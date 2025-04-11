Nijmeegse vuilnisophaler mag slimme camera's inzetten om zwerfafval te spotten

Het afvalverwerkingsbedrijf Dar van de gemeente Nijmegen mag camera's inzetten om zwerfafval tegen te gaan. Een lokale adviescommissie heeft een positief advies uitgebracht over een pilot van Dar, maar raadt aan nog extra maatregelen te nemen.

Het college van B en W van de gemeente Nijmegen heeft een adviesrapport openbaar gemaakt over een plan om twee vuilniswagens uit te rusten met camera's die zwerfafval detecteren. Die wagens worden beheerd door Dar, de lokale vuilnis- en schoonmaakdienst. Het college had aan de Adviescommissie Digitale Ethiek, onderdeel van de gemeente zelf, gevraagd de situatie te beoordelen. Daarvan is nu een rapport verschenen. De gemeente zegt het advies in dat rapport 'integraal over te nemen'.

Het bedrijf wil op twee vuilniswagens een dashcam plaatsen. Die slaat beelden lokaal op op een computer in de vuilniswagen zelf. Vervolgens wordt daarop een AI-model losgelaten dat zwerfafval herkent. Als er een positieve melding komt, wordt er een signaal gestuurd naar een centraal systeem van Dar. Daarin staan alleen geografische coördinaten, waarna Dar een kleinere ophaalwagen of werknemer kan langssturen om het afval te verwijderen.

Omdat de gegevens alleen bestaan uit coördinaten en omdat er alleen een melding wordt verstuurd bij het detecteren van afval, verwerkt Dar volgens de adviescommissie geen persoonsgegevens. Bovendien worden gegevens automatisch uit het systeem gewist als blijkt dat coördinaten niet naar de openbare ruimte verwijzen, maar bijvoorbeeld naar iemands tuin.

Dar Nijmegen

De adviescommissie zegt dat er genoeg aanwijzingen zijn om een positief advies te geven. Tegelijk doet de commissie enkele aanbevelingen waaraan Dar en de gemeente zich in de toekomst zouden moeten houden. Zo zou er op de wagens een tekst moeten komen waarin staat dat de wagen aan automatische monitoring doet. Ook moet het systeem altijd aanvullend zijn op andere manieren voor burgers om zwerfafval te melden.

Een andere belangrijke waarschuwing is die voor function creep. Dat betekent dat dataverzameling op een later moment zou gaan plaatsvinden voor een ander doel dan waarvoor deze aanvankelijk werd ingezet. De adviescommissie is daarvoor beducht en zegt meermaals dat er bij ieder eventueel toekomstig doel een nieuwe afweging moet worden gemaakt over de mogelijke privacyimpact. De commissie noemt voorbeelden zoals het spotten van parkeerdruk of drugsproblematiek, waarbij mogelijk wél personen in beeld komen die dan schade kunnen oplopen.

Verder zou de gemeente moeten opletten niet in een self-fulfilling prophecy te vervallen. "Doordat in één wijk meer afval gedetecteerd wordt, kan het voor de hand liggen om meer te gaan controleren in die wijk, waardoor daar nog meer gevonden wordt, maar er een scheef beeld ontstaat", schrijft de commissie. Verder zou de gemeente 'bij opschaling van de pilot' goed moeten opletten voor vendor lock-in. In dat geval zijn de gemeente en Dar te afhankelijk van het systeem van een leverancier. Daarover zouden 'goede afspraken' moeten worden gemaakt. "Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat Dar eigenaar wordt van het systeem, inclusief de gebruikte modellen."

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-04-2025 14:55
126 • submitter: wildhagen

11-04-2025 • 14:55

126

Submitter: wildhagen

Lees meer

Utrecht zette vorig jaar zeven keer cameradrones in bij demonstraties
Utrecht zette vorig jaar zeven keer cameradrones in bij demonstraties Nieuws van 6 juni 2025
ALDI stopt met kassaloos filiaal, wil technologie wel verder testen
ALDI stopt met kassaloos filiaal, wil technologie wel verder testen Nieuws van 26 februari 2025
Vlaamse privacywaakhond uit kritiek op gebruik ANPR-camera’s bij lokale besturen
Vlaamse privacywaakhond uit kritiek op gebruik ANPR-camera’s bij lokale besturen Nieuws van 30 december 2024
Ongeveer 110 Nederlandse supermarkten gebruiken slimme camera's tegen diefstal
Ongeveer 110 Nederlandse supermarkten gebruiken slimme camera's tegen diefstal Nieuws van 20 februari 2024
ProRail wil 'slimme' flitscamera's bij spoorwegovergangen plaatsen
ProRail wil 'slimme' flitscamera's bij spoorwegovergangen plaatsen Nieuws van 17 januari 2024
KNVB zet proef met technologie en digitale meldplicht tegen racisme door
KNVB zet proef met technologie en digitale meldplicht tegen racisme door Nieuws van 29 september 2023
Opvolger slimme bril Ray-Ban Stories van Meta verschijnt mogelijk binnenkort
Opvolger slimme bril Ray-Ban Stories van Meta verschijnt mogelijk binnenkort Nieuws van 17 september 2023
OM wil in 2024 vijftig camera's plaatsen voor controle telefoongebruik in auto
OM wil in 2024 vijftig camera's plaatsen voor controle telefoongebruik in auto Nieuws van 5 juli 2023
Nederlandse politiedatabase Camera in Beeld telt 314.000 beveiligingscamera's
Nederlandse politiedatabase Camera in Beeld telt 314.000 beveiligingscamera's Nieuws van 18 maart 2023
Meer producten en artikelen
Privacy

Reacties (126)

-Moderatie-faq
126
125
56
2
0
47
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Dekar 11 april 2025 15:02
Is zwerfafval zo'n groot probleem in Nijmegen dat dit soort technieken moeten worden ingekocht? Klinkt voor mij echt als weggegooid belastinggeld. En buitenproportioneel.
wreedheid @Dekar11 april 2025 21:26
Als oud Nijmegenaar: afval blijft/bleef regelmatig liggen in meerdere wijken waar ik woon(de). Je kunt dan zelf via een app een melding indienen, maar na een tijdje denk ik vaak: laat maar zitten. Geen zin om wéér de "zooi van anderen" op te ruimen of te melden. Gevolg: het (zwerf) afval blijft te lang liggen - zeker in de zomer. Als dit systeem ook maar een beetje proactief werkt, kan dat in een stad alleen maar voordelen opleveren.

Natuurlijk, mensen moeten hun afval gewoon netjes aanbieden. Voor zover ik me herinner, wordt er bij herhaalde meldingen ook in de zak gekeken om te achterhalen wie er fout zit. Maar is dit nieuwe systeem dan niet juist een win-win voor iedereen?

