Nikon introduceert nieuwe Coolpix P1100-camera van 1199 euro

Nikon heeft de Coolpix P1100 uitgebracht. De camera bevat een ingebouwde 125x optische zoomlens van 24-3000mm. Met Dynamic Fine Zoom kan het bereik nog verder vergroot worden naar 6000mm. De camera is direct beschikbaar voor 1199 euro.

De ingebouwde lens van de Coolpix P1100 heeft verder een 1/2,3"-sensor met een resolutie van 16 megapixels, meldt Nikon in een aankondiging. Verder bevat de camera een objectief met een lichtsterkte van f/2.8 in de groothoekstand tot f/8.0 in de telestand. Daarmee is de ingebouwde lens van de Coolpix P1100 hetzelfde als die van zijn voorganger, de Coolpix P1000 uit 2018.

Nikon heeft wel een aantal nieuwe modi toegevoegd voor speciale omstandigheden. Zo zijn er modi om foto's te maken van vogels, de maan en vuurwerk. Ook kunnen gebruikers nu functies toewijzen aan de Fn1/Fn2-knoppen op de optionele ML-L7-afstandsbediening voor gebruik bij opnamen op afstand. Verder heeft Nikon de camera voorzien van een USB-C-poort, een upgrade naar Bluetooth 5.2 en ondersteuning voor WPA3-SAE om verbinding te maken met modernere netwerken.

De P1100 heeft een minimale sluitertijd van 1/4000s met een ISO-bereik van 100 tot 1600 en ondersteuning voor rawfoto's. Video's kunnen in maximaal 4k met 30 beelden per seconden worden opgenomen. De elektronische zoeker heeft een oledscherm met 2,36 miljoen beeldpunten. Daarnaast is er een draai- en kantelbaar lcd-scherm met 921.000 beeldpunten.