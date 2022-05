Nvidia komt met RTX 3080-abonnement voor GeForce Now

Nvidia introduceert in december een RTX 3080-abonnement voor GeForce Now. Met het nieuwe abonnement krijgen spelers een virtuele game-pc met de grafische rekenkracht van een Nvidia RTX 3080 tot hun beschikking. Het abo kost 100 euro per zes maanden.

Nvidia komt met een derde abonnementsvorm voor zijn Geforce Now-gamingdienst. Naast de bestaande gratis en Priority-abonnementen start Nvidia in december met het RTX 3080-abonnement. Waar het Priority-abonnement 50 euro per half jaar kost, gaat het nieuwe RTX 3080-abonnement 100 euro per half jaar kosten. Daarvoor krijgen leden volgens Nvidia beschikking over een 'RTX 3080 Rig met RTX On'. Daarmee kunnen games gestreamed worden in 1440p met 120Hz. Abonnees spelen op een systeem dat 35 Tflops aan rekenkracht biedt. Het systeem bevat een cpu met 8 cores en 16 threads en heeft 28GB ddr4-3200 geheugen beschikbaar, naast een pci-e 4.0-ssd.

Tot nu stelt Nvidia dat klanten met een Priority-abonnement spelen op een systeem dat een snelheid heeft die vergelijkbaar is met een Geforce RTX 2080. Het nieuwe RTX 3080-abonnement moet niet alleen beelden van hogere kwaliteit leveren, ook de latency neemt volgens Nvidia flink af. Bij het bestaande Priority-abonnement is de latency volgens Nvidia zo'n 80ms wanneer er beelden met 60fps gestreamed worden. Met het nieuwe abonnement is de latency minder dan 60ms, ook als de beelden met 120fps gestreamed worden.

Daarnaast wordt bij het nieuwe abonnement gebruik gemaakt van Adaptive Sync, wat voor vloeiender gameplaybeelden moet zorgen. De nieuwe dienst vergt uiteraard meer bandbreedte. Waar Nvidia bij de introductie aanraadde om een internetabonnement met een downloadsnelheid van minimaal 25Mbit/s te hebben, werd dat voor het Priority-abonnement al opgevoerd tot 35Mbit/s. Voor het RTX 3080-abonnement raadt Nvidia minimaal 40Mbit/s aan.

De beloftes van 1440p en 120Hz gelden als maximum wanneer er gespeeld wordt op pc's met Windows en computers met macOS. Nvidia gaat daarbij ondersteuning toevoegen voor Microsofts Edge-browser. Op Android-telefoons met een 120Hz-scherm kun je met het nieuwe abonnement met 120fps spelen. Op de Nvidia Shield biedt het nieuwe abonnement ondersteuning voor 4k-weergave met hdr en 7.1-surroundsound.

Wie op zoