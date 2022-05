Nikon Z9-camera fotografeert met 20fps en filmt in 8k-resolutie met 60fps

Een promotiefilmpje van de Nikon Z9 is online verschenen. Daaruit blijkt dat Nikons nieuwe topmodel in volledige resolutie met 20 beelden per seconden kan fotograferen. Dat loopt op tot 120fps in een lagere resolutie. Filmen gaat in 8k met maximaal 60fps.

Uit de video blijkt dat de Z9 Nikons eerste camera is met een scherm dat over meerdere assen te kantelen is. Verder staat de fotografeersnelheid van 20fps in raw-formaat vermeld, zonder raw is dat 120fps. Volgens geruchten werkt dat alleen in de DX-modus bij een verlaagde resolutie van 11 megapixel. Ook bevestigt de video de framerate van maximaal 60fps bij het filmen in 8k-resolutie.

Het promotiefilmpje bevat een aantal slides met specificaties en afbeeldingen van de camera. Het betreffende filmpje werd volgens NikonRumors door Nikon India op YouTube gezet, maar is inmiddels weer verwijderd.

Nikon kondigde de Z9 in maart aan, maar heeft nog niet alle details over het toestel bekendgemaakt. Volgens eerdere geruchten krijgt de spiegelloze fullframecamera een volledig nieuwe 45-megapixelsensor, een elektronische zoeker zonder black-out bij het fotograferen en zal het toestel iets goedkoper zijn dan de D6-spiegelreflexcamera, die 7299 euro kost.

De Nikon Z9 wordt de hoogst gepositioneerde camera van Nikon. Het toestel is Nikons antwoord op de Canon EOS R3 en de Sony Alpha 1. Die topmodellen van Canon en Sony fotograferen met 30fps en kosten respectievelijk 6100 en 7300 euro.