Openwereldgame Mario Kart World krijgt honderden missies en veel nieuwe circuits

Nintendo heeft tijdens de Mario Kart World Direct-uitzending meer informatie gegeven over het aankomende spel. Daarin werden onder meer een aantal circuits getoond, met ook de suggestie dat de Rainbow Road terugkeert.

Gamers kunnen in Mario Kart World voor het eerst in een open wereld rondrijden. De map bestaat uit verschillende regio's, met daarin circuits die geïnspireerd zijn op die regio. Nintendo meldt dat er een aantal geheel nieuwe circuits zijn, maar dat ook circuits uit oudere games in hernieuwde vorm terugkeren terugkeren. De Rainbow Road werd niet direct benoemd, al bevat de uitzending wel een hint naar het bekende circuit. "Als je alle grand-prix-bekers hebt gewonnen, schijnt er een bepaald kleurrijk circuit te verschijnen", aldus Nintendo.

De Direct-uitzending gaat ook in op de verschillende personages die achter het stuur kunnen kruipen. Logischerwijs kan er voor Mario gekozen worden, net als voor Luigi, Peach en Bowser. Maar er zijn ook nieuwe personages, zoals Goomba, Spike en een koe.

Mario Kart World krijgt verder verschillende modi en wedstrijden die gespeeld kunnen worden. Zo zijn er tijdraces, versusraces tegen andere spelers wereldwijd en races met teams. Ook is er een knock-outrally, waarbij gamers in non-stop-races van de ene uithoek van de wereld naar de andere moeten racen. Bovendien zijn er niet alleen concurrenten op de weg, maar ook obstakels zoals voertuigen die Bullet Bills afvuren en aanvallen van Hammer Bros. Tot slot is er de gevechtsstand, waarin spelers de meeste munten moeten verzamelen of ballonnen van tegenstanders moeten laten knappen.

Mario Kart WorldMario Kart WorldMario Kart WorldMario Kart World

Tijdens het racen kan van nieuwe technieken gebruik worden gemaakt. Zo is het mogelijk om over obstakels heen te springen of over aanvallen van tegenstanders heen. Verder is het mogelijk om over relingen te schuiven en van muur naar muur te springen. Ook nieuw is de optie om terug te spoelen, zodat het voertuig naar een eerdere locatie wordt teruggebracht. Dat heeft echter geen invloed op de andere spelers: zij blijven gewoon doorrijden. Gamers kunnen verder nieuwe voorwerpen inzetten tijdens het racen, zoals een muntenschild en een ijsbloem om tegenstanders te bevriezen.

Gamers kunnen er ook voor kiezen om buiten de races rond te rijden in de wereld. Nintendo belooft dat er in de open wereld voldoende te zien is: "Verken schilderachtige locaties, laat de weg achter je, zie de zeeën en vind geheimen zoals verborgen munten, of raak P-schakelaars voor honderden missies waarmee je jezelf op de proef kunt stellen buiten races." Ook is het mogelijk om foto's te maken tijdens het rijden. Tot slot is er een optie om een tussenstop te maken bij een Yoshi's-restaurant, waar een sprintsnack te koop is. Deze 'afhaalmaaltijd' geeft een tijdelijke turbo. Daarnaast zijn er outfits mee vrij te spelen.

Mario Kart World verschijnt op 5 juni tegelijkertijd met de Nintendo Switch 2. De digitale versie van de game krijgt een adviesprijs van 80 euro, de fysieke variant heeft een adviesprijs van 90 euro.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 20:33
54 • submitter: rudyman85

17-04-2025 • 20:33

54

Submitter: rudyman85

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Reacties (54)

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DropjesLover 17 april 2025 21:48
Klinkt als een soort open world Need For Speed Underground 2* (en latere iteraties), maar dan in een Mario Kart jasje :D
Dat was prima leuk!

*Hoe zeg je dat je 35+ bent zonder te zeggen dat je 35+ bent...

