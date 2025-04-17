Openwereldgame Mario Kart World krijgt honderden missies en veel nieuwe circuits

Nintendo heeft tijdens de Mario Kart World Direct-uitzending meer informatie gegeven over het aankomende spel. Daarin werden onder meer een aantal circuits getoond, met ook de suggestie dat de Rainbow Road terugkeert.

Gamers kunnen in Mario Kart World voor het eerst in een open wereld rondrijden. De map bestaat uit verschillende regio's, met daarin circuits die geïnspireerd zijn op die regio. Nintendo meldt dat er een aantal geheel nieuwe circuits zijn, maar dat ook circuits uit oudere games in hernieuwde vorm terugkeren terugkeren. De Rainbow Road werd niet direct benoemd, al bevat de uitzending wel een hint naar het bekende circuit. "Als je alle grand-prix-bekers hebt gewonnen, schijnt er een bepaald kleurrijk circuit te verschijnen", aldus Nintendo.

De Direct-uitzending gaat ook in op de verschillende personages die achter het stuur kunnen kruipen. Logischerwijs kan er voor Mario gekozen worden, net als voor Luigi, Peach en Bowser. Maar er zijn ook nieuwe personages, zoals Goomba, Spike en een koe.

Mario Kart World krijgt verder verschillende modi en wedstrijden die gespeeld kunnen worden. Zo zijn er tijdraces, versusraces tegen andere spelers wereldwijd en races met teams. Ook is er een knock-outrally, waarbij gamers in non-stop-races van de ene uithoek van de wereld naar de andere moeten racen. Bovendien zijn er niet alleen concurrenten op de weg, maar ook obstakels zoals voertuigen die Bullet Bills afvuren en aanvallen van Hammer Bros. Tot slot is er de gevechtsstand, waarin spelers de meeste munten moeten verzamelen of ballonnen van tegenstanders moeten laten knappen.

Tijdens het racen kan van nieuwe technieken gebruik worden gemaakt. Zo is het mogelijk om over obstakels heen te springen of over aanvallen van tegenstanders heen. Verder is het mogelijk om over relingen te schuiven en van muur naar muur te springen. Ook nieuw is de optie om terug te spoelen, zodat het voertuig naar een eerdere locatie wordt teruggebracht. Dat heeft echter geen invloed op de andere spelers: zij blijven gewoon doorrijden. Gamers kunnen verder nieuwe voorwerpen inzetten tijdens het racen, zoals een muntenschild en een ijsbloem om tegenstanders te bevriezen.

Gamers kunnen er ook voor kiezen om buiten de races rond te rijden in de wereld. Nintendo belooft dat er in de open wereld voldoende te zien is: "Verken schilderachtige locaties, laat de weg achter je, zie de zeeën en vind geheimen zoals verborgen munten, of raak P-schakelaars voor honderden missies waarmee je jezelf op de proef kunt stellen buiten races." Ook is het mogelijk om foto's te maken tijdens het rijden. Tot slot is er een optie om een tussenstop te maken bij een Yoshi's-restaurant, waar een sprintsnack te koop is. Deze 'afhaalmaaltijd' geeft een tijdelijke turbo. Daarnaast zijn er outfits mee vrij te spelen.

Mario Kart World verschijnt op 5 juni tegelijkertijd met de Nintendo Switch 2. De digitale versie van de game krijgt een adviesprijs van 80 euro, de fysieke variant heeft een adviesprijs van 90 euro.