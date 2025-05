The Witcher 3 krijgt later dit jaar crossplatform modondersteuning

Ontwikkelaar CD Projekt Red werkt aan een laatste update voor The Witcher 3: Wild Hunt. Die patch voegt ondersteuning toe voor crossplatform mods. Het spel is sinds 18 mei tien jaar uit.

CD Projekt Red schrijft in een blogpost dat de gratis ondersteuning mogelijk wordt gemaakt door mod.io. Gebruikers zullen via dit platform mods kunnen gebruiken op pc, Xbox Series X/S en PlayStation 5. Daarvoor is wel een mod.io-account nodig. Mods kunnen daarnaast enkel gemaakt worden op pc. CDPR raadt in het kader van compatibiliteit aan om daarvoor REDkit te gebruiken.

Niet alle mods zullen beschikbaar zijn op de genoemde platformen. De ontwikkelaar verwijst naar 'specifieke richtlijnen voor content' en 'selectiecriteria voor elk platform'. De mods moeten ook voldoen aan de Fan Content Guidelines en CD Projekt Red User Agreement. Pc-spelers kunnen wel bestaande platformen zoals Nexus Mods en Steam Workshop blijven gebruiken.

CD Projekt Red zegt de crossplatform modondersteuning later dit jaar toe te voegen, maar deelt nog niet mee wanneer dat precies zal gebeuren.