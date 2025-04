Canon onthult cmos-fullframesensor met 410-megapixelresolutie voor bedrijven

Canon ontwikkelt een 35mm-fullframecamerasensor met een resolutie van 410 megapixel. Er komen varianten met ondersteuning van rgb en monochrome. De sensor is bedoeld voor toepassingen in de gezondheidszorg, industrie en voor surveillancecamera's.

De 35mm-sensor heeft een resolutie van 24.592x16.704 pixels, wat volgens Canon het equivalent van een 24k-resolutie is. Gebruikers kunnen dankzij deze hoge resolutie kleine stukken van beelden uitsnijden en toch een relatief hoge resolutie behouden. Voor zover bekend beschikt de sensor over de meeste pixels op een 35mm-fullframesensor ooit. Er zijn nog geen prijzen bekendgemaakt.

Ook kan de sensor gebruikt worden voor het maken van video's. De cmos-sensor ondersteunt een 'uitleessnelheid' van 3280 megapixel per seconde, ofwel video's met 8 frames per seconde. Dat geldt voor beide versies van de sensor. Dankzij pixelbinning kan de monochromeversie zwart-witbeelden in 100 megapixel registreren in 24 frames per seconde.