[Reactie gewijzigd door DropjesLover op 17 april 2025 21:49]

Cybergamer @DropjesLover17 april 2025 22:40
Dan had je beter de vergelijking kunnen trekken met Forza Horizon 5 denk ik (but I know -EXACTLY- how you feel!). :)

Maar goed, ik heb er wel enorm zin in! (als 35plusser!)
InfiniteSpaze @Cybergamer18 april 2025 08:47
Het probleem voor mij bij FH is wel dat de vele races erg eentonig aanvoelen. Bij de release vind ik het heerlijk om rond te rijden met de radio aan en de races onderweg mee te pakken. Maar ik kom er elke keer weer snel achter dat dit het is. Ik hoop dat bij Mario Kart World er iets meer motivatie of een doel in zit waarom het nodig is om alle races te doen. Voor mij is een goede verhaallijn een goede manier om mij door repetitieve gameplay te trekken maar weet niet hoe dit werkt voor een Mario Kart game.
Kizanko @DropjesLover18 april 2025 07:21
Ugh.. ik ben een beetje de "open world" zat in bepaalde games. Ik hoef niet overal in bepaalde games te reizen en dat heb ik ook met Mario Kart. Niet alles hoeft een open world te zijn, alsof dat de game automatisch beter maakt.
Lagonas @Kizanko18 april 2025 08:35
Dan is het spel wellicht niet voor jou gemaakt :) Niet iedereen is een fan van elk type spel / wereld / genre, dus developers kunnen helaas niet iedereen blij maken. Ik sta er juist echt op te wachten omdat ik het zeker wel leuk vind, in een open wereld racen.
SterkeYerke @DropjesLover17 april 2025 23:54
Het deed me eigenlijk meer denken aan Need For Speed World. Zelfs de naam hebben ze gejat! :+
Maarehm, op zich kun je prima tien of zelfs vijftien jaar jonger zijn om die games vroeger gespeeld te hebben hoor. Ook op de basisschool vonden we Need For Speed heel cool!
AOC @SterkeYerke18 april 2025 01:07
Daarvoor had je nog need for Speed: Motor City Online
Lawine93 @DropjesLover18 april 2025 00:56
Need for speed underground 2 is samen met Red Alert 2, de games waarbij ik hoop op een remake.
DeMolT. @Lawine9318 april 2025 08:02
Zolang ze de muziek maar classic houden bij NFSU2 haha!
kr1z @DeMolT.18 april 2025 08:44
En ze support voor de stuurtjes uit die tijd niet vergeten (aangezien ik mijn Logitech MOMO nog steeds heb (om af en toe uit de schuur te halen om NFSU(2) te spelen)).
BlaDeKke @Lawine9318 april 2025 10:12
Voor mij was nfsu2 de game waarbij ik door de directx versies heen ben gegaan en telkens meer visuele opties kreeg met bijbehorende pracht en praal. Van een geforce 2mx naar 4000 series naar 6000 series. Een game waar ik de invloed van mijn overclocks goed kon voelen. Voor mij was dat niet enkel auto’s racen en tunen, maar evengoed de computer waar ik het op speelde. Jaren plezier aan gehad.
OrbNL 17 april 2025 22:36
Ben benieuwd 👍 Hoop dat de races zelf weer wat meer back to basic gaan, geen gliders/ magnetic hovercraft onzin/ banen die per ronde veranderen etc.. Vind ‘old school time trail style racen en mag de beste winnen’ het leukste. Een halve baan voorsprong in de laatste ronde, blauw schild, 3 rode schilden, iemand met een ster, blabla en dan als 8e eindigen hoort er ook bij 😂
thedicemaster @OrbNL17 april 2025 22:58
anti-gravity is er uit, vervangen door rail-grinds en wall-jumps.
gliders zijn vervangen door vliegtuig vleugels, werken bijna het zelfde.
knirfie244 @thedicemaster17 april 2025 23:21
En er is een Wave Race 64 achtige jetski modus toegevoegd. Ziet er stukken beter uit dan de onderwater delen van mk8...

