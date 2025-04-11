Foto’s van vermeende RTX 5060 Ti-videokaarten bevestigen PCIe 5.0 x8-interface

Nvidia’s aankomende RTX 5060 Ti lijkt een PCIe 5.0 x8-interface te gebruiken. Dat blijkt uit beeldmateriaal waarop verschillende videokaarten van MSI zijn te zien. De RTX 4060 Ti beschikt eveneens over een x8-interface, maar met de langzamere PCIe 4.0-standaard.

VideoCardz heeft foto’s gepubliceerd van vier verschillende RTX 5060 Ti-modellen: de Inspire 2X, de Gaming en de Gaming Trio in zowel zwart als wit. Volgens de website gebruiken ze allemaal een fysieke PCIe 5.0 x16-connector, maar zijn slechts acht lanes daadwerkelijk verbonden met de gpu.

De Gaming Trio-modellen onderscheiden zich van de rest door het gebruik van drie in plaats van twee ventilators. Ze hebben ook een langer en slanker ontwerp, hoewel ze net iets meer dan twee PCI-uitbreidingsslots in beslag lijken te nemen. De Inspire 2X is dan weer de enige videokaart die een 8-pins-PEG-connector gebruikt en geen 12V-2x6-aansluiting. Dat suggereert dat fabrikanten meer willen inzetten op de nieuwe connector. Bij de RTX 4060 Ti bestaan er met uitzondering van Nvidia’s Founders Edition nagenoeg geen videokaarten met een 16-pins-PCIe Gen5-aansluiting.

De geruchtenmolen rondom Nvidia’s RTX 5060 Ti draait op volle toeren. Volgens geruchten wil de chipontwerper zijn nieuwste Blackwell-gpu’s uitbrengen op 16 april. De line-up bestaat naar verluidt uit zowel varianten met 8GB als met 16GB videogeheugen, die iets goedkoper moeten zijn dan hun respectievelijke voorgangers.

Gigabyte registreerde begin deze maand verschillende 16GB-modellen bij het Koreaanse RRA. Daarnaast deelde X-gebruiker I_Leak_VN eerder deze week een lijst met negen 16GB-sku’s van MSI, waaronder de bovengenoemde kaarten. Het is dus mogelijk dat er bij release aanvankelijk enkel 16GB-kaarten beschikbaar zullen zijn.