Google ontslaat honderden werknemers in VS na reorganisatie van dienstenafdeling

Google heeft honderden werknemers ontslagen die werkten op onder andere de afdeling voor Pixel-apparatuur. Ook ontwikkelaars die aan Android en Chrome werken zijn de laan uit gestuurd. Google bood werknemers eerder al een vrijwillige vertrekregeling aan.

Google bevestigt aan The Information dat het inderdaad 'het aantal banen heeft verkleind', maar zegt niet om hoeveel werknemers het gaat. Volgens The Information zou dat enkele honderden werknemers betreffen. Dat zijn allemaal Amerikaanse werknemers.

De werknemers zijn ontslagen van de 'Platforms & Devices'-afdeling van Google. Dat is een grote divisie, waar Google werkt aan diensten van Android tot Chrome en aan hardware zoals de Pixel-, Nest- en Fitbit-lijnen. De zoekmachine zelf valt er niet onder.

Het is ook niet bekend hoe de ontslagen zijn verdeeld over de verschillende afdelingen. Google bood werknemers in die divisie begin dit jaar al een vrijwillige vertrekregeling aan. Google zei destijds dat het de bedoeling was de afdelingen meer te stroomlijnen. In de afgelopen jaren zijn veel Google-afdelingen samengevoegd, waardoor er veel dubbele rollen waren ontstaan. Google zei destijds dat de vertrekregeling geen invloed had op de keuzes die het bedrijf op productgebied wil maken.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-04-2025 14:41 27

11-04-2025 • 14:41

27

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Reacties (27)

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wildhagen
11 april 2025 14:47
In de afgelopen jaren zijn veel Google-afdelingen samengevoegd, waardoor er veel dubbele rollen waren ontstaan.
Als de ontslagen werknemers deze mensen zijn is het inderdaad logisch en verklaarbaar, als die functies overbodig geworden zijn.

Dat is ook erg gebruikelijk na een samenvoeging of overname.

Is ook bekend om hoeveel gedwongen ontslagen het gaat, of dat het grotendeels om natuurlijk verloop gaat (mensen die met pensioen gaan en niet meer vervangen worden, of die zelf ontslag genomen hebben etc)?
sdziscool @wildhagen11 april 2025 14:53
ontslag vanuit google betekent in dit geval altijd gedwongen ontslag. Alleen zelf ontslag nemen zou mogelijk ook als ontslag opgevat kunnen worden, maar in dit geval was er een vrijwillige vertrekregeling wat betekent dat ze dat dus niet zien als het 'ontslag' zoals omschreven in dit artikel zou ik zeggen.
LOTG @sdziscool11 april 2025 15:37
De tekst is niet heel helder of het gaat om vrijwillig vertrokken werknemers, of dat het gaat om mensen die alsnog ontslagen zijn die geen gebruik van die regeling gemaakt hebben (als in niet genoeg animo voor de regeling).
Google bood werknemers eerder al een vrijwillige vertrekregeling aan
Dit klinkt eerder als dat de huidige ontslagen er los van staan.

Het originele artikel zit achter een paywall helaas. Die zou misschien specifieker geweest zijn.
Bert.88 @LOTG12 april 2025 15:25
Of zoals Roeland4 al aangaf voor sommige toch blijkbaar een complete verrassing:
https://nerdy.dev/ex-googler
wow7 @wildhagen11 april 2025 15:02
Die vragen zijn overbodig lijkt me , medewerkers wisten in "January buyout offers" al de ze ontslagen zouden worden links of rechts om met of zonder vergoeding zou je kunnen stellen.

Het aantal van honderden lijkt me ook geen getal om even te kunnen duim zuigen hoeveel van die honderden gedwongen ontslagen zijn of anders , die vraag zou je aan Google moeten stellen.
downtime @wow711 april 2025 15:36
Bij dit soort regelingen weet je meestal wel dat er mensen ontslagen zullen worden, maar niet wie. Het kan zijn dat er 100 man weg moeten op een afdeling van 1000 man. Dan krijgen die 1000 man misschien allemaal een aanbod om te vertrekken, maar vertrekken er misschien maar 50 die toch al weg wilden, en moeten ze alsnog 50 anderen selecteren die gedwongen ontslag krijgen.
lariekoek @wildhagen11 april 2025 15:14
Aan de andere kant: https://wccftech.com/goog...salary-for-doing-nothing/
Óók logisch verklaarbaar maar toch anders eh. Puur als aanvulling.
Hillie @lariekoek11 april 2025 19:35
Dat soort non-compete betalingen zijn gangbaar in een aantal gebieden. In trading/HFT zie je dat ook. Mensen gaan een jaar of langer op "garden leave" alvorens bij een concurrent aan de slag te gaan.
Mooraalkikker 11 april 2025 14:56
Er gaan financiële zware tijden aanbreken. Je kan geen nieuwswebsite openslaan of je ziet berichten dat er mensen ontslagen worden.

Zoveel reorganisaties op het moment (ook bij mijn eigen bedrijf), dat je je afgevraagt wanneer het punt gaat komen dat de werkloosheid weer heel hoog gaat liggen? Na regen komt zonneschijn en na zonneschijn weer regen zullen wij maar zeggen
WillySis
@Mooraalkikker11 april 2025 15:05
In Nederland is het nog steeds lastig om personeel te vinden en vast te houden. Ik ben daardoor eigenlijk continu op zoek naar mensen. Naar mijn idee ook tegen een goed loon, maar ik zie veel mensen na een tot twee jaar weer vertrekken omdat ze iets anders willen. Als ze vertrekken melden ze dat ze altijd met veel plezier bij ons gewerkt hebben, maar gewoon weer iets anders willen proberen. Niet zelden gaan ze er in loon iets op achteruit.
Xander2 @WillySis11 april 2025 17:55
Wat vraag je?

