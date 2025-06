Atari brengt smartwatch met klassieke games uit

Atari heeft zijn eigen smartwatch uitgebracht, waar vier klassieke games op gespeeld kunnen worden. Daarnaast bevat de zogenaamde Atari 2600 My Play Watch gebruikelijke functies, zoals een stappenteller en een hartslagmonitor.

De Atari 2600 My Play Watch bevat de games Centipede, Missile Command, Pong en Super Breakout, aldus de productpagina. De games kunnen gespeeld worden via het 2 inch-touchscreen, de kroon en de knop aan de zijkant. De kroon wordt bijvoorbeeld gebruikt om de peddel in Pong aan te sturen.

In tegenstelling tot andere smartwatches heeft de Atari 2600 My Play Watch geen bluetooth of wifi. Daar heeft Atari expres voor gekozen, zodat gebruikers geen last hebben van constante notificaties, zo vertelt het bedrijf. Het horloge hoeft ook nooit te updaten en 'raakt nooit verouderd'. Wel bevat het horloge een paar van de bekende functies van smartwatches, zoals een hartslagmonitor, stappenteller en een calorieën-tracker.

Het horloge komt met drie bandjes waar gebruikers uit kunnen kiezen, ieder met een ontwerp geïnspireerd op de Atari 2600. Het horloge verschijnt op 10 juni, maar de pre-orders staan al open. De Atari 2600 My Play Watch is voor 80 dollar te koop.