Of het proportioneel is? Tja, ik heb geen idee wat de totale kosten zijn - wat het onderhoud van een app kost, of wat iemand kost die alles handmatig moet doorzetten, laat staan een rattenverdelger.

Wat mij vooral verbaast, is dat we - juist op een website als Tweakers, waar we tot in detail robotstofzuigers met AI-tools reviewen (bij wijze van spreken) - zo negatief zijn over een AI-toepassing die voor de verandering níet de privacy schendt, een praktisch probleem oplost, lokaal draait en kleinschalig in een pilot wordt getest.

[Reactie gewijzigd door wreedheid op 11 april 2025 21:28]

yuckywucky @wreedheid13 april 2025 08:49
Je bent verbaasd en geeft dan de reden
die voor de verandering níet de privacy schendt
De pushback naar wat wel de privacy schendt is veel te laag.
NEK @wreedheid16 april 2025 13:07
Begrijp heel goed wat je zegt en het is frustrerend als afval blijft liggen (ook in mijn dorp) en je steeds zelf moet melden. Dan klinkt een slimme oplossing best aantrekkelijk.

Maar juist omdat ik van technologie houd, ben ik er ook kritisch op. Niet omdat ik tegen vooruitgang ben, maar omdat ik zie hoe snel 'handige oplossingen' kunnen doorschuiven naar controle, zonder dat we het doorhebben. Eerst voor afval, dan voor gedrag, dan voor… tja.

Het probleem zit niet in AI op zich, maar in het gebrek aan vertrouwen. En dat vertrouwen is er niet zomaar meer, zeker niet richting de overheid. Daarom moeten we nu scherp blijven, juist bij pilots. Want elke stap zet een precedent, ook als die heel klein begint.
wreedheid @NEK16 april 2025 14:52
fair point :-)
NEK @wreedheid16 april 2025 14:56
Dank u :)
Zynth @Dekar11 april 2025 15:04
Helemaal mee eens.
Dit kan prima als taak voor de bestuurder en de "lopers".
Even een knopje indrukken als je zwerfafval ziet, zodat de locatie opgeslagen wordt.
Kunnen ze meteen het juiste knopje kiezen voor het type afval.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 11 april 2025 15:05]

Andros @Zynth11 april 2025 15:52
Dit is net zo'n voorstel als dat idee van een tijd geleden om postbodes te vragen op oude mensen te gaan letten/de plantjes water te geven etc. Die mensen zijn al met hun baan bezig: hun bestaande afvalronde. Als er taken bij gaan komen ga je iets aan de arbeidsvoorwaarden moeten gaan doen of hun rondes aanpassen dat ze korter zijn zodat ze hier tijd voor hebben. Zomaar roepen van "ach dat kan X doen, die is toch in de buurt" valt bij veel beroepsgroepen heel slecht, en terecht.
Zynth @Andros11 april 2025 16:12
Het voorbeeld van de postbodes past helemaal niet.
Omdat zij werden gevraagd iets te signaleren wat niets met hun beroep te maken had.

Hier gaat het over afvalprofessionals, waarbij hun eigen bedrijf ook het zwerfafval zal gaan verwerken.
Valt dus allemaal binnen hun eigen bedrijf en competentie.

Het voorbeeld van de postbode was goed geweest,
als postbodes gevraagd werd kapotte oranje brievenbussen te melden bij hun eigen bedrijf.
En dat lijkt mij ook gewoon prima.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 11 april 2025 16:14]

Lord Anubis @Andros11 april 2025 18:15
Vroeger deden ze dat uit zichzelf.
Khalid. @Lord Anubis11 april 2025 22:31
Vroeger was het leven niet zo druk zoals nu...
Vroeger hoefde alleen de man te gaan werken en je kon goed rondkomen.
Raymond Deen @Khalid.12 april 2025 21:39
Net als bij veel van dit soort arbeid moet de productie steeds verder omhoog, dus meer afval ophalen in kortere tijd en minder kilometers.
Dan snap ik wel dat dit een extra taak is die ze nu niet makkelijk meer erbij doen, maar een knop in rammen op het moment dat ze zwerfvuil voorbij rijden, zal hopelijk nog wel kunnen.
Wat dat verhaal over “alleen de man” er dan weer mee te maken heeft…

[Reactie gewijzigd door Raymond Deen op 12 april 2025 21:40]

The Raido @Lord Anubis13 april 2025 14:28
Vroeger werd je er ook op aangesproken wanneer je op zondag de plantjes in de voortuin water gaf.
moonlander @Zynth11 april 2025 15:16
Niet iedere medewerker heeft zin om op knopjes te drukken. En dan gaat het nog om de hoeveelheid vuil, en wat voor vuil. Dan is de medewerker op de wagen drukker bezig met knopjes dan dat hij op de weg let.

Prima plan om dit te automatiseren.
jongetje @moonlander11 april 2025 16:08
Wat heeft het met zin te maken? Als het bij je functie hoort...

Op kantoor hadden ze jaren geleden het idee om schoonmakers ook meldingen te laten doen. Die lopen elke dag over elke afdeling en kunnen prima melden waar een lamp defect is of iets anders aan de hand. Dit nav dat eind februari nog kerstversiering op de afdeling stond... we zaten dan ook in een uithoek van het gebouw.

Probleem is vaak dat je met melden veel stappen moet doorlopen.
moonlander @jongetje11 april 2025 16:51
Het kan bij je functie horen. De ene doet dat zorgvuldig, de andere boeit het geen reet. En dan moet je het ook maar net allemaal zien. Een camera daarentegen kan 360 graden zien en automatisch melden bij de juiste partij.
jongetje @moonlander11 april 2025 17:39
360 graden? Volgens het artikel betreft het een webcam op het dashboard. Dat moet geupload worden, geanalyseerd (is ook niet gratis) en dat moet dan meldingen gaan uitspugen zodat andere afvalauto's kunnen gaan rijden.
moonlander @jongetje11 april 2025 21:35
Dan laten we het zwerfafval toch liggen, maar dat is ook niet goed. We kunnen overal moeilijk over gaan doen, maar goed personeel is lastig te krijgen. Als ai of wat voor implementatie dat kan oplossen dan is dat wat mij betreft dikke prima.
jongetje @moonlander12 april 2025 08:21
Je hebt ook gelijk, maar waarom niet eerst een simpele oplossing proberen maar moeten er allemaal datacenters aan de slag. We moeten verduurzamen en vervolgens moeten we allemaal datacenters bij plaatsen omdat alles via AI moet omdat we blijkbaar zelf niet meer normaal kunnen nadenken.
Piemol @moonlander11 april 2025 19:11
Er staan ook nog twee mannen achter op de wagen. Althans bij ons in de gemeente. 2 achterop die de containers legen en een chauffeur. Die 'legers' kunnen best achterop de wagen nog even een 'meldknop' in rammen met de juiste kleur. Misschien met een microfoon erbij die. dan 20sec. opneemt. Mep op de blauwe knop, zeg "papier in de struiken" en de melding is met de locatie opgeslagen.
Hier is het ook zo dat als er bijv. kattengrit uit de bak valt tijdens het legen, dan laten ze het gewoon liggen. Snelheid is het enige dat telt. Op de dagen van plastic inzameling rijdt er bijna standaard een gemeente bakwagen achteraan om alles mee te nemen wat ze laten hangen ivm afgekeurde inhoud.
In onze gemeente kunnen burgers via Fixi.nl meldingen doen van zwerfafval (of allerlei andere zaken).

