Gartner: Nvidia voor het eerst chipbedrijf met grootste omzet ter wereld

Nvidia realiseerde in 2024 de grootste omzet van alle halfgeleiderbedrijven, aldus analistenbureau Gartner. Het is de eerste keer dat de chipontwerper die positie inneemt. Doorgaans staan concurrenten zoals Samsung Electronics en Intel aan de top.

Gartner schrijft dat de wereldwijde halfgeleidermarkt goed was voor 655,9 miljard dollar in 2024. Dat is een stijging van 21 procent ten opzichte van de 542,1 miljard dollar van 2023. Nvidia vertegenwoordigde met 76,69 miljard dollar 11,7 procent van de totale markt in 2024, ofwel 2,2 keer meer dan het jaar daarvoor. Die groei zou vooral te danken zijn aan de populariteit van AI-accelerators.

Samsung Electronics staat net zoals in 2023 op de tweede plaats, met een jaaromzet van 65,7 miljard dollar en 10 procent marktaandeel. De Zuid-Koreaanse fabrikant kon volgens Gartner deze positie behouden dankzij de sterke verkoop van dram- en flashgeheugen. De prijzen van deze producten zijn sterk gestegen als reactie op een onbalans in vraag en aanbod.

Intel, dat in 2023 nog op de eerste plek stond, is teruggedreven tot de derde plaats. De jaaromzet van 49,8 miljard dollar in 2024 was een stijging van 0,8 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De marktonderzoeker schrijft dat de concurrenten van ‘alle belangrijke productlijnen’ van het Amerikaanse bedrijf aan kracht hebben gewonnen. Daarnaast kon Intel niet profiteren van de aanzienlijk verhoogde vraag naar AI-rekenkracht.

SK hynix en Qualcomm sluiten de top vijf af. Deze bedrijven behaalden een jaaromzet van respectievelijk 44,19 en 32,98 miljard dollar, ofwel 6,7 en 5 procent van de markt. Ook SK hynix maakte met 91,5 procent een aanzienlijke groei door ten opzichte van het voorgaande jaar, al geeft Gartner daarvoor geen verklaring.