSilience8 januari 2025 19:57
Wellicht is Grayjay een oplossing voor je :)
venqwish @Gubbel9 januari 2025 06:19
Idd, top app! En op de desktop hebben ze nu ook een beta (nog niet zelf getest) of je gebruikt extensies in de browser natuurlijk. Om shorts te blokkeren doe ik zeker en vast die moeite :D
dinnuk @RSilience8 januari 2025 22:01
Ik heb mijn YouTube geschiedenis uitgezet. Voordeel is dat je hierdoor niet het algoritme ingezogen wordt bij shorts, omdat de enige shorts die je nog langs ziet komen, filmpjes zijn van kanalen waar je al op geabonneerd bent.

YouTube is hierdoor voor mij vele malen minder verslavend geworden
Denzlhashington @dinnuk8 januari 2025 22:35
Dit verbaast me een beetje.
Ik zou verwachten dat in dat geval, de hoeveelheid shorts hetzelfde blijft, maar allerlei
minder (voor jezelf) relevante shorts erbij komen.
Maar als ik je goed begrijp, zie je na het uitzetten van je geschiedenis, alleen maar shorts van kanalen waar je op bent geabonneerd, en geen vreemde kanalen?
aliberto @Denzlhashington8 januari 2025 23:18
Ik zie de melding in YouTube of ik graag mijn geschiedenis wil aanzetten maar dat weiger ik. Lekker rustig. Geen irritante aanbevelingen van urenlange relaxing muziek of religieuze aanbevelingen die mij niet interesseren. Ook al deed ik YouTube trainen dat ik dit soort video's niet in geïnteresseerd in was toch bleven deze verschijnen. Keek je uit interesse 1 video van een bepaald onderwerp dan werd je hier nog een lange tijd aan herrinnerd 8)7 .
dinnuk @Denzlhashington9 januari 2025 08:32
Klopt!

Iets preciezer:
YouTube HomePage (web en Android) is compleet leeg. Dit scheelt al de eerste dopamineshot.

Op Android: Tabblad Shorts werkt in het geheel niet. Geen verleiding om daar te kijken dus.

Ik ga dan op Android naar tabblad 'Abonnementen' om te checken of er een nieuwe video is van de creators die ik volg. Daar staan ook shorts. Maar alleen van de mensen die ik volg.

Pas als ik op een video klik, komen daarna extra recommendations, maar die zijn zo slecht (want algoritme kan niets van me leren) dat ik daar practisch nooit blijf hangen + het zijn vaak shorts die ik al eens gezien heb. Dat weet het algoritme vermoedelijk niet.

YouTube is een stuk saaier geworden op die manier, wat mijn bedoeling ook was.

Oh en wat dus ook fijn is: als ik een short video bekijk, en ik swipe naar boven, als automatisme dan wordt het scherm ook zwart - hij weet niet welke video hij moet tonen.

[Reactie gewijzigd door dinnuk op 9 januari 2025 08:36]

bb9000 @RSilience8 januari 2025 19:51
het ergste aan tiktok en consoorten is voor mij niet het verslavende, maar de compleet idiote vormgeving. Een schreeuwende kop/voice over die wanhopig smeekt om je 30 seconden aan aandacht met daar nog eens kleurrijke ondertitels en graphics bij, ik word er gewoon nijdig van. doe eens chill
voxl_ @bb90009 januari 2025 10:40
Dat is het resultaat van vanaf je geboorte met flitsende schermen om je heen te zitten, constante input. Die generatie kan er niet genoeg van krijgen, stilte voelt ongemakkelijk.
Stoney3K
@voxl_9 januari 2025 10:55
Dat is ook precies waarom mijn broertje met mijn nichtje van 6 maanden zoiets heeft van "Die houden we uit de buurt van schermen".

Constante overprikkeling is niet gezond voor een jong, nog ontwikkelend brein.
voxl_ @Stoney3K9 januari 2025 11:43
Goed idee. Zelfde in mijn familie.

Je kan het verschil zien op straat, in de trein, etc. Wiebelend, constante pick-ups van telefoon, weer weg doen, 5s uit het raam kijken, weer pakken. Lopend met telefoon, meestal alleen.
Je ziet het ook veel met ouderen, maar 30-40 lijkt er tussenin te zitten, meer verdeeld.

Zal wel weer bias zijn. Maar ik wordt wel verdrietig als ik om me heen kijk in public. Letterlijk >90% van de mensen zitten in hun telefoon.
jumbos7 @RSilience8 januari 2025 21:16
Ik vind shorts zelf op zich niet zo verslavend, de wijze waarop het aangeboden wordt is dat daarentegen wel een beetje. Je bent minder geneigd om afgeleid te worden door de comments, je kunt niet vooruit spoelen maar enkel scrollen naar een nieuwe short. Maar sinds ik met een extension shorts als een gewone Youtube video afspeel kijk ik zelden meer dan 1 short.
iAR @RSilience9 januari 2025 07:09
Eigenlijk is het treurig dat YouTube dit zo pusht. Een aantal kanalen zijn alleen nog maar shorts en geen langere filmpjes. Ik heb niets tegen kortere filmpjes als dat kan maar die flashy geknipte shit; ik houd er niet van.
Stoney3K
@iAR9 januari 2025 10:36
Het erge is nog dat je als content creator wel aan die shorts mee moet doen om je video's nog door het algoritme meegenomen te laten worden. Als je geen shorts publiceert dan verdwijnen je video's van de aanbevelingspagina's bij mensen die niet op je geabonneerd zijn en dan kun je dus veel moeilijker aan nieuwe abonnees komen.
iAR @Stoney3K9 januari 2025 12:11
Ja, dat is wat ik bedoel met pushen... :+
Je moet ze maken als "creator", er zijn er dus fucking veel die je dan dus af en toe ook kijkt. En dan kan YouTube roepen dat ze zo populair zijn.

[Reactie gewijzigd door iAR op 9 januari 2025 12:17]

Snow_King 8 januari 2025 19:33
Shorts wil ik eigenlijk weigeren om te kijken, maar ik vind het ook wel weer fijn dat er wat informatie in 30s gestopt wordt waar ik veel van kan leren.

Ik merk dat ik vaak geen zin heb om een video van >15 minuten te kijken omdat men zo lang om het punt draait. Veel informatie kan in een hele korte tijd worden gepresenteerd en dat vind ik fijn. Zo kijk ik nu vaak video's maar op 1.5x snelheid.

Shorts kijken op een TV, Tablet of laptop niet fijn en ik zou 16:9 dan ook echt waarderen!
Tk55 @Snow_King8 januari 2025 19:49
Een overgroot deel van de YouTube video’s is gewoon 2x langer dan nodig: intro, sponsor, langere zinnen dan nodig, niet tot de conclusie komen, etc.

Maar dat komt omdat er dan meer ads in voor komen, en dat is waar de makers (en YouTube zelf) geld aan verdienen.

Shorts zitten weer aan de andere kant van het verhaal: Te kort en snel om goede, leuke en informatieve content te zijn.
GeeBee @Tk559 januari 2025 07:57
Ik gebruik voor YouTube sinds een tijdje Opera op mijn Apple-tablet en Revanced op mijn Android-mobiel.
Samen met adblockers (piHole en uBlock Origin) worden de “gesponsorde tussenstukjes” keurig overgeslagen. Op mijn PC ging dat in Firefox al heel lang goed.

[Reactie gewijzigd door GeeBee op 9 januari 2025 07:58]

i7x @GeeBee9 januari 2025 09:25
Ja, door SponsorBlock komt dat. Gebruik ik ook op iOS/macOS, werkt prima.

Nog een aanrader is DeArrow; verlost je van clickbait titels en thumbnails met van die irritante "geshockeerde" hoofden erop.
Stoney3K
@Snow_King9 januari 2025 10:39
Ik ben zelf juist veel meer fan van 'long form' video's die dus een half uur of drie kwartier lang zijn en waar ik op mijn gemakje voor kan gaan zitten. En in zo'n lange video stoort mij een sponsor-segment van 5 of 10 minuten veel minder. Bovendien is de productie-kwaliteit van dat soort lange video's vaak veel hoger dan even snel-snel met een telefoon op opname drukken en publiceren.