[Reactie gewijzigd door Piemol op 11 april 2025 19:13]

Expresso @moonlander11 april 2025 15:49
Je kan het knopje ook gewoon een rood knopje maken, met in grote letters ernaast: "NIET INDRUKKEN!" :)
Muurtegel @Zynth11 april 2025 15:29
Even de tablet uit de cabine pakken, je handschoenen uitdoen zodat touch werkt, en een plekje in de schaduw zoeken om de tablet te kunnen zien. Ik zou er als loper niet blij van worden, zeker als het geautomatiseerd kan worden.
Zynth @Muurtegel11 april 2025 15:41
Gewoon een kastje met 3 knoppen achterop de vrachtwagen waar deze mensen staan.
Zie je grof-vuil, even op de blauwe knop drukken. Bij papier op geel.
Simpeler kan toch niet?

[Reactie gewijzigd door Zynth op 11 april 2025 15:42]

Lagonas @Zynth11 april 2025 16:12
Jawel, met een slimme camera, hoeven ze op 0 knopjes te drukken, en heeft het waarschijnlijk een beter resultaat (ik ga er vanuit dat de testen goed zijn gegaan)

Als ik de vuilnisheren hier soms bezig zie in de enorm korte tijd in mijn straat dan gaan ze daar echt geen tijd voor hebben om dit er bij te doen.

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 11 april 2025 16:13]

ComputerGekkie @Zynth11 april 2025 18:38
Is goed, gaan we verstoppertje spelen. Ergens op de plek waar het knopje is ingedrukt ligt er in een radius van 10 meter een leeg red bull blikje en een leeg patat bakje. Succes met zoeken!
Piemol @Zynth11 april 2025 19:16
Ja met 1 knop, en dan evt. ook voor de mannen die achterop de wagen staan (die de bakken legen).
Druk op de knop, die begint meteen voor bijv. max 20 seconde op te nemen, en je schreeuwt "rechts, papier in de struiken". En de melding is met locatie opgeslagen.
jongetje @Zynth11 april 2025 16:09
Ja maar dan is het geen AI...

Ik ben ook enorm voor simpele oplossingen.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 11 april 2025 16:09]

Zynth @jongetje11 april 2025 16:15
Het heeft een hoog gehalte van een oplossing op zoek naar een probleem, in plaats van een probleem op zoek naar een oplossing.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 11 april 2025 16:16]

Lagonas @Zynth11 april 2025 16:30
Ik vind je reacties allemaal erg kort door de bocht. Waarom zouden ze hier geld in investeren als het eigenlijk een oplossing bedenken is voor een probleem dat er niet is.

Verder geloof ik ook absoluut niet dat dit bedrijf hier naar gekeken heeft, meerdere mogelijkheden heeft bestudeerd en hoewel het veel makkelijker, en dus ook goedkoper (want huidige mensen worden toch al betaald en zijn op route) is om gewoon knopjes op de vuilniswagens te zetten volgens u, maar dat ze toch kiezen voor een systeem met dure camera’s, software en onderhoudskosten. Klinkt voor mij niet erg logisch.
Finraziel @Lagonas11 april 2025 17:27
Waarom? Heb je nog nooit eerder gezien dat politici een of ander absurd prestige project er door duwen alleen maar omdat ze denken er zo goed mee voor de dag te komen?
Ik weet niet of het inderdaad beter zou zijn met knopjes... Dat dacht ik eerst ook maar de argumenten van @wildhagen hierboven vind ik wel goed... Maar geloven in dat een overheidsbedrijf dat toch niet zou doen als dat niet de beste oplossing was klinkt echt belachelijk naïef in mijn oren.
Lagonas @Finraziel11 april 2025 18:48
Ik geloof zeker dat een overheidsbedrijf zoiets kan doen, maar ik ga er niet van te voren al van uit. Dat vind ik niet naïef, maar realistisch. Er zijn tienduizenden overheidsprojecten per jaar in alle soorten, en maten, en ja, er gaan er absoluut wat verkeerd, maar om nou te doen alsof de gehele overheid slecht functioneert en vol zit met dit soort projecten vind ik dan weer absurd te noemen.
Distoration @Lagonas11 april 2025 19:01
De DAR is een nv, dat de aandeelhouders gemeentes zijn maakt het niet per definitie een overheidsbedrijf.
Lagonas @Distoration11 april 2025 19:05
Het is een overheidsbedrijf volgens Dar zelf (of de belasting), gelezen via het jaarverslag van 2023. Heb wel een klein beetje onderzoek gedaan voor ik reageerde :)
Door de inwerkingtreding van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsbedrijven
per 1 januari 2016 en de daarmee samenhangende wijzigingen in de Wet op de Vennootschapsbelasting
1969, zijn Dar N.V. en Dar Dienstverlening B.V. per de genoemde datum belastingplichtig geworden
voor de vennootschapsbelasting

[Reactie gewijzigd door Lagonas op 11 april 2025 19:11]

Het.Draakje @Lagonas11 april 2025 20:04
Neen. Dat is niet een conclusie die je uit het jaarverslag kunt trekken.

Zoals ze daarin stellen: een deel van de taken is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Ik neem aan dat het betekent dat ze een publieke/overheidstaak uitvoeren. Voor dat deel hebben ze een belastingdruk van 1%. Een deel is wel belastingplichtig. En voeren dus geen publieke taak uit, maar een commerciële. Daarover betalen ze 15/19% belasting.

Ze zijn dus geen overheidsbedrijf. En ook geen commercieel bedrijf maar iets er tussenin.
blissard @Zynth12 april 2025 14:41
Het gaat niet om grofvuil maar om zwerfvuil. Dat is een stuk meer verspreid en lastiger terug te vinden met alleen een knop-melding.
ManiacsHouse @Zynth11 april 2025 15:08
Als je ziet hoe ze hier als een stelletje malloten het afval ophalen hebben ze daar toch echt geen tijd voor en/of zin in. :X

(Afgelopen jaren zijn er een aantal ongevallen geweest hier met vuilniswagens, waarvan minstens 2 met dodelijke afloop :'( )

[Reactie gewijzigd door ManiacsHouse op 11 april 2025 15:12]

Khalid. @ManiacsHouse11 april 2025 22:33
Dat komt omdat mensen gelijk achter hun toeteren van doe snel..
En ze krijgen geen respect.
wildhagen
@Zynth11 april 2025 15:08
Probleem daarvan is dat door de hoge zit-positie de chauffeur wellicht niet alles goed kan zien.

