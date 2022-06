Tesla begint levering Model Y-exemplaren in Europa

Automaker Tesla heeft bevestigd te zijn begonnen met het leveren van exemplaren van zijn Model Y-auto in Europa. Het is sinds vorige maand bekend dat de leveringen deze maand zouden moeten starten. De auto kwam eerder al uit in de VS en China.

Een Tesla-topman postte dat de eerste leveringen zijn gedaan, waarmee voor het eerst bevestiging uit het bedrijf is gekomen dat de leveringen zijn begonnen. Leveringen in Nederland en België lijken nog altijd op de planning te staan voor september. Wel staan bij dealers al exemplaren om te bekijken, melden diverse tweakers op GoT.

De auto's komen uit de fabriek in China. Tesla heeft ook een fabriek in Fremont staan in de Verenigde Staten, maar die produceert alleen voor de Noord-Amerikaanse markt. Er komt ook een fabriek in de Duitse hoofdstad Berlijn, maar die is nog niet operationeel.

Tesla kondigde de Model Y 2,5 jaar geleden aan. De leveringen begonnen al eerder in de VS en in China. Bij deze eerste levering kwamen achtduizend exemplaren met de boot van China naar Europa.