Axios: Meta brengt multimodale AI-modellen niet uit in Europese Unie

Meta heeft besloten om zijn aankomende multimodale AI-model en toekomstige versies daarvan helemaal niet naar de Europese Unie te brengen. Het bedrijf noemt de 'onvoorspelbare aard van de Europese regelgeving' als reden.

Meta, eigenaar van onder meer Facebook en Instagram, werkt aan een multimodaal Llama-model dat niet alleen tekst kan verwerken, maar ook foto's en audio. Het model moet naar een grote hoeveelheid producten komen, schrijft Axios. Het gaat dan niet alleen om de sociale media die Meta in handen heeft, maar ook om smartphones en de Ray-Ban Smart Glass van Meta.

Het nieuwe model wordt in de komende maanden uitgebracht, maar niet in de Europese Unie, zegt Meta tegenover Axios. Dat betekent dat Europese bedrijven het model niet kunnen gebruiken, ook al worden dit model en toekomstige versies onder een open licentie op de markt gebracht. Daarnaast kunnen bedrijven buiten de EU geen producten en diensten die het multimodale model gebruiken in de EU aanbieden, aldus Meta.

Meta is niet het enige bedrijf dat bepaalde AI-modellen niet in de EU uitbrengt als gevolg van Europese regelgeving. Apple zei vorige maand dat het zijn Apple Intelligence-features dit jaar niet in Europa uitbrengt, vanwege de rechtsonzekerheid die hier zou heersen als gevolg van de Digital Markets Act. Bij Meta heeft de beslissing waarschijnlijk te maken met de Europese privacywet GDPR, stelt Axios. De GDPR stelt strenge regels aan hoe data van Europese gebruikers gebruikt mag worden om bijvoorbeeld AI-modellen te trainen. Meta kondigde afgelopen juni om eenzelfde reden aan voorlopig geen AI-modellen te trainen op data van Europeanen, wat het eerder wel van plan was.

Meta werkt niet alleen aan een multimodaal Llama-model, maar ook aan een grotere versie van Llama 3, dat alleen met tekst om kan gaan. Dit AI-model wordt wel in de Europese Unie uitgebracht, laat het bedrijf weten.