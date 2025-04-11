Renders tonen Google Pixel Watch 4, ondersteunt mogelijk draadloos opladen

Er zijn renders verschenen van de Google Pixel Watch 4. De smartwatch zou sterk lijken op de Pixel Watch 3, maar zou in tegenstelling tot zijn voorganger ondersteuning bieden voor draadloos opladen.

Het beeldmateriaal, dat is gedeeld door OnLeaks in samenwerking met 91mobiles, toont aan dat de Pixel Watch 4 iets dunnere schermranden zou krijgen dan de Pixel Watch 3. Het horloge is naar verluidt met 14,3 millimeter precies 2mm dikker dan zijn voorganger. Het is niet duidelijk of dat verschil heeft te maken met een grotere accu.

Volgens de renders zitten er geen contactpinnen op de achterkant. Volgens OnLeaks wijst dat op ondersteuning voor draadloos opladen, hoewel dat nog niet is bevestigd. De Pixel Watch 3 is enkel op te laden via een magnetische connector met USB-C. Ook nieuw zijn de twee knopjes die langs beide kanten van de speaker zijn geplaatst. Het is niet duidelijk waarvoor deze knopjes precies bedoeld zijn.

Google gaat naar verwachting de Pixel Watch 4 samen met de Pixel 10-telefoons uitbrengen in de zomer van dit jaar. De smartwatch komt vermoedelijk in twee formaten op de markt, mogelijk 41mm en 45mm, net als de Pixel Watch 3.

Google Pixel Watch 4 RendersGoogle Pixel Watch 4 Renders

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-04-2025 20:08 29

11-04-2025 • 20:08

29

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Reacties (29)

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yamlel 11 april 2025 22:12
Ik ben opzoek naar een smart/sport watch, zat te twijfelen tussen the pixel 3 en oneplus watch 3. Misschien een goed idee om even te wachten tot de 4 er is
dgtazzman81 @yamlel12 april 2025 00:24
Ik zou niet wachten, als de 4 van de zomer uitkomt is de nieuwe smartwatch SOC van Qualcomm nog niet uit, deze wordt pas aan het einde van het jaar of vroeg volgend jaar verwacht, dus onder de motorkap zullen de verschillen minimaal zijn.
Gerjannn @yamlel11 april 2025 22:28
De Pixel Watch 3 biedt (volgens reviews) wel meer betrouwbare data en een betere app (al is het natuurlijk wel slecht dat je Fitbit Premium nog hebt waarvoor betaald moet worden). Als je kunt wachten is het zeker interessant om te kijken wat de Pixel Watch 4 gaat worden.
Tuktop
@Gerjannn12 april 2025 02:06
Ik zie echt geen enkele reden om te betalen voor Premium. De gratis versie voldoet prima. Heeft voldoende verbeterpunten, maar die worden m.i. niet opgelost met Premium.
MoonRaven @yamlel11 april 2025 23:38
Het grote probleem wat ik zie met de oneplus watch 3 is de laadpins. Ik heb horloges gehad waar die corrosie kregen en daardoor niet meer konden opladen. Geef mij maar draadloos opladen zoals mogelijk met de Pixel Watch 4.
D13DS3L @MoonRaven13 april 2025 22:07
De originele pixel watch had ook draadloos opladen, maar de laadsnelheden werden later fors teruggeschroefd omdat de laad hitte ervoor zorgde dat de achterkantjes loslieten.

Kan je eerder een noncorrosive materiaal gebruiken lijkt mij. Maar natuurlijk werkt een beter plakmiddel ook
tijn801 @yamlel12 april 2025 11:54
Ik heb de Pixel watch 2 en deze voldoet uitstekend qua metingen bij sporten. De gratis Fitbit is (voor mij) hierbij voldoende. Wat mijn grootste hekel punt is, is de batterij. Deze haalt amper op een rustige kantoordag amper 24u. Als je een actieve dag gehad hebt, trek daar dan maar (zeker) 4 uur vanaf
GeoBeo @yamlel11 april 2025 23:08
Garmin Fenix 8?

