'Meta blokkeert gebruik van Apple AI-functie Writing Tools in eigen apps'

Meta blokkeert naar verluidt het gebruik van een Apple Intelligence-functie in zijn eigen apps. Het gaat om Writing Tools, dat niet meer gebruikt kan worden in onder meer Instagram, Facebook en WhatsApp.

iOS-gebruikers kunnen Writing Tools gebruiken om bijvoorbeeld teksten te herschrijven of samen te vatten. De tool zit in iOS 18 en is onderdeel van Apple Intelligence, dat sinds eind maart ook voor Europese gebruikers beschikbaar is. Door lang op een tekstveld te drukken, verschijnt de optie Writing Tools in beeld.

Maar dat is niet het geval bij apps van Meta, ontdekte de Braziliaanse blog Sorcererhat Tech. App-makers kunnen zelf kiezen of ze de Writing Tools toestaan in hun apps en het lijkt erop dat Meta daar niet voor heeft gekozen. De Writing Tools-optie komt namelijk in de apps van Meta niet omhoog als er lang op een tekstveld gedrukt wordt. Waarom Meta die functie niet toelaat, is onduidelijk. Meta heeft vooralsnog geen reactie gegeven op de berichtgeving. Daardoor is ook niet duidelijk of Writing Tools op een later moment nog wel beschikbaar worden in de apps.

Apple en Meta voerden vorig jaar nog gesprekken over het integreren van het generatieve AI-model Llama in Apple Intelligence, meldde The Wall Street Journal destijds op basis van ingewijden. Apple besloot daar uiteindelijk niet mee door te gaan, vanwege privacyzorgen.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-04-2025 19:51
26 • submitter: TheVivaldi

17-04-2025 • 19:51

26

Submitter: TheVivaldi

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Reacties (26)

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GameNympho 17 april 2025 20:34
Lol, in mijn ogen is het juist van, wij mogen wel scrapen (overal) en jij niet bij ons, beetje hypocriet of zie ik iets verkeerd?
nzall @GameNympho17 april 2025 21:16
Ik denk dat dit eerder komt doordat Meta de content van hun miljarden Facebookgebruikers gebruikt om hun eigen AI te trainen. En als je AI-generated content gebruikt om een AI te trainen, dan vermindert dat de kwaliteit van output van die AI. Daarom dat Meta probeert om AI-generated content zoveel mogelijk te weren of indien mogelijk als dusdanig te detecteren. Nu kunnen ze daar niet zoveel aan doen als het gaat over posts die overgenomen zijn van andere AIs via copy-paste, maar ze kunnen wel het rechtstreeks invullen van AI content waar mogelijk tegenhouden.
Accretion @nzall17 april 2025 22:47
Ik vraag mij wel sterk af waarom 'berichten op Facebook' nou zo'n goede bron zouden zijn voor AI...

Meeste discussies daar hebben heel weinig inhoud.
Goldwing1973 @Accretion18 april 2025 08:07
Blijkbaar is een AI met weinig inhoud dan voldoende voor de gemiddelde Facebook gebruiker.
B-BOB @Accretion18 april 2025 10:48
Berichten op facebook zijn weinig nuttig, maar dat is maar het minste dat geanalyseerd wordt. Elke letter die je typt, wordt geanalyseerd. twijfel je voor iets te typen? gebruik je de backspace om iets te corrigeren? Ga je terug terwijl je typt? Wat is je stemming? het gebruik van uitroeptekens, hoofdletters, sneller typen, onzorgvuldiger typen, allemaal indicaties van je gemoedstoestand. Twijfel je lang voordat je verstuurd om het dan toch te wissen? Welke tekst had je klaarstaan?

Dat zijn allemaal de dingen die meta ook onderzoekt, al die dingen tonen menselijkheid aan en veraden veel meer over je karakter, gemoedstoestand en je menselijkheid. Die dingen kan meta niet onderzoeken als je tekst eerst ergens anders typt en dan copy-paste in een tekstveld om dan te versturen of als je een AI agent alles laat typen voor jou. Dat wil meta niet, dus dat is nogal wiedes dat ze zo'n dingen ontmoedigen.
Dubbeldrank @Accretion18 april 2025 05:40
Ik wil net zeggen, als je de Nederlandse content als basis wil gebruiken krijg je een heel vreemd wereldbeeld. :D
tw_gotcha @Dubbeldrank18 april 2025 06:27
ik heb geen facebook account en kijk er helemaal nooit op, en ik heb niet het gevoel dat ik iets mis. Ook geen insta.
84hannes @tw_gotcha18 april 2025 07:50
ik heb niet het gevoel dat ik iets mis
Je realiseert je dat dat over elk medium gezegd kan wordt dat je niet gebruikt?

