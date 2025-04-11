Google ontslaat honderden werknemers in VS na reorganisatie van dienstenafdeling

Google heeft honderden werknemers ontslagen die werkten op onder andere de afdeling voor Pixel-apparatuur. Ook ontwikkelaars die aan Android en Chrome werken zijn de laan uit gestuurd. Google bood werknemers eerder al een vrijwillige vertrekregeling aan.

Google bevestigt aan The Information dat het inderdaad 'het aantal banen heeft verkleind', maar zegt niet om hoeveel werknemers het gaat. Volgens The Information zou dat enkele honderden werknemers betreffen. Dat zijn allemaal Amerikaanse werknemers.

De werknemers zijn ontslagen van de 'Platforms & Devices'-afdeling van Google. Dat is een grote divisie, waar Google werkt aan diensten van Android tot Chrome en aan hardware zoals de Pixel-, Nest- en Fitbit-lijnen. De zoekmachine zelf valt er niet onder.

Het is ook niet bekend hoe de ontslagen zijn verdeeld over de verschillende afdelingen. Google bood werknemers in die divisie begin dit jaar al een vrijwillige vertrekregeling aan. Google zei destijds dat het de bedoeling was de afdelingen meer te stroomlijnen. In de afgelopen jaren zijn veel Google-afdelingen samengevoegd, waardoor er veel dubbele rollen waren ontstaan. Google zei destijds dat de vertrekregeling geen invloed had op de keuzes die het bedrijf op productgebied wil maken.