Daarnaast moet de chauffeur vooral op het verkeer letten, en heeft dan wellicht onvoldoende tijd of gelegenheid om ook nog eens naar zwerfafval te gaan speuren.

Dan nog het praktische probleem van tijdgebrek. Vuilophaal rondes worden vrij strak ingepland, als men te lang bezig is met opsporen en opruimen van zwerfafval heeft men wellicht onvoldoende tijd om de geplande ronde volledig op tijd af te ronden. Je zit als vrachtwagenchauffeur immers ook nog met de wettelijke rust-- en rijtijden wetgeving.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 11 april 2025 15:11]

Carlos93 @Zynth11 april 2025 18:03
En dan zal je alle medewerkers een loonsverhoging moeten geven. Je geeft ze tenslotte extra werk en daar moet dan wel wat tegen over staan. Benieuwd wat de financiele afweging in dat geval zou worden.
Jeoh @Zynth11 april 2025 18:40
Ik wil helemaal niet dat de bestuurder aan het zoeken is naar zwerfafval, ik wil dat de bestuurder zich focust op de weg.
sypie @Jeoh11 april 2025 19:12
Dat wil ik ook graag, van alle bestuurders. Toch zie ik geregeld dat bestuurders zich bezig houden met zwerfafval, vooral om er aan bij te dragen.
jongetje @Jeoh12 april 2025 08:24
Een bestuurder van een vuilniswagen rijdt telkens maar een klein stukje en tijdens dat vele stoppen (als er achterin afval wordt geworpen) dan kan hij prima een melding maken. Meteen even de juiste categorie, is met een goede app maar een paar klikken.
haam @Dekar11 april 2025 15:18
Het grootste probleem van zwerfafval is dat het vaak een aanzuigende werking heeft (om meer afval te dumpen, ongedierte, etc). Dus door het snel op te ruimen, beperk je de omvang.

Voor wie dat niet weten, in Nijmegen werken ze met betaalde vuilniszakken. Dus hoe meer mensen niet legale zakken gebruiken, hoe minder inkomsten.
Bender @Dekar11 april 2025 15:30
Ja het is een probleem in Nijmegen, geen groot probleem maar zeker een aanwezig probleem.

Rond studentenhuizen en de wijken waar veel sociale huurwoningen zijn zie je veel zwerfafval, vaak veroorzaakt doordat er niet gehouden wordt aan ophaaldagen maar gewoon alls buiten gezet wordt.
(katten en ratten die zakken openmaken, waardoor alles verspreid wordt)

Je motivatie is geld.
Maar de vraag is of het niet goedkoper is het automatisch te constateren, ipv controleurs die dat doen.
Daarnaast zorgt zwerfafval voor meer afval, als er al troep staat motiveert andere het nog meer er bij te zetten waardoor het probleem vergroot.

[Reactie gewijzigd door Bender op 11 april 2025 15:31]

mavamal @Bender11 april 2025 17:13
Je ziet het pas echt heel veel bij de stad uitgaan. Afslag Dukenburg A73 ligt vol met McDonalds verpakkingen (waar die vandaan komen...), langs de rijksweg/st Annastraat ligt van alles, Sionsweg, richting de Ooij...
Webgnome @Dekar11 april 2025 16:31
Kijk maar eens goed om je heen, maakt niet uit waar in Nederland maar zwerf-afval is een enorm groot probleem. Mensen flikkeren hun spul gewoon overal neer.

@pejoar Denk dat er wel wat aan het probleem gedaan word, mensen worden zeker wel beboet. Als het werkt zoals in Arnhem dan zijn er ambtenaren die op diverse momenten in de week bij de vuilcontainers controleren of dat er iemand zo slim is geweest om zijn adres zichtbaar te laten zijn. Die krijgt dan een leuke boete. Meer dan dat kun je niet doen. Immers is zwerfafval ook vaak een kwestie van, zoals ik al aangaf, dat mensen het gewoon uit hun hand laten vallen, uit het raam van de auto etc etc. en dan moet je het al op heterdaad betrappen. Dat is lastig.

Dan heb ik liever zoiets als dit, waarbij de beelden echt alleen worden gebruikt voor de opsporing en dat het dan opgeruimd word. Immers weten we ook wel allemaal dat vuil etc een aanzuigende werking heeft. Dat hebben we tijdens de corona pandemie wel gezien. Mensen gingen massaal klussen met vuilnis bij de containers tot gevolg. En als er een iemand een bed bij de container zet dan volgen er steeds meer.

[Reactie gewijzigd door Webgnome op 11 april 2025 16:54]

Kruitdamp @Dekar11 april 2025 17:03
Ligt eraan in welke wijk je komt. Ik heb op verschillende plekken in Nijmegen gewoond en het verschilt echt enorm.

In mijn huidige wijk valt het gelukkig mee
Neuspulkje @Dekar12 april 2025 00:05
Ik woon in Nijmegen in een buurt waar helaas een hoop mensen wonen die er vaak een zooitje van maken en dit is zeker een goed idee en absoluut geen weggegooid geld!
pejoar @Dekar11 april 2025 15:50
Liever extra personeel om mensen die hun rommel ergens weggooien te kunnen bestraffen.
Maar ja , Nijmegen heeft zojuist ook de ambtenaar die fraude met uitkeringen moest opsporen een andere baan gegeven.
Terwijl ze dus in mijn stad Nijmegen bijna 2 maal zoveel uitkeringen hebben dan in Arnhem.
Dat er iets gedaan wordt aan de vuiligheid prima, maar pak de daders ook eens aan.
Fishbeast @Dekar11 april 2025 16:17
Klonk als een mooi idee op papier. Net als dat ze hier in de regio Gelderse Vallei de afvalbrengstations hiernomend hebben naar... "Het Waardepunt", want, zo stelt men in het persbericht: "Hiermee benadrukken we dat afval warde heeft". :+

Als het waarde heeft, waarom moet ik er dan voor betalen om er vanaf te komen? 8)7
vrije_vogel @Dekar11 april 2025 17:25
Ja. Een oorzaak is dat het je vaak geld kost om van je afval af te komen. Grofvuil aanbieden moet aan veel regels voldoen. Een tak die misschien vijf centimeter te lang is en ze nemen het niet mee. Afval wegbrengen is ook gedoe en vaak extra heffingen.
Afhankelijk van de wijk en sociale groep ontstaat er alternatief gedrag.
Nijmegen is duur en weinig burger vriendelijk.
emeralda @Dekar11 april 2025 23:52
Bij mij veroorzaken de vuilnismannen zwerfafval. Met oud papier ophalen vliegt een groot deel de lucht in.
krentebol @Dekar12 april 2025 09:12
Nou, ik heb tot 3 maanden geleden ongeveer 3 jaar in een van de slechtere wijken van Nijmegen gewoont. En ja er zwerft veel rotzooi rond. Van vuilniszakken gewoon buiten gedumpt tasjes van supermarkten vol zooi zo maar neer getyft.

