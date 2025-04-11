Renders tonen Google Pixel Watch 4, ondersteunt mogelijk draadloos opladen

Er zijn renders verschenen van de Google Pixel Watch 4. De smartwatch zou sterk lijken op de Pixel Watch 3, maar zou in tegenstelling tot zijn voorganger ondersteuning bieden voor draadloos opladen.

Het beeldmateriaal, dat is gedeeld door OnLeaks in samenwerking met 91mobiles, toont aan dat de Pixel Watch 4 iets dunnere schermranden zou krijgen dan de Pixel Watch 3. Het horloge is naar verluidt met 14,3 millimeter precies 2mm dikker dan zijn voorganger. Het is niet duidelijk of dat verschil heeft te maken met een grotere accu.

Volgens de renders zitten er geen contactpinnen op de achterkant. Volgens OnLeaks wijst dat op ondersteuning voor draadloos opladen, hoewel dat nog niet is bevestigd. De Pixel Watch 3 is enkel op te laden via een magnetische connector met USB-C. Ook nieuw zijn de twee knopjes die langs beide kanten van de speaker zijn geplaatst. Het is niet duidelijk waarvoor deze knopjes precies bedoeld zijn.

Google gaat naar verwachting de Pixel Watch 4 samen met de Pixel 10-telefoons uitbrengen in de zomer van dit jaar. De smartwatch komt vermoedelijk in twee formaten op de markt, mogelijk 41mm en 45mm, net als de Pixel Watch 3.