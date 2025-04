Canon introduceert EOS R5 Mark II en R1

Canon heeft de EOS R5 Mark II en de professionelere EOS R1 aangekondigd. Beide camera's komen volgens het bedrijf met betere autofocusprestaties dan hun voorgangers, vooral bij het vastleggen van meerdere mensen in beeld. De camera's zijn later dit jaar te koop.

Beide camera's zijn voorzien van het nieuwe 'Accelerated Capture'-imagingplatform. Dit platform bestaat, naast de al bestaande Digic X-processor, uit een nieuwe Digic Accelerator-processor en nieuw ontwikkelde high-speed beeldsensors. Het platform zorgt samen met deeplearning voor hogere prestaties en verbeterde autofocus.

Het nieuwe imagingplatform maakt ook dat onderwerpen nauwkeuriger gevolgd kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld handig bij een sportwedstrijd, waarbij mensen constant heen en weer rennen. De camera's kunnen een specifieke speler volgen, ook als er andere spelers of een objecten tussenkomen. Daarnaast identificeren de camera's automatisch het gezicht en bovenlichaam van de speler. Met de nieuwe Action Priority-functie herkennen de camera's bovendien veelvoorkomende actieposities bij basketbal, voetbal en volleybal. Trapt een voetballer een bal weg, dan herkent de camera dat de voetballer vermoedelijk het hoofdonderwerp is en wordt de focus daarop gelegd.

Beide camera's zijn verder voorzien van een combinatie van beeldverwerkers en deeplearning, dat tot verbeterde noisereductie moet leiden. Ook hebben ze tot 8,5 stops beeldstabilisatie, wat de opnamemogelijkheden verbetert.

De R5 Mark II is komt met een 45-megapixelfullframestackedsensor met belichting vanaf de achterzijde. Het apparaat kan verder opnemen in 30fps, wat een verbetering is ten opzichte van zijn voorganger, die tot 20fps opnam. De nieuwe R1 is voorzien van een 24,2-megapixelsensor die reeksopnamen in 40fps kan maken. Bij continuopnamen kan ook de snelheid worden aangepast. De camera kan verder video's in 4k opnemen of in 6k in raw formaat.

De Canon EOS R5 Mark II wordt vanaf eind augustus beschikbaar voor een adviesprijs van 4800 euro. De EOS R1 verschijnt vanaf november voor een adviesprijs van 7500 euro.