Wat me aan shorts stoort is niet zo zeer de lengte maar wel de schreeuwerigheid en de zenuwachtige editing om iedereen met een ultrakorte aandachtsspanne nog vast te kunnen houden.

[Reactie gewijzigd door Stoney3K op 9 januari 2025 10:40]

brommer1 8 januari 2025 20:51
Enhancer for YouTube: Shorts verbergen/Shorts converteren vinkje invullen

https://addons.mozilla.or...ferral&utm_content=search

[Reactie gewijzigd door brommer1 op 8 januari 2025 20:55]

TomPlant0 @brommer18 januari 2025 23:21
Je kan ook de lijst van deze GitHub pagina toevoegen aan uBlock, werkt top.

https://github.com/gijsdev/ublock-hide-yt-shorts
Ascathon 8 januari 2025 19:58
En wanneer zie ik vaak die shorts, of straks highlights. Dagen na het uitkomen (en gezien hebben) van de volledige video. Misschien moeten ze iets hebben dat je niet toont aan subscribers, die krijgen dat toch wel al in de feed.
Of laat het mij in ieder geval filteren. Op de desktop heb ik dat wel gedaan maar als ik de TV aan zet dan weet ik ook direct waarom ze uit staan. Heb alles al in volledige lengte gezien.

Behalve Vsauce, Michael here ... die weet er nog wel iets leuks van te maken.
IHVD 8 januari 2025 19:40
@Tielenaar toch nog een format waar jij ook van kan genieten!
Tielenaar @IHVD9 januari 2025 09:10
Top! Hier hebben we wat aan :)
Roel1966 8 januari 2025 19:54
Ik heb werkelijk totaal niets met al die shorts en kijk het liefste juist lange video's op Youtube waar niet de hele tijd in geknipt en geplakt is. Die shorts vind ik totaal niets en kijk er dus ook nooit naar en tja dit is eigenlijk hetzelfde als die shorts maar dan gewoon in breedbeeld. En tja sowieso, daarvoor zijn toch ook genoeg andere platforms zoals dan Tiktok, dus waarom ook dan op Youtube.
Verwijderd @Roel19668 januari 2025 22:13
Je geeft eigenlijk al antwoord op je eigen vraag: Youtube probeert juist te concurreren met TikTok. Ze willen mensen met de korte verticale videos op het YouTube platform houden en juist niet doorsturen naar TikTok.
Roel1966 @Verwijderd8 januari 2025 22:34
Nou het is niet bedoeld als vraag maar veel meer een grote ergernis.
iAR @Verwijderd9 januari 2025 07:10
Dat je wil concurreren, snap ik. Maar dat je het dan door iedereen strot duwt. “In mijn tijd” maakte je dan een beter product dan de ander.
- peter - 8 januari 2025 21:00
Ik kijk vaak shorts, lekker korte content, en geeft een blik op de content maker's type content. Best al wat leuke youtubers zo ontdekt die ik af en toe wat meer bekijk. Maar t is vooral t hap snap gedeelte dat me aanstaat. Hoef niet gelijk een video van 10 minuten te kijken.
DJ Henk @- peter -9 januari 2025 07:46
Je mag een video ook stoppen voor hij afgelopen is, hè. Meestal weet je binnen een paar seconden of het wat is of niet.
LoboVR 9 januari 2025 00:11
Youtube gaat echt al jaren erop achteruit vraag me af of ze wel weten hoe hard ze hun reputatie beschadigen ook vooral met al die reclame...
iDennis95 9 januari 2025 07:38
Maar ondertussen geen nieuws meer over de terugkerende YouTube Premium lite sinds half oktober?
NietZomaar 9 januari 2025 08:46
Shorts lijkt zich te concentreren rondom "instagram modellen" en soortgelijke clickbait filmpjes. Daarnaast, waarom mixt Youtube (een horizontaal georiënteerde beeldervaring) met verticale content (Shorts)? Op handheld devices kun je daar makkelijk mee omgaan, maar de beeldscherm/ tv gebruikers zitten met een waardeloze ervaring opgescheept.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.