Toppunt was nog wel de parkeerplaats.
Er lagen 2 zakken aardappelkroketjes waar de autos geparkeerd staan.
Nu MOET dat van iemand zijn geweest die de zakken heeft laten vallen toen hij zijn achterbak aan het uitruimen was. Iemand in de buurt dus.
Nou die dingen lagen er 2 weken, hij/zij moet ze hebben gemist en weer hebben gezien.
Als toppunt kwam er na een kleine week een open broodzak bij die na 2 dagen groen wit was van de schimmel.

Echt, het tokkie gehalte en de degeneratie van de samenleving leeft daar zo erg.

En ja ik hoor het al: waarom ruim je het zelf niet op!
Nou, ik werk al full-time, en dat zou nog een fulltime job er bij zijn. Ik voel mij ook niet verantwoordelijk om iemand anders zooi op te ruimen.
Ik ben er niet vies van iemand te corrigeren in the moment. Maar ik ga niet als een vigilante de buurt schoonhouden.

Man wat ben ik blij dat ik weg ben.
the_leonater 11 april 2025 15:05
Goed idee, maar het moet beginnen met mensen bewust te maken om afval gewoon niet te dumpen en hier hoge boetes op te zetten.
Ook helpen meerdere inzamelpunten denk ik wel, want in mijn dorp is zelfs vanaf dit jaar de inzameling van batterijen en frituurvet beëindigd (het inzamelpunt is nu 18 kilometer verderop) en sinds die tijd dumpt men deze rommel gewoon bij mijn voordeur (ik woon aan een voetpad) op de stoep.

In gebieden waar afvaldumping veel voor komt is het misschien beter om permanente camera's te plaatsen.

Nu moet ik nog elke keer (wekelijks, maar soms ook dagelijks) foto's maken en handmatig melding maken bij de gemeente als er weer eens troep op de stoep ligt.
DjoeC @the_leonater11 april 2025 15:43
Volgens mij weet IEDEREEN al dat afval dumpen niet de bedoeling is en er staan al hoge boetes op (minimaal € 90 voor een kleine zak).

Weer een bewustmakings campagne kost alleen maar meer geld. Sluit de daders 2 dagen op en zie eens hoe de mentaliteit gaat veranderen.

[Reactie gewijzigd door DjoeC op 11 april 2025 17:28]

Fishbeast @DjoeC11 april 2025 16:20
Ten opzichte van de boetes voor verkeersovertredingen in Nederland vind ik dit niet per se een hoge boete :)
mjtdevries @DjoeC11 april 2025 19:22
En met die mentaliteit verandering bedoel je dan dat mensen het fijn vinden dat ze hun frituurvet 18km verderop moeten inleveren?

Maak het inleveren van afval gratis en makkelijk en je hebt die problemen niet.
Echter zie je in elke gemeente dat er vanuit het niets een zwerfvuil probleem ontstaat nadat ze afval inleveren veel duurder en moeilijker hebben gemaakt.
Dmp1982 @the_leonater11 april 2025 15:47
Bewustwording is zeker belangrijk, daar ben ik het volledig mee eens. Tegelijkertijd is het de vraag of bewustwording alleen voldoende is. In Nijmegen heeft de gemeente bijvoorbeeld zo’n twee jaar geleden afvalcoaches ingezet bij supermarkten en glasbakken om mensen actief te informeren over juist afvalgedrag. Een goed initiatief, maar helaas heeft dit nauwelijks effect gehad. De glasbakken functioneren in de praktijk nog steeds vooral als dumpplek.

Zelf woon ik op vijf minuten lopen van de milieustraat, maar ook hier is het beeld teleurstellend 🥲,winkelwagens vol afval en puin en ander afval(in zakken gedumpt zonder DAR logo)staan achtergelaten in de buurt. Het lijkt erop dat sommige mensen simpelweg geen moeite willen doen en ervan uitgaan dat het afval toch wel opgeruimd wordt.

Het zwerfafval vervuilt daarnaast niet alleen de stad maar trekt mogelijk ook ongedierte aan en het ziet er ook allemaal niet fraai uit. Wat het vervelend effect is met dit nieuw plan, is dat deze situatie voor sommigen juist een vrijbrief zal worden om nog meer te dumpen waardoor het probleem zichzelf in stand houdt of juist verergerd.

