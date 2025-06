Nvidia komt met tool om game-instellingen te tweaken met AI-prompts

Nvidia brengt een experimentele versie uit van Project G-Assist. De AI-gamingchatbot ondersteunt gebruikers bij het beheren van game-instellingen en biedt aanbevelingen voor onder meer systeemoptimalisatie en energiegebruik. Ook kan het de gpu van de gebruiker overklokken.

Project G-Assist is te gebruiken door desktopgebruikers met een ondersteunde GeForce RTX-videokaart uit de RTX 30-, 40- of 50-serie met minstens 12GB vram. De AI-assistent is beschikbaar in de Discover-sectie van de Nvidia-app. Door middel van tekst- of spraakopdrachten kan de AI-gamingchatbot realtime diagnoses uitvoeren en aanbevelingen doen voor instellingen in games. G-Assist maakt geen gebruik van de cloud, maar draait lokaal op RTX-gpu's. Ontwikkelaars kunnen G-Assist uitbreiden door aangepaste plug-ins te bouwen. Daarvoor heeft Nvidia een GitHub-repository gepubliceerd.

Nvidia toonde Project G-Assist voor het eerst in 2024 tijdens de Computex in Taipei. De assistent gebruikt een klein taalmodel en roept diverse api's van Nvidia en derden op om tekst- en spraakopdrachten van gebruikers uit te voeren. Gebruikers kunnen onder meer vragen over hun pc stellen. De chatbot kan bijvoorbeeld checken of G-Sync is ingeschakeld en de specificaties van de pc van de gebruiker opnoemen. G-Assist kan ook bepaalde thirdpartyhardware aansturen, zoals randapparatuur van Logitech G, Corsair en MSI, maar ook de verlichting van Nanoleaf.

Update, 12.40 uur - De ondersteunde videokaarten voor Project G-Assist zijn aan dit artikel toegevoegd.