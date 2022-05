Tesla trekt bèta 10.3 van Full Self Driving-software terug vanwege problemen

Automaker Tesla heeft bètaversie 10.3 van zijn Full Self Driving-platform teruggetrokken. De update zorgde voor problemen die de automaker eerst wil aanpakken, zegt directeur Elon Musk. Gebruikers meldden afgelopen dagen al problemen.

Tesla FSD 10.3 release notes,

bron: RealPokePOP/Reddit

De bèta kwam afgelopen vrijdag uit en Musk kondigde zondag aan de update terug te trekken. De oprichter benoemt niet door welke problemen het bedrijf heeft besloten de update terug te trekken. Bij interne testen kwam al wel een probleem naar voren met linksaf slaan bij verkeerslichten, maar Musk zegt dat niet 'alle configuraties' intern te testen zijn.

In een Reddit-thread klagen gebruikers erover dat ze bij 10.3 veel meldingen krijgen van forward collision warnings, waarschuwingen voor botsingen, die niet blijken te kloppen. In sommige gevallen gaat het om veel meldingen per dag. Ook zit er een bug in Traffic Aware Cruise Control en Autosteer die problemen kan veroorzaken. Andere gebruikers merken op dat zij de software helemaal niet aan de praat krijgen onder bepaalde omstandigheden.

De bèta is onderdeel van de software die Tesla aanduidt als Full Self Driving, hoewel de auto niet kan of mag rijden zonder menselijke supervisie en het dus niet gaat om autonoom rijden. De functie is onderdeel van een abonnement van 199 dollar per maand of een eenmalige betaling van 10.000 dollar of 7500 euro. De bèta is vooralsnog alleen open voor Amerikaanse gebruikers.

Update 15:57: Tesla heeft een nieuwe versie van de bèta uitgebracht, 10.3.1, die de problemen zou moet oplossen. Gebruikers van het bètaprogramma kunnen daardoor weer updaten.