We zullen zien. Ik ben blij dat er wat gedaan gaat worden aan de zwerfafval maar anderzijds is het triest dat het zo moet.
emeralda @Dmp198211 april 2025 23:56
Laatst had iemand de doos van een TV met het piepschuim er nog in bij het oud papier gegooid. Dan ben je wel heel erg lui.
Andros @the_leonater11 april 2025 15:54
Zoals met alles zijn hoge boetes het probleem niet, de pakkans wel. Verkeersboetes zijn in Nederland bv behoorlijk aan de prijs, toch racet een deel van de automobilisten alsof ze op het circuit rijden. Behalve bij de trajectcontroles of als er politie zichtbaar is, dan is iedereen ineens keurig aan het rijden. Zolang niemand ziet of kan traceren wie het afval dumpt kunnen ze hooguit zoeken naar een adres in het afval oid en blijft dit probleem bestaan.
Webgnome @the_leonater11 april 2025 16:56
Goed idee, maar het moet beginnen met mensen bewust te maken om afval gewoon niet te dumpen en hier hoge boetes op te zetten.
Dit gaat niet werken, dat is al zo vaak geprobeerd. Het moet een actie van En En zijn. Laten we maar niet beginnen over die permanente camera's waar je heen wil. Dat is nogal een vergroting van de privacy verkleining..
kodak
@the_leonater11 april 2025 15:53
Het mogen gebruiken van camera's is niet voor nietd beperkt. Behalve dat het meestal meer onbedoelde mogelijkheden geeft die anderen persoonlijk negatief treft gaat het er ook om dat het geen opportunistische vervanging hoort te zijn om taken uit te voeren wat mensenwerk is. Als vuilnis zich te vaak ophoopt en te lang blijft liggen komt dat meestal door het laks en passief gedrag. Zoals lange tijd bezuinigen op verwerken en handhaving met als gevolg nauwelijks tot niet verwerken en handhaven tot gevolg. Waarna men dit soort vergaande 'oplossingen' kiest zodat men de last jan blijven afschuiven.
bartje 11 april 2025 15:02
Als er een positieve melding komt, wordt er een signaal gestuurd naar een centraal systeem van de Dar. Daarin staan alleen geografische coördinaten, waarna de Dar een kleinere ophaalwagen of werknemer kan langssturen om het afval te verwijderen.
uhm, de vuilniswagen rijdt dan dus precies net langs,
kan er geen bericht uit gaan naar de bestuurder of medewerker zodat deze het meteen kan oprapen?
Zynth @bartje11 april 2025 15:03
Ja, maar een papier-ophaler kan geen grof-vuil meenemen natuurlijk.
Arnoud Engelfriet @Zynth11 april 2025 15:22
Dat, en er is niet betaald voor het ophalen van dat zwerfafval. Als ze het dan toch meenemen in de reguliere route, dan zet volgende week iedereen het als zwerfafval neer. Een aparte ophaler die ook kan snuffelen naar aanwijzingen van de plaatser is dan beter.
Fishbeast @Arnoud Engelfriet11 april 2025 16:15
en hulpmiddelen heeft om het zwerfaval op te rapen, mocht het heel groot zijn (bankstel bijvoorbeeld) of juist heel veel kleine dingen, en dan een grijpstok/prikker kan gebruiken.
Polderviking @Zynth11 april 2025 16:45
Zelfs als ze wel voor het restafval komen, ik weet niet hoe ze in Nijmegen afval ophalen maar in Den Haag zijn het allemaal van die speciale vrachtwagens voor die ondergrondse containers, daar kieper je ook niet even zomaar andere andere pruttel in.
Kruitdamp @Polderviking11 april 2025 17:01
Restafval gaat in zakken, pmd idem dito.
Groen en papier gaat in de kliko
lenwar @Polderviking12 april 2025 09:36
Dat is een kwestie van een zijingang in de bak maken als die er nog niet is. Niet in problemen denken😊
sypie @bartje11 april 2025 19:15
Nooit op een vuilniswagen gewerkt zeker? Zoals hierboven ook al gesteld is: de routes zijn erg strak gepland, weinig tijd voor dit soort dingen tussendoor.

[Reactie gewijzigd door sypie op 12 april 2025 21:51]

Miglow @sypie12 april 2025 20:20
Jaren gedaan, passen is gassen en met luie beladers zijn je routes soms behoorlijk krap gepland om om 15:00 aan de gehaktballen in de kantine te zitten. Daarbij is in veel gemeenten waar ik opgehaald heb het beleid dat er niets anders in de vuilniswagen mag dan wat er in de bak zit/past. Uiteraard zei ik altijd dat ik dat niet goed mag vinden, maar dat ik geen politieagent ben dus als ik de bak terug zet op de stoep ik natuurlijk niet kan zien of die bewoner alsnog dat ene extra zakje in het gat gooit. Zo lijkt het voor de gemonteerde 360° camera's dat ik de bewoners wegstuur maar zij alsnog mijn aanwijzingen negeren.

Veel beleidsmakers vergeten voor het gemak dat je er elke week komt en dat als het koud is een bakkie koffie best lekker is, een koel flesje drinken als het warm is ook en een adres waar je he middagpauze kunt houden helemaal. Je haalt die route elke keer op, dan maakt het je werk een stuk plezieriger als je eens een oogje dicht kunt knijpen voor een extra vuilniszak.
koppie @bartje11 april 2025 18:51
Waarschijnlijk heel lastig, want AI moet er eerst een paar uur op staan te stampen? 8-)
mjtdevries @bartje11 april 2025 18:57
Je zou ook een knop in de vuilniswagen kunnen plaatsen, zodat de bestuurder of de medewerkers achterop kunnen aangeven dat ze zwerfafval hebben gezien.
Een GPS op de vuilniswagen registeert dan waar ze die knop hebben ingedrukt zodat ze een kleinere wagen kunnen sturen.

En dan heb je automatisch geen privacy issue met cameras.
Voldoet ook mooi aan de AVG dat je de methode gebruikt die zo min mogelijke persoonsgegevens verwerkt.

Maar ja, dat zal wel niet innovatief genoeg zijn. Want iemand had juist een project gestart om wat leuks te doen met AI en dan wil je niet dat er mensen alternatieven bedenken die geen AI nodig hebben.
blissard @mjtdevries12 april 2025 14:45
Er zijn nu ook geen privacy issues met de camera’s. Dat is nu juist wat is uitgezocht en in het stukje staat.
Zynth 11 april 2025 14:59
Zo zou er op de wagens een tekst moeten komen waarin staat dat de wagen aan automatische monitoring doet.
Ik begrijp hier het praktisch nut niet helemaal van.
Want zodra je het kan lezen, ben je volgens mij al "in beeld".

Buiten dat, kunnen we dan ook beter op de binnenkant van onze voordeur een bordje hangen met "hier wordt gefilmd". Omdat je bijna niet meer de deur uit kan zonder op vele deurbel en auto camera's te verschijnen. Een Tesla doet bijvoorbeeld ook aan AI monitoring, volgens mij ongeveer op dezelfde manier als deze vrachtwagen.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 11 april 2025 15:02]

Quintiemero @Zynth11 april 2025 15:01
Omdat het in beide situaties wettelijk verplicht is ;)

Oh nee, wel tegenstrijdig. Als de gemeente zegt geen persoonsgegevens te verwerken, dan hoeft dat niet. Ik lees niet direct welke camera ze gebruikt, Lidar?

[Reactie gewijzigd door Quintiemero op 11 april 2025 15:03]

PauseBreak @Quintiemero11 april 2025 15:14
Dit gebeurt met reguliere dashcams die je privé ook kunt kopen.
koppie @PauseBreak11 april 2025 18:50
Maar duw je die ook door de ANPR en AI heen om zoveel mogelijk gegevens van andere voertuigen om je heen vast te leggen? ;)

Op die van mij rouleren ze gewoon en heel af-en-toe als ik iets geks tegenkom leg ik een paar minuten vast die ergens op een schijf terecht komt.
PVTD @Quintiemero11 april 2025 15:11
Lidar is een meet apparaat, het zou om dashcams gaan, dus ik denk gewoon deftige camera's zonder iets speciaals. Uiteindelijk worden de beelden geëxporteerd en op een computer na de dienst overgezet om te analyseren. Ik noem het niet echt slim, maar buzzwords.... Sorry, foutje... had
2 woordjes gemist, namelijk "vuilniswagen zelf"

[Reactie gewijzigd door PVTD op 11 april 2025 15:14]

Quintiemero @PVTD11 april 2025 17:25
Precies, je kunt met lidar ook goed objecten scannen. Wordt al vaak ingezet.
M2M @Zynth11 april 2025 15:02
De autos van google en bing doen natuurlijk niets anders dan opnemen en maken bovendien heel veel beeldmateriaal dat wel publiekelijk beschikbaar is. Ja er is een opt out, maar jezelf uit een random snelwegbeeld halen is toch wat lastig lijkt me
The Reeferman @M2M11 april 2025 18:40
nummerborden en gezichten worden toch al geblurd?
bvgastel @Zynth16 april 2025 10:19
Commissielid hier, van de commissie die dat advies heeft geschreven. Omdat overheidsvoertuigen die zomaar opnames maken in je buurt het vertrouwen kan schaden. En met deze voorlichting je dat wilt voorkomen door transparant te zijn, en ook agressie tegen medewerkers vuilophaler wilt voorkomen.

