YouTube test 16:9-'highlights' voor los publiceren van fragmenten van video's

YouTube zegt een nieuwe videohighlightstool te testen. Het laat videomakers korte fragmenten van bestaande langere video's los publiceren. Het lijkt om een alternatief voor YouTube Shorts te gaan, maar dan in 16:9-formaat in plaats van de verticale Shorts-video's.

De videohighlights zijn nu beschikbaar voor 'een klein aantal creators' die Engelstalige video's maken, meldt YouTube. Het platform geeft niet veel details over het experiment; het is niet duidelijk hoe lang de highlights worden en of het YouTube-algoritme kiest welk deel van de video opnieuw gepubliceerd wordt, of de videomaker zelf. Het is ook niet duidelijk of YouTube bij de gepubliceerde video's gaat aangeven dat het om een fragment van een langere video gaat.