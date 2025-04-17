'Meta blokkeert gebruik van Apple AI-functie Writing Tools in eigen apps'

Meta blokkeert naar verluidt het gebruik van een Apple Intelligence-functie in zijn eigen apps. Het gaat om Writing Tools, dat niet meer gebruikt kan worden in onder meer Instagram, Facebook en WhatsApp.

iOS-gebruikers kunnen Writing Tools gebruiken om bijvoorbeeld teksten te herschrijven of samen te vatten. De tool zit in iOS 18 en is onderdeel van Apple Intelligence, dat sinds eind maart ook voor Europese gebruikers beschikbaar is. Door lang op een tekstveld te drukken, verschijnt de optie Writing Tools in beeld.

Maar dat is niet het geval bij apps van Meta, ontdekte de Braziliaanse blog Sorcererhat Tech. App-makers kunnen zelf kiezen of ze de Writing Tools toestaan in hun apps en het lijkt erop dat Meta daar niet voor heeft gekozen. De Writing Tools-optie komt namelijk in de apps van Meta niet omhoog als er lang op een tekstveld gedrukt wordt. Waarom Meta die functie niet toelaat, is onduidelijk. Meta heeft vooralsnog geen reactie gegeven op de berichtgeving. Daardoor is ook niet duidelijk of Writing Tools op een later moment nog wel beschikbaar worden in de apps.

Apple en Meta voerden vorig jaar nog gesprekken over het integreren van het generatieve AI-model Llama in Apple Intelligence, meldde The Wall Street Journal destijds op basis van ingewijden. Apple besloot daar uiteindelijk niet mee door te gaan, vanwege privacyzorgen.