Zelf ben ik gestopt met sociale media omdat ik mezelf wijs wil maken dat de samenleving beter is dan dat. Dus een AI die daar op getraind is is misschien een goede afspiegeling van de Nederlandse cultuur, maar dan ben ik toch liever in mijn eigen bubbel.
Robbaman @84hannes18 april 2025 08:07
Nee hoor, je kunt prima iets niet gebruiken, maar wel steeds anderen erover horen, waardoor je juist wel het gevoel hebt dat je iets mist.
84hannes @Robbaman18 april 2025 08:56
Dat kan ook, hangt denk van je persoonlijkheid af. Ik ken mensen die met veel trots zeggen dat ze geen televisie kijken en ik ken mensen die het pas toegeven als je ze specifieke vragen stelt. Sommige mensen willen graag benadrukken dat ze iets niet missen, anderen staan meer open voor de mogelijkheid dat ze het zouden kunnen waarderen als ze er tijd aan zouden besteden.
MilanSxD @84hannes18 april 2025 13:42
Klopt inderdaad.
mijn beleid is: "Don't knock it until you try it".
Ik heb een Facebook account, ik heb het geprobeerd, maar ik had er helemaal niets mee.
Dus nu ligt mijn account te verstoffen.
In de tussentijd vraagt iedereen waarom ik ze niet accepteer op Facebook, en dan leg ik uit dat ik het niet gebruik.
Zelfde geld voor Whatsapp. Ik heb het geprobeerd, maar het is niets voor mij.
TikTok ga ik eerlijk gezegd niet aan beginnen. Die alogritmes zijn te verslavend, dus daar waag ik mij niet aan. Evenals gokken.
84hannes @MilanSxD18 april 2025 13:46
TikTok ga ik eerlijk gezegd niet aan beginnen.
Daar deel ik het sentiment van @tw_gotcha wel een beetje. Ik zou niet zeggen dat ik er niets aan mis, waarschijnlijk zou ik me er best een paar uur mee kunnen vermaken, ik denk dat mijn levenskwaliteit er niet op vooruit zou gaan.
tw_gotcha @Robbaman18 april 2025 16:59
nee want ik kan wel een oordeel vellen omdat je zijdelings wel,wat meekrijgt.Je maakt altijd keuzes, de ene krant wel, de andere niet.Ik weet zeker dat ik de Telegraaf niet mis want die enekele keer dat ik er wat van zie bevestgt het min (voor)oordeel. Zo ook met Facebook.
NielsFL @Accretion18 april 2025 15:30
Het zal niet de enige bron zijn. Maar wel eentje die Facebook LLMs kan onderscheiden van de rest.
Framoes @nzall18 april 2025 08:33
Maar tegelijkertijd wil Meta toch ook AI content (en reacties) pushen omdat dat de activiteit op hun platformen kunstmatig groter maakt. Dat maakt dat ze meer kunnen vragen aan adverteerders, omdat er meer "gebruikers" actief zijn.

Als ze winst kunnen maken op die manier, zullen ze dat waarschijnlijk niet laten.
jcbvm 17 april 2025 19:59
En als meta straks kiest om enkel hun eigen AI te laten kunnen gebruiken in hun apps zal je zien dat de EU hier een stokje voor gaat steken.
Pasteis @jcbvm17 april 2025 20:08
En als meta straks kiest om enkel hun eigen AI te laten kunnen gebruiken in hun apps zal je zien dat de EU hier een stokje voor gaat steken.
Bij mij heeft persoonlijk Apple nog steeds een streepje voor als het komt op privacy. Ze zullen vast en zeker ook data verzamelen, alleen waar nog steeds een groot deel van Meta de verdienmodel in data en advertenties zit vertrouw ik meer op Apple.
Dark Angel 58 18 april 2025 00:07
Hopelijk kunnen we Meta’s AI uitzetten, want ik vertrouw het helemaal voor geen cent!!! Ik weet zeker dat het stiekem informatie gaat verzamelen zonder onze medeweten. Dus oppassen. Het kan ook zijn dat het leest iedere letters wat je typt in je facebook of instagram of meta’s app, ook in invoerveld dat het nog niet verzonden is!!!
Framoes @Dark Angel 5818 april 2025 08:36
Ik kreeg vandaag toevallig een mail over Instagram dat ze je activiteit op Instagram gaan gebruiken om hun AI te trainen, met een opt-out (die waarschijnlijk heel omslachtig is).

Nou gebruik ik m'n account al een tijd niet meer, dus verwijderen is de snelste optie. Maar ga er maar van uit dat de meeste mensen gewoon akkoord gaan.
vanDee898 17 april 2025 20:45
Waarom Meta die functie niet toelaat, is onduidelijk
Omdat Meta dan geen toegang tot de data heeft ;)
Er komt binnenkort wel een Meta versie die alles logged. ;(
Het.Draakje 18 april 2025 04:27
Meta is een poortwachter. Ze moeten hun dienst openstellen. Ik zie de volgende mega boete al aankomen.
hoosterb 18 april 2025 06:26
Ik vermijd al sinds het kon de zoekmachine van Google en na een paar maand ook Facebook... Dat is echt een gruwel. Je kunt niet om Whatsapp heen, maar het voelt niet goed. Zuckerberg is echt een karikatuur van %%% . Mag je niet zeggen natuurlijk, Trump trapt je er voor van je universiteit. Maar de mentaliteit, het karakter, mogen we dat alsjeblieft verwerpelijk vinden ? En laat ik eerlijk zijn, ik ken persoonlijk geen jood die... Dat dus. Wij delen de geschiedenis van ons land, is al erg genoeg.
Accretion @hoosterb18 april 2025 06:42
En laat ik eerlijk zijn, ik ken persoonlijk geen jood die... Dat dus. Wij delen de geschiedenis van ons land, is al erg genoeg.
:?
Rob Voets @hoosterb18 april 2025 06:59
Je kunt zeker wel om Whatsapp heen. Gewoon doen! Mensen die je willen bereiken doen dat toch wel en de rest is overbodig.
jaapzb @hoosterb18 april 2025 12:32
Duidelijk geen AI gebruikt om deze comment te schrijven in ieder geval
iworx 18 april 2025 13:53
en te denken dat Apple Intelligence helemaal geen 'learnings' doet van persoonlijke data. Alles blijft lekker on device en wanneer nodig wordt Private Cloud Compute gebruikt -- wat op zich een hardware extensie van jouw toestel is. Het slaat dus helemaal nergens op.

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