Doelbinding is ook belangrijk, deze beelden mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden (bv opsporing wietplantages).
Zynth @bvgastel16 april 2025 12:39
Politie auto's zijn overheidsvoertuigen die ook opnames maken.
Daar staat het toch ook niet op?
Auto's die gebruikt worden door chauffeurs van politici; daar staat het toch ook niet op?

Consistent beleid vind ik erg belangrijk.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 16 april 2025 12:40]

bvgastel @Zynth16 april 2025 12:47
Gezien het gedrag naar politieagenten toe ligt daar wellicht ook een probleem. En politie is getraind op bepaald gedrag afhandelen. Vuilnisophalers niet. Maar daar gaan wij niet over. We bekijken casus voor casus, vanuit de gemeente. Andere organisatie, andere afweging.

Auto's die gebruikt worden door chauffeurs van politici? Suggereer je dat dienstauto's standaard nu camera's aan boort hebben? Anders hoeft het er ook niet op te staan.

Zomaar camera's aan boord zonder duidelijk uitleg was voor ons niet goed uitlegbaar, vanuit de CODIO standaard waaruit we werken.
Zynth @bvgastel16 april 2025 13:30
Dienstauto's zijn vrijwel altijd nieuw, en daarmee altijd uitgerust met camera's.
Lijndetectie, verkeersbord detectie, soms automatisch remsysteem, 360graden camera tijdens het parkeren, soms met opname voor inbraakpreventie.
Net als op de vuilniswagen processen die de data in het voertuig zelf, en gebruiken alleen de conclusie hiervan. Geen verschil met de vuilniswagen lijkt het.

Hetzelfde geldt voor politie, maar die rijden ook regelmatig nog met een specifieke dashcam.
Ook dat staat niet op het voertuig vermeld.
Ik vind het zelf niet prettig dat de overheid verschillende standaarden hanteert in verschillende gevallen.

Of we geven met een duidelijk icoon aan dat er opgenomen wordt, bij alle auto's van de overheid.
Of we doen dat niet.
Nu wordt het extra onduidelijk. Een vuilniswagen heeft een bordje, een auto van rijkswaterstaat heeft een camera maar geen bordje, een bus heeft wel een bordje, een politieauto niet, een politie-auto met speciale dashcam ook niet.

De overheid zou 1 standaard moeten hebben, die consequent wordt toegepast.

[Reactie gewijzigd door Zynth op 16 april 2025 13:34]

bvgastel @Zynth16 april 2025 14:53
De manier waarop deze camera's ingezet worden is wel heel anders: bij dienstauto's zijn het directe acties die gedaan worden, maar wordt er geen lange termijn opslag gedaan. Bij politie is het voor bewijsmateriaal, voor het geval er iets gebeurt tijdens de rit (en anders wordt het na x dagen weggegooid). En bij vuilniswagens voor procesoptimalisatie, waarbij die camera's duidelijk niet voor directe acties en niet voor bewijsmateriaal.

Onze inschatting was dat een aantal mensen dat anders ervaren, en dat daar voor nu goede uitleg bij nodig is. Zo te lezen behoor jij niet tot die groep.

Een enkele overheid is overigens een mooi ideaal, maar in de praktijk heb je gemeente, provincie, landelijk, en EU. Deze zijn anders georganiseerd, en daarmee zijn er verschillen. Het zou jammer zijn dat de grootste gemene deler de maat geeft. Dan is er nooit vooruitgang. Soms veranderen inzichten, en dan moet daar ook ruimte voor zijn dat te proberen.
ManiacsHouse 11 april 2025 15:04
Inwoner Nijmegen hier. Wellicht dat de ophalers eerst zelf eens mogen beginnen er geen zooitje van te maken. Zakken die stuk gaan bij het ophalen (en dat gebeurt regelmatig) laten ze de inhoud gewoon liggen ipv even opruimen. Zal iets met snel snel werkdruk te maken hebben... Extra zwerfvuil want die zooi waait alle kanten uit.
Dashcam heeft in zo'n geval geen enkel nut want het gebeurt achter de vuilniswagen. Tenzij je het doorgeeft aan de Dar ziet eventueel pas 2 weken later (om de twee weken halen ze hier restafval etc. op) de dashcam de achtergebleven zooi.

[Reactie gewijzigd door ManiacsHouse op 11 april 2025 15:13]

locke960 @ManiacsHouse11 april 2025 15:48
Wellicht dat de ophalers al 100 keer bij hun baas gemeld hebben dat die slappe zakken iedere keer kapot gaan, dat daar niets aan gedaan wordt, en dat de ophalers nu ook denken "niet mijn probleem, zoek het zelf maar uit"?
emeralda @locke96012 april 2025 00:02
Bij mij wordt het oud papier opgehaald in kratjes (hoogbouw). Als het dan dus een beetje waait dan vliegt het alle kanten op. Daar kun je niks aan doen.
Webgnome @ManiacsHouse11 april 2025 16:55
Dashcam heeft in zo'n geval geen enkel nut want het gebeurt achter de vuilniswagen.
Als dit goed werkt dan zou je zomaar ook een camera achterop kunnen hebben. Die zit er waarschijnlijk al op om andere veiligheid omstandigheden. En we moeten nu niet de bal bij de ophalers leggen. Dat vuil komt er namelijk niet uit de grond.
PhuSioN @ManiacsHouse11 april 2025 15:16
Exact dit, vervolgens mag je hier weer een aparte melding van gaan aanmaken en hopen dat het binnen een week opgelost is.
Het (rest)afval beleid in Nijmegen is naar mijn mening sowieso beroert met de aparte afvalzakken van slechte kwaliteit die je verplicht moet kopen en vervolgens de zak op elke willekeurige plek mag neerzetten.
ManiacsHouse @PhuSioN11 april 2025 15:22
Plekken zijn niet willekeurig. Is over nagedacht en zijn aangegeven met een tegel met een witte rolcontainer erop :)
Robbierut4 @PhuSioN11 april 2025 17:34
Het (rest)afval beleid in Nijmegen is naar mijn mening sowieso beroert met de aparte afvalzakken van slechte kwaliteit die je verplicht moet kopen en vervolgens de zak op elke willekeurige plek mag neerzetten.
Ja vind het ook een raar systeem. Gelukkig zie je steeds meer ondergrondse containers. Betaal je per lading, maar kun je in ieder geval je eigen zakken gebruiken. En geen troep op straat.
jpsch @ManiacsHouse11 april 2025 15:30
Vuilniszakken?
ManiacsHouse @jpsch11 april 2025 16:30
Yes. Ruim €1,50 per groene restafvalzak. Maar we betaling geen belasting of hoe heet dat ook alweer. Voor plastic oranje zakken €0,15 per zak.
In de loop der jaren zijn die groene zakken kleiner geworden en slapper...
jpsch @ManiacsHouse11 april 2025 19:35
Denk dat ik al 30 jaar kliko's gebruik. Veel beter dan die rotzooi op straat.
Fishbeast @ManiacsHouse11 april 2025 16:22
inderdaad. bezem met een emmer oid meegeven en gofix de troep achter je op ruimen!
dito als er per abuis troep uit de container valt tijdens het legen (wat hier nogal regelmatig gebeurt bij het legen)
Dmp1982 @ManiacsHouse12 april 2025 09:44
Ik deel je standpunt. In sommige gevallen scheuren afvalzakken doordat ze zijn opengemaakt door bijvoorbeeld vogels, en blijft het afval vervolgens liggen.