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 17 april 2025 23:22]

iAR @OrbNL18 april 2025 07:12
Ik heb Mario Kart Wii het meest gespeeld, en vind ik ook nog steeds de beste uit de serie. Wel veel tracks maar vrij basic verder. En unlockables!
Alles wat daarna kwam was echt beduidend minder en complex. Serieus, die customize opties in de WiiU en Switch versie, wtf.
Linksquest Moderator Spielerij
17 april 2025 23:04
Dit kan heel leuk uitpakken, zeker iets dat wanneer ik de Switch 2 koop, me zeker mee ga bezighouden. Concept en alles eromheen lijkt me erg leuk, maar wil dit natuurlijk wel zelf ervaren.
Gynnad 18 april 2025 07:04
De fysieke game heeft een adviesprijs van 90, echter is deze overal onder de 80 euro: uitvoering: Mario Kart World, Switch 2

@EvelineM misschien goed om aan te geven dat het de adviesprijs betreft en niet de daadwerkelijke prijs in de winkel.

[Reactie gewijzigd door Gynnad op 18 april 2025 07:06]

AuteurEvelineM Nieuwsredacteur @Gynnad18 april 2025 09:50
Vul ik nog even aan!
continue12345 18 april 2025 08:32
Games zijn spotgoedkoop vergeleken met andere zaken. Tel het aantal uren maar dat je er plezier aan hebt en daarna kun je de game voor minimaal 60% (Nintendo) doorverkopen.
jumbos7 17 april 2025 20:41
Het voelt toch als een gemiste kans deze direct, het was al een vrij korte Direct en dan ging het grootste gedeelte over wat al eerder bekend was. Ik had verwacht dat na alle ophef over de prijs dat ze meer zouden doen om het publiek te overtuigen dat het die hogere prijs meer dan waard is, maar Nintendo ziet de urgentie er nog niet van in.

[Reactie gewijzigd door jumbos7 op 17 april 2025 22:18]

Lekker Ventje @jumbos717 april 2025 21:24
Ach, Coca Cola heeft ook gewoon zijn prijzen verhoogd zonder te vertellen waarom de prijsverhoging het waard is. Ik heb er niemand over gehoord. Nintendo verhoogt de prijzen en het geouwehoer blijft aanhouden.
computerdiertje @Lekker Ventje17 april 2025 22:13
Je kan gewoon een goedkopere cola kopen. Je kan geen goedkopere Switch 2 en Mario Kart kopen... behalve in Japan dan ;)
Finraziel
@computerdiertje17 april 2025 22:54
Er zijn natuurlijk wel ook gewoon andere kart games... waarom specificeer je bij Nintendo dat het merk hetzelfde moet blijven en bij Coca Cola niet?
Amdk6II @Finraziel19 april 2025 10:07
Ondanks dat Mario kart omgetwijfeld leuk zal zijn. Als ik een Switch 2 zou kopen zou ik de bundel zonder MK nemen.

Ik heb twee kart racers op de Xbox (Sonic all stars, 360 game) en CTR. Als ik en mijn kids even willen racen kunnen we daar prima mee uit de voeten. Maargoed, ik zal wel wat meer reviews afwachten.

Overigens ik overweeg een pchandheld, koop wat Switch 1 games dump ze en dan emuleren. Twijfel nog
DropjesLover @computerdiertje17 april 2025 22:44
Er is maar 1 cola die te drinken is }:|
Amanoo @DropjesLover17 april 2025 23:54
En dat is uiteraard Dr. Pepper, de intellectuele drank voor de uitverkorenen!
Armselig @Amanoo18 april 2025 00:14
YouTube: The Cannonball Run - Victor picks up some snacks
Xfade @jumbos717 april 2025 22:06
Ze weten ook wel dat het niet nodig is om in te gaan op de ophef. Wat moeten ze je van overtuigen ?
redboyke 17 april 2025 21:01
Met andere woorden Mario kart world online abbo is niet genoeg om van die honderden circuits te genieten.
Je zal dus de expansion abbo ook nodig hebben. Ik zie hem al aankomen.
ChaoSTraXx 17 april 2025 21:43
Ik kan niet wachten om te gaan spelen!
elmuerte @ChaoSTraXx18 april 2025 07:56
Je zal het toch wel moeten.
sderooij 17 april 2025 22:04
Ik kan niet wachten!!
yelop 17 april 2025 23:50
Hoeveel van de game wil je nog meer spoilen... laat mensen t gewoon zelf uitvinden

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