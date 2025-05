Canon zegt te werken aan EOS R1-camera met verbeterde autofocus

Canon heeft de EOS R1 aangekondigd, een fullframemirrorlesscamera die later dit jaar moet verschijnen. De camera moet onder meer beschikken over een verbeterde autofocus, waardoor die beter kan omgaan met verscheidene mensen in beeld.

De camera krijgt een nieuwe Digic Accelerator-processor naast de al bestaande Digic X-processor, die samen met deeplearning moet helpen bij autofocus en het volgen van bewegende objecten. Canon geeft het voorbeeld van een teamsportwedstrijd waarbij verschillende mensen heen en weer rennen. De EOS R1 moet dan een specifieke speler kunnen volgen, ook als er een andere speler tussen de gevolgde speler en de camera in komt.

De EOS R1 krijgt ook een Action Priority-functie, waarmee de camera snelle bewegingen kan herkennen. Als een voetballer bijvoorbeeld een bal wegtrapt, herkent de camera dankzij Action Priority dat die voetballer vermoedelijk het hoofdonderwerp is en focust dan op die voetballer, stelt Canon.

Canon zegt verder dat de combinatie van de beeldverwerkers en deeplearning tot verbeterde noisereductie moet leiden. Deze verbeterde noisereductie zit al in pc-software, maar komt nu ook in de camera zelf. Verder spreekt Canon over een nieuwe CMOS-sensor en is de EOS R1 volgens Canon het eerste EOS R-flagship met RF-mount. Canon test de camera nog en geeft nog niet aan hoeveel hij moet kosten. Het bedrijf zegt wel dat de camera is bedoeld voor professioneel gebruik, zoals voor sport, journalistiek en videoproductie.