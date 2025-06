WhatsApp krijgt AI-chatbot in Europa

Meta rolt in de komende weken zijn AI-assistent Meta AI uit in 41 Europese landen. Meta AI verscheen in 2023 al in de Verenigde Staten, maar de uitrol ervan in Europa werd gepauzeerd vanwege privacyzorgen.

Meta AI wordt vooralsnog alleen als een chatbot beschikbaar voor Europese gebruikers, waarmee bijvoorbeeld een reis gepland kan worden of vragen beantwoord kunnen worden. De chatbot is in zes Europese talen beschikbaar en gratis te gebruiken via Facebook, Instagram, WhatsApp en Messenger. Als Meta AI via WhatsApp gebruikt wordt, kan het alleen de berichten lezen die gebruiker met de chatbot delen, benadrukt Meta. Alle persoonlijke berichten blijven bovendien end-to-end versleuteld, wat betekent dat niemand buiten de chat ze kan lezen of delen.

De chatbot is te vinden via een nieuw blauw cirkeltje dat als icoontje aan de apps is toegevoegd. Als gebruikers daarop klikken, kunnen ze met de chatbot aan de slag. In groepschats is de chatbot te bereiken door '@Meta AI' te typen. De optie voor groepschats is in eerste instantie alleen op WhatsApp beschikbaar, maar komt binnenkort ook naar Messenger en de privéberichten op Instagram.

De uitrol van Meta AI in Europa werd afgelopen juni gepauzeerd, omdat privacytoezichthouders zorgen hadden over het AI-model. Destijds was Meta van plan om zijn privaycbeleid aan te passen, waardoor het zijn AI-modellen ook kon trainen op data van Europese gebruikers. De Ierse toezichthouder Data Protection Commission nam daarop contact op met Meta, waarna de plannen werden gepauzeerd.

Een woordvoerder van Meta laat aan Tweakers weten dat het al enige tijd een manier probeerde te vinden om Meta AI op zo'n manier naar de EU te brengen dat het voldoet aan Europa's 'gefragmenteerde en onvoorspelbare' regels. "Deze uitrol volgt na bijna een jaar van intensieve samenwerking met verschillende Europese toezichthouders en voorlopig bieden we in de regio alleen een tekstmodel aan dat niet is getraind op firstpartydata van gebruikers in de EU", aldus de woordvoerder. Ook zegt het bedrijf te blijven samenwerken met toezichthouders, zodat Europees gebruikers toegang krijgen tot de AI-innovaties die al in andere landen beschikbaar zijn.

Update 13.45 uur - Meta heeft een reactie gegeven aan Tweakers. Deze is in het artikel verwerkt.