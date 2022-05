Tesla wil in Standard Range-EV's alleen nog lithiumijzerfosfaataccu's gebruiken

Tesla wil wereldwijd gebruik gaan maken van goedkopere lithiumijzerfosfaataccu's. Het bedrijf wil overstappen op goedkopere materialen omdat de bestaande grondstoffen zoals nikkel en kobalt steeds duurder en schaarser worden. Dat gebeurt voor alle Standard Range-modellen.

Tesla bevestigt daarmee een strategie die het vorig jaar al noemde. Het bedrijf zei toen al goedkopere elementen te willen gebruiken voor het produceren van accu's in auto's. De prijzen van grondstoffen stijgen en worden schaarser, en die hogere prijzen zouden invloed hebben op Tesla's accucellen, zegt het bedrijf tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Een deel van die kosten zou doorstromen naar Tesla.

Daarbij gaat het niet om een groot deel van de kosten, maar het is ook niet verwaarloosbaar, zegt Tesla. Een tijdlijn voor wanneer het met de productie van auto's met dergelijke accu's van start gaat, heeft het bedrijf nog niet. Het gaat alleen om Standard Range-modellen. Bestaande Long Range- of Performance-modellen vallen daar voor zover bekend niet onder. Voor Nederlandse modellen is de impact klein; de Model 3 Standard Range Plus maakt nu al gebruik van lfp-accu's.

De koerswijziging van het bedrijf zal daarom vooral een rol spelen bij auto's die in de Verenigde Staten gemaakt worden en toekomstige Standard Range-modellen. De Amerikaanse modellen bevatten nu nog accu's met nikkel en kobalt.

Lithiumijzerfosfaataccu's zouden niet alleen goedkoper zijn, maar ook stabieler. De accu's zouden bijvoorbeeld minder snel degraderen als autorijders ze constant helemaal volladen. Ook zijn ijzeraccu's makkelijker te recyclen. Daar staat tegenover dat dergelijke cellen minder compact zijn en de accu's dus bij hetzelfde gewicht en formaat voor minder bereik zorgen. Ook zouden lithiumijzerfosfaataccu's sneller beïnvloed worden door koude temperaturen.