Als je de grote kiest gaat hij 30 dagen mee na 1x opladen.
HummerHealey @yamlel12 april 2025 10:42
Kijk ook eens op YouTube naar het kanaal van de Quantified Scientist. Hij test alle smartwatches met mooie praktijktests.

https://youtube.com/@theq...ntist?si=NCCPXUG2QXCMSKbg
filip136 @HummerHealey13 april 2025 10:20
Garmin volger maar misschien wel eens vergelijken
Stijnvi @yamlel12 april 2025 16:36
Waarom geen Garmin of Samsung?
sleijpie @yamlel14 april 2025 12:15
Ik hoop dat ze andere materialen gebruiken dan in de pixel watch 3.
ik kreeg blaren op mijn arm van de Pixel watch 3.
Dat had niets met het siliconen bandje te maken maar met de sensoren op de achterkant van de pixel watch 3.
Helaas zijn er bijna geen goede android wear smartwatches zonder al die sensoren.
blueman85 11 april 2025 21:47
Ondanks dat de Pixel 4 (mogelijk) veel op zijn voorganger gaat lijken, wil ik wel overstappen van mijn 2 naar de 4 45mm... hopelijk heeft de batterij ook wat meer capaciteit en zou ik er 2 dagen mee kunnen doen!
ironic6925 11 april 2025 22:48
Als de Pixel watch 4 zo goed als identiek is aan de Pixel watch 3. Hoe weet je dan eigenlijk dat dit een render is van de Pixel watch 4 en niet van de Pixel watch 3?
hex6d617474 11 april 2025 23:34
Blijf toch mooi bij m'n Huawei watch 4 pro. De beperkte smart functionaliteit is goed genoeg, batterij is fantastisch, de sensoren/tracking zijn top, en het design is gewoon perfect.

Ik hoop van harte dat het een succes wordt. Hoe beter ze het doen, hoe beter voor smartwatches in het algemeen.
Batur @hex6d61747412 april 2025 00:11
Kun je ermee betalen?
krentebol @Batur12 april 2025 08:51
Nope dat kan helaas niet.
haam @Batur13 april 2025 11:41
1 keer |:(
hex6d617474 @Batur15 april 2025 15:43
Voorlopig niet en ik verwacht niet dat dit snel zal veranderen. Er is wel een wallet app maar daar kan je momenteel geen debet of kreditkaarten aan toevoegen.
Of-Aaargh 12 april 2025 08:20
Wow, zowat anderhalve centimeter dik... dat zit toch niet fijn onder lange mouwen?
Edje040 12 april 2025 10:00
Ik heb nu al een tijdje een Fitbit Versa 3 (als opvolger van de Versa 2). De Versa heeft alles wat ik wil. Ik hoef geen apps maar wel meldingen van apps, draadloos betalen, hartslag etc. Vooral de accuduur (5 dagen) is voor mij doorslaggevend. Mocht de Pixel Watch 4 ook die richting op gaan dan wil ik er naar kijken. Anders ga ik op termijn voor de Versa 4 (wat natuurlijk ook gewoon Google is).
Pasteis 12 april 2025 10:14
Ik vind de smartphone keuze aan de Androidzijde velen malen interessanter. Ik vind het design namelijk van deze smartwatch eigenlijk wel het mooist van allemaal.

Minimalistisch, rond, strak en het heeft een crown.
epoman 12 april 2025 16:30
Hopen dat dat laden middels qi2 kan, dan.

Opladen van smartwatches blijft imho een matige ervaring, het voelt alsof je wordt opgezadeld met een probleem dat de fabrikant niet voor je kan of wil oplossen.

