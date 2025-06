Google Pixel Watch 3

Google introduceert deze maand zijn derde generatie smartwatches. Na een voorzichtige start met de eerste Pixel Watch en de verbeterde Pixel Watch 2 van vorig jaar, moet Google dit jaar laten zien of het écht serieus mee wil doen in deze markt. En als we de beloftes van Google erbij nemen, lijkt dat het geval. De Pixel Watch 3 belooft tal van verbeteringen die het horloge nog beter laten samenwerken met (Pixel-)telefoons en Googles eigen diensten. Daarnaast heeft Google duidelijk naar feedback uit de markt geluisterd en biedt nu de keuze uit twee formaten. Naast de bestaande 41mm-maat is er nu ook een grotere 45mm-variant.

De nieuwe ‘kleine’ Pixel Watch heeft bovendien een groter en helderder scherm dan zijn voorganger, en Google belooft dankzij verbeteringen in efficiëntie ook een langere accuduur. Het grotere horloge heeft uiteraard een nog groter scherm en ook een grotere accu. De prijzen starten bij 399 euro voor de Pixel Watch 3 41mm en 449 euro voor het grotere model.

Google zet verder sterk in op gezondheid, en de Fitbit-software biedt nieuwe functies die betere inzichten geven en je helpen bij het behalen van fitnessdoelen, met informatie over herstel, geadviseerde trainingsbelasting en zelfs op maat gemaakte trainingen om je doelen te halen. De Fitbit-software biedt nu bovendien geavanceerde functies specifiek voor hardlopers, met de mogelijkheid om gemakkelijk (interval)trainingen te maken, automatische AI-trainingsanalyse en zelfs op maat gemaakte AI-work-outs. De afgelopen drie weken testte ik de grote en de kleine Pixel Watch 3, om uit te zoeken wat dat in de praktijk betekent.