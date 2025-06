CD Projekt RED sluit release The Witcher 4 in 2026 uit

The Witcher 4 verschijnt niet in 2026, zegt financieel directeur Piotr Nielubowicz tegen investeerders. Een concrete releasedatum is er nog niet. Hoewel 2026 wordt uitgesloten door de ontwikkelaar, is het nog niet zeker dat de nieuwe The Witcher-game in 2027 zal verschijnen.

CD Projekt RED maakte in 2022 de komst van The Witcher 4 bekend en zei in november 2024 dat het begonnen is met de productie van de actie-rpg. Tegen ontwikkelaars zegt CD Projekt eerder deze week dat het spel niet in 2026 verschijnt. De Poolse studio maakte eerder al bekend dat het om een compleet nieuwe saga gaat binnen The Witcher-franchise. Ook stapt CD Projekt over van zijn eigen REDengine naar Unreal Engine 5.

De eerste The Witcher-trilogie is gebaseerd op de gelijknamige boekenserie van Andrzej Sapkowski. Er zijn ook een Netflix-serie en een spin-off uitgebracht. Het vierde deel in de gamereeks bouwt voort op dezelfde wereld, met monsters, demonen en andere wezens die door witchers worden bestreden. Veel details over het verhaal zijn nog niet bekend.

In The Witcher 4 heeft Ciri de hoofdrol, in tegenstelling tot de vorige games uit de franchise, waarin Geralt de protagonist was. CD Projekt RED deelde eind vorig jaar een trailer van de aankomende game. In de zes minuten durende cinematische trailer is te zien dat een dorpsmeisje wordt geofferd aan een monster, totdat Ciri ingrijpt. Er zijn nog geen gameplaybeelden getoond.