Het probleem ligt deels bij de mentaliteit en de werkprocessen van de afvalophaaldienst zelf. Het lijkt erop dat het personeel dat de route rijdt voornamelijk gefocust is op het zo snel mogelijk verwerken van de afvalzakken en het afronden van de route . Het opruimen van los afval lijkt daar niet altijd onderdeel van te zijn.

Hoewel ik het met je eens ben dat er meer aandacht besteed zou kunnen worden aan het netjes achterlaten van de omgeving, is het uiteindelijk een kwestie van goed ingerichten van de processen (wie doet wat ) en gedrag op de werkvloer. Als netjes opruimen van het ophaalpunt een taak is van de ‘vuilnisman’ kan best een camera achterop de vuilniswagen een uitkomst bieden.
William_H 11 april 2025 15:58
Even buiten het feit dat vuilophalen misschien beter kan in deze gemeente wat ik in de overige comments lees.

Complimenten voor deze commissie!
"Dat zouden meer mensen moeten doen."
Om maar eens een reclameslogan te gebruiken.
Hulde voor deze commissie dat die zo'n breed en doordacht advies geeft. Je leest niet vaak dat een ambtelijke organisatie/commissie nadenkt over zaken als function creep en vendor lockin.
bvgastel @William_H11 april 2025 20:39
Dank. Commissielid hier. Stel gerust je vragen hier.
wiezalditzijn @William_H12 april 2025 10:34
Ja helemaal mee eens. Allemaal negatieve reacties hier. Hopelijk geven ze dit soort advies ook voor andere software producten die de gemeente gebruikt. “Vendor lock-in” voor afval herkenning zie ik eerlijk gezegd niet zo snel gebeuren,
bvgastel @wiezalditzijn14 april 2025 17:16
Ja, we bekijken 3-4 casussen per jaar. En dus ook naar andere software producten, zoals data warehouse, algoritme register, etc.
FrostyPeet 11 april 2025 15:27
In mijn gemeente is er een gemeente app waarmee inwoners melding en foto kunnen insturen. Dat werkt op zich goed.

[edit] wat geneuzel over AI verwijderd.

[Reactie gewijzigd door FrostyPeet op 11 april 2025 15:31]

Edgarz 11 april 2025 15:36
Is er hier iemand zelf een vuilnisman?
Of is het gewoon makkelijk om 'even' een oordeel te geven over het werkproces van een ander?

Wat is het probleem eigenlijk met deze oplossing? Dat het geld kost? Mensen kosten óók geld. Sterker nog, je hebt helemaal geen vrachtwagen nodig om vuil op te halen. Op een kar achter de fiets kan het toch ook? Erg kostenefficient.
AnD 11 april 2025 16:14
Je kan het probleem ook aanpakken bij de bron, zwerfvuil komt er niet vanzelf, investeer in voorlichting/bewustmaking, maak de pakkans groter bij het vervuilen, werktaken doen voor vervuilers etc.
ShadLink @AnD11 april 2025 19:45
En handhaving. Gooi je iets op straat gelijk een boete erop. 2e keer? Dubbele boete en 8 uur taakstraf bij de afvalverwerking. 3e keer? 1 jaar naar de bak. Gewoon keihard aanpakken.
cbr600f4i @AnD12 april 2025 11:03
Of maak het reguliere afval inzamelen/inleveren gratis. Bij de bron aanpakken. Net als GFT, plastic en papier. Wellicht voorkom je het drive by restaurants afval er niet helemaal mee maar als ik soms hoor wat voor capriolen mensen uithalen om het reguliere afval zo goedkoop mogelijk ergens kwijt te kunnen.
prutser001 @AnD14 april 2025 00:06
In mijn omgeving ben ik ook bezig maar geloof me maakt niets uit, bewustmaking doet niets. Het kost geld om de container te openen dus zetten ze het er maar naast. Ik kan elke dag melding(en) maken bij 'waardlanden' maar die hebben 4 'vuilnis boas' waarvan er 1 langdurig ziek is 1 half werkt en dus 2 die 5 gemeenten moeten doorlopen/meldingen afhandelen waar vaste dagen voor staan (die af en toe afgewisseld worden).

Het is gewoon drama sinds het pasjes systeem is ingevoerd, en dit terwijl het voor hoogbouw 50ct per storting kost. Laagbouw betaald 1.50 per storting.

Er zijn voorlichtingen avonden geweest, informatie avonden etc. Opkomst was minimaal.
DjoeC 11 april 2025 17:34
Ik verbaas me over de reacties als "laat de chauffeur het oppikken", Het probleem is niet het opruimen als zodanig maar dat er een steeds grotere groep aso's (M/V/X) is die hun rotzooi maar gewoon ergens neer kwakken.

Ik zie het om mij heen gebeuren. Kleine parkeerstrook, wekelijks een activiteit waarbij de vereniging erna moet opruimen. Daarnaast - het is een doorgaande weg - allerlei chauffeurs, van busje tot luxe mercedes, die tussen de middag hun broodje al dan niet eten en de restanten maar gewoon over de treeplank kieperen.

O ja, dan ook nog de jeugd van en naar school. Blikjes, knijpzakjes, chipszakken, noem maar op. Langs de weg achterlaten zodat pappie en mammie niet weten wat ze allemaal uit/op vreten.

Laten we alsjeblieft niet praten alsof het een vuilnis probleem is, het is een mentaliteitsprobleem.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.