Bij uitstek een site hiervoor.
WillySis
@Xander213 april 2025 12:11
Niet echt iets waar Tweakers.net bezoekers naar op zoek zijn.
Ik heb twee vacatures voor een cad/cam tekenaar (machineonderdelen), maar dat is wel in Levin (NZ). De rest is van totaal andere aard en grotendeels in New Zealand.
Xander2 @WillySis14 april 2025 21:58
Haha. Intuïtie. Woon helaas niet in NZ en heb andere werkzaamheden.

Good luck.
Pasteis @Mooraalkikker11 april 2025 16:41
Er gaan financiële zware tijden aanbreken. Je kan geen nieuwswebsite openslaan of je ziet berichten dat er mensen ontslagen worden.

Zoveel reorganisaties op het moment (ook bij mijn eigen bedrijf), dat je je afgevraagt wanneer het punt gaat komen dat de werkloosheid weer heel hoog gaat liggen? Na regen komt zonneschijn en na zonneschijn weer regen zullen wij maar zeggen
Valt wel mee, voorlopig kunnen we teren op de grote vraag vanwege stijgende veroudering.
Het is misschien ook niet slecht voor de kwaliteit van het werven mensen, er worden nu concessies gedaan... terwijl je gewoon de beste voor de job wilt hebben.
ArawnofAnnwn @Mooraalkikker11 april 2025 17:50
Aanbreken? Het is juist hopelijk bijna over. Afgelopen 3-4 jaar werd record na record verbroken van massa ontslagen in de tech sector in Amerika. Kijk alleen maar hier op Tweakers hoe absurd veel nieuwsberichten er geweest zijn over massa ontslagen in de VS. Het is dusdanig dat mensen in de tech sector in de VS moeite hebben om werk te vinden. Maatje van mij heeft goede papieren maar 4 maanden zonder werk gezeten naast een mega stad. Zo veel mensen in de tech sector ontslagen dat bij sollicitaties er rijen stonden voor de intervieuws. En dan valt het in DC relatief nog wel mee. In SF en LA is het helemaal gekkenhuis. Dus ja, na regen komt hopelijk nu eindelijk de zonneschijn.
Roeland4 12 april 2025 09:14
Voor sommige is het ontslag toch een grote verrassing: https://nerdy.dev/ex-googler
betwetor 11 april 2025 16:22
Slim. Wanneer de de dobbelstenen voor hen verkeerd vallen zijn ze misschien een goed deel van de Europese en Aziatische markt kwijt.
Ik hoop van harte dat de tracking/Datamining/surveillance kapitalisme/reclame industrie aan banden wordt gelegd. Daarvan zijn we een hele grote klant.
https://youtu.be/McsqJnRF_XQ?si=7Cc4pdNVVEmeCe1F
https://youtu.be/lqscS0Giu20?si=583IUPvYvcMHPKxM
Gunneh @babbeloo11 april 2025 15:23
Bedrijven willen steeds meer winst, zijn nooit tevreden. Misschien eens blij zijn met wat minder winst?
babbeloo @Gunneh17 april 2025 22:13
Begin zelf een bedrijf, neem zoveel mogelijk werknemers aan kom dan nog eens terug over "steeds meer winst maken". Nu praat je puur uit afgunst zonder te beseffen hoe moeilijk het is om in Nederland winst over te houden.
Gunneh @babbeloo18 april 2025 10:02
Ja ocharme, die giga CEOs die miljarden per jaar verdienen. Misschien moeten we gratis voor ze gaan werken! Misschien moeten we donaties gaan geven.

We hebben het hier niet over een lokale winkel in de straat maar Google. Misschien even stoppen om de corpo voeten te kussen.
Bitje-Scheef @babbeloo11 april 2025 15:38
Gelukkig werk jij gratis als ik het zo lees ;) Vergeet niet dat in NL heel lang de lonen stil hebben gestaan in tegenstelling tot het buitenland. Het moest ook wel, zelfs de directeur van de DNB was aan het klagen dat de lonen omhoog moesten. Als die klaagt dan weet je zeker dat het ook echt nodig was.
rboerdijk @babbeloo11 april 2025 20:55
Precies, Ziggo houdt de prijs al jaren constant, de zorgverzekering blijft altijd maar hetzelfde, en mijn gemeentelijke belastingen stijgen ook nooit. Ook de prijzen in de supermarkt blijven al jaren stabiel - en de stroom en gasprijs lag 10 jaar geleden op 20ct/kWh en 80 cent per m^3 en is dat nu nog steeds. Serieus, geloof je het zelf?

Het principiele verschil met een werknemer is dat die moet bedelen om een verhoging, en een bedrijf gewoon ieder jaar iets bovenop de prijs knalt - zonder blikken of blozen. Een echt onhoudbare situatie - wie moet die steeds duurder wordende diensten en producten betalen). Wat denk je dat mijn werkgever gaat zeggen als ik vraag voor een verdubbeling van het salaris (zoals mijn domeinprovider is overgenomen en de prijzen meer als verdubbeld heeft!)?

Maar laten we gewoon naar de inflatie kijken. Stel die is 4%, waarom zou ik dan aan het einde van het jaar genoegen nemen met een salarisverlaging van 4% ? Die 4% waar ik om vraag is niet "meer" loon, dat is om hetzelfde loon te houden!

[Reactie gewijzigd door rboerdijk op 11 april 2025 21:02]


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