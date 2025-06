YouTube gaat video's met 'overduidelijke clickbait' voortaan verwijderen

YouTube wil meer maatregelen nemen tegen video's met 'overduidelijke' clickbait. Als een videotitel of thumbnail dingen beloven die in de video niet worden waargemaakt, kan het platform nu besluiten om die video te verwijderen. De maatregel wordt eerst in India getest.

YouTube gaat clickbaitvideo's naar eigen zeggen verwijderen om ervoor te zorgen dat kijkers niet worden misleid. Het platform zegt dat het hierbij vooral gaat focussen op video's die gaan over groot nieuws of recente gebeurtenissen. YouTube geeft als voorbeeld een video met de titel 'De president neemt ontslag', terwijl de video daar helemaal niet over gaat.

Het bedrijf zegt dat in eerste instantie alleen nieuwe video's verwijderd kunnen worden voor het gebruik van clickbait. Ook krijgen uploaders vooralsnog geen strike als hun video's om deze reden van het platform worden gehaald. De maatregel wordt nu op kleine schaal getest in India, maar een woordvoerder van YouTube laat aan The Verge weten dat het de bedoeling is dat andere landen 'in de komende maanden' aan de beurt zijn.