Canon brengt EOS R3 die fotografeert met 30fps in november uit voor 6100 euro

Canon heeft alle details over zijn EOS R3-systeemcamera bekendgemaakt. Het nieuwe topmodel krijgt een volledig nieuwe 24,1-megapixelsensor. Dat is een stacked cmos-sensor van het fullframeformaat. De camera komt in november uit voor 6100 euro.

De Canon EOS R3 is het hoogst gepositioneerde model in Canons line-up van spiegelloze camera's. Het toestel heeft een lagere resolutie dan de eerder uitgebrachte EOS R5, maar daardoor is de maximale fotografeersnelheid hoger. Ook heeft het toestel oogautofocus, waarbij de fotograaf een focuspunt naar keuze kan selecteren door daarnaar te kijken in de zoeker. Dat Eye Control-autofocussysteem gebruikte Canon eerder in de jaren negentig van de vorige eeuw op analoge spiegelreflexcamera's.

Het toestel haalt de maximale fotografeersnelheid van dertig beelden per seconde met behoud van autofocus, automatische belichting en de hoogste beeldkwaliteit, in het 14bit-raw formaat. In de buffer is ruimte voor 540 jpeg-bestanden of 150 bestanden met het raw formaat. Bij het fotograferen met 30fps gebruikt de camera een elektronische sluiter. Die heeft een bereik van 30 seconden tot 1/6400e seconde. Met de mechanische sluiter is de maximale snelheid 12fps.

De nieuwe 24,1-megapixelsensor werkt met Dual Pixel AF, waarbij iedere pixel gebruikt kan worden voor autofocus. In de EOS R3 zit de Digic X-beeldprocessor, die Canon eerder gebruikte in de EOS R5 en EOS-1D X Mark III. De camera kan zestig keer per seconde een berekening doen voor autofocus en belichting.

Canon voorziet de EOS R3 van een elektronische zoeker met een oledpaneel met 5,76 miljoen beeldpunten. De zoeker heeft een 60Hz- en 120Hz-modus. Aan de achterkant van de 1015 gram wegende camera zit een kantelbare lcd met 4,2 miljoen beeldpunten. De EOS R3 heeft drie geheugenkaartslots: twee voor UHS-II SD-kaartjes en een voor CFexpress Type B-kaarten.

De Canon EOS R3 kan de volledige sensorbreedte van zo'n zesduizend pixels gebruiken om te filmen in 4k-resolutie. In 4k tot 60fps gebruikt de camera daarvoor alle pixels, wat resulteert in oversampling. Het is ook mogelijk om in 4k met 120fps te filmen, maar dan wordt subsampling toegepast, wat resulteert in een wat lagere beeldkwaliteit. Het is ook mogelijk om in 6k met 60fps-raw video op te nemen. Daarvoor is een CFexpress-geheugenkaart nodig die 400MB/s haalt.

Canon mikt met de EOS R3 op fotojournalisten, natuur- en sportfotografen. Het toestel is vanaf november verkrijgbaar voor een adviesprijs van 6100 euro. Canon introduceert ook twee nieuwe RF-objectieven: de 16mm f/2.8 STM en de 100-400mm f/5.6-8 IS USM. Deze komen in oktober uit met adviesprijzen van respectievelijk 350 en 750 euro.