1) het ding moet van je pols af waardoor kernfunctionaliteit wegvalt, want echt 'draadloos opladen' kan helaas niet (impact natuurlijk afhankelijk van gebruik)
2) er is bijna altijd een merk-/modelspecifiek kabeltje of stekkertje nodig, want zelden een usb-c poort of ondersteuning voor normale qi-laders op het ding zelf

Ben je onderweg of op reis, werkt alles met één standaard lader+stekker, behalve die smartwatch. Kleine ergernis, maar ook thuis vind ik het ronduit irritant om specifiek daarvoor een aparte lader/kabel nodig te hebben. Gelukkig zijn er smartwatches die niet dagelijks aan de lader hoeven, dat scheelt al. Maar toch.
hex6d617474 @epoman15 april 2025 15:48
Hoezo draadloos opladen gaat niet met smartwatches? De Samsung Galaxy watches (misschien met uitzondering van de laatste) ondersteunen wireless charging. Ik heb mijn Galaxy watch active 2 en watch 5 pro draadloos geladen.
Mijn huidige Huawei Watch 4 Pro heeft dan wel een eigen wireless charger, de watch kan perfect laden op een qi lader.
epoman @hex6d61747419 april 2025 16:01
Dat laat punt 1 overeind (er is nagenoeg naadloos contact met een lader nodig, dus magneet of stekker maakt hier weinig verschil) en past ook nog steeds binnen punt 2 waar ik schreef 'zelden' ipv 'nooit'.

Dat het voor jouw specifieke watch/situatie wel werkt, neemt niet weg dat een groot deel van de huidige smartwatches beperkt compatibel is met universele laadstandaarden, of met apparatuur van andere fabrikanten.
hex6d617474 @epoman22 april 2025 08:35
Ok maar waarom hoop je dan dat het laden via Qi2 kan? Q2 gaat dit niet oplossen. De watch zal altijd van je pols moeten om op te laden.

Volgens mij had Xiaomi (Xiaomi Air?) enkele jaren geleden een demo staan van wireless charging waarmee je enkele apparaten in een kamer aan 5W kon opladen zonder dat ze op de charger hoefden te liggen. Het probleem is dat dit niet energie efficient is. Net zoals de huidige vorm van wireless charging maar dit aanvaarden we voor het gemak.

Ik ben het er absoluut mee eens dat veel non-wireless charging watches niet allemaal een propietary charger nodig hebben. Dit doet me denken aan het wilde westen van al de telefoonladers voor de EU wetgeving, toen had elke fabrikant of model ook zijn eigen lader. Maar ja, wat is de beste manier om op te laden via charging pins? Via ringen zoals Fossil van weleer of via een clip on met enkele contactpunten? Zie weet hoeveel andere opties er nog zijn.
Qua wireless charging zijn er volgens mij enkel Qi en die van Huawei maar deze zijn, volgens mij, compatibel. Ik merk in ieder geval geen problemen.
epoman @hex6d61747427 april 2025 16:29
Eens hoor, Qi2 zou inderdaad alleen de wildgroei aan connectoren enigszins kunnen oplossen. Al zou ik, los van de efficiëntie, waarschijnlijk voorkeur geven aan een universele directe connector waardoor je tenminste nog een vorm van toegang tot het device hebt als dat nodig mocht zijn. Voor wanneer de support wegvalt of dingen op afstand worden gebrickt oid.
Yrrev 14 april 2025 09:26
Waarom doet men alsof het zo bijzonder is dat de PW4 een 'contactloze/draaloze' lader krijgt.
De PW1 had dit ook al. Het is eerder dus iets terughalen dan dat ze iets nieuws in de PW-range zetten.
Jazco2nd 30 april 2025 15:19
Hoe doen de Pixel watches het met Sleep tracking? Beter dan een Garmin Vivoactive (6)? Dat lijkt me de serie van Garmin die hiermee concurreert. Het gaat me vooral om sleep tracking en health (hart/bloeddruk en wat nog meer) tracking.

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