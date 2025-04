CD Projekt Red: Cyberpunk 2077 gebruikt DLSS op Nintendo Switch 2

Ontwikkelaar CD Projekt Red heeft bevestigd dat Cyberpunk 2077 Nvidia DLSS gebruikt op Nintendo Switch 2. De upscalingtechniek wordt tevens in alle grafische modi van de game gebruikt. Cyberpunk 2077 verschijnt op 5 juni 2025 voor de nieuwe draagbare spelconsole.

De Poolse ontwikkelaar heeft aan Digital Foundry meegedeeld dat de game een bepaalde versie van DLSS gebruikt, die gebruikmaakt van de aanwezige Tensor-rekenkernen. Het is niet duidelijk om welke DLSS-versie het precies gaat. De upscalingtechniek zou in alle grafische modi van de game worden gebruikt. CD Projekt Red heeft ook meegedeeld dat er in alle grafische modi naar een 1080p-resolutie wordt gestreefd, buiten in de handheldprestatiemodus. In deze modus wordt er naar een 720p-resolutie gestreefd.

CD Project Red heeft begin april Cyberpunk 2077: Ultimate Edition aangekondigd voor Nintendo Switch 2. Deze editie van de game bevat de Phantom Liberty-dlc en ondersteunt enkele Switch 2-functies zoals motion controls, gyroscope aiming en ondersteuning voor muisinput via de Joy-Con-controllers.