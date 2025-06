'Twijfels over plastic Apple Watch, wel plannen voor AI-camera’s op horloge'

Er komt misschien geen Apple Watch met plastic behuizing. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman. Verschillende teams bij Apple zouden twijfels hebben bij de plannen voor de smartwatch. Apple zou de Apple Watch ook op termijn met AI-camera’s willen uitrusten.

Gurman schrijft in zijn wekelijkse nieuwsbrief dat het Apple Watch-ontwerpteam niet van het uiterlijk van de plastic behuizing houdt. Het zogenaamde Operations Team zou dan weer moeite hebben om de kostprijs van de plastic behuizing onder die van de aluminium behuizing te krijgen. De kans bestaat volgens Gurman dan ook dat er geen Apple Watch met plastic behuizing komt. Er deden sinds vorig jaar geruchten over dit product de ronde.

Het Amerikaanse bedrijf zou verder met het idee spelen om de Apple Watch uit te rusten met AI-camera’s en Visual Intelligence. Bij de reguliere Apple Watch-klokjes zou de camerasensor in het scherm of in de schermrand verwerkt worden; bij de Apple Watch Ultra zou de sensor elders op de behuizing komen. Gurman vermeldt een plaats dicht bij de digitale kroon en de actieknop. De camera’s zouden ingezet worden om aan Apple Visual Intelligence context te geven over de omgeving van de gebruiker. Die gebruiker moet dan ook de bijbehorende app openen om een beeld te nemen.

Apple heeft nog niet gereageerd op de geruchten. Eerder dit jaar werd bekend dat de ontwikkeling van Apple Intelligence en Siri moeizaam verloopt. De AI-update van Siri wordt uitgesteld en de volledig herziene versie van Siri komt pas in 2027 op de markt. Apple heeft begin dit jaar ook al een nieuwe manager aangesteld om de problemen rondom Apple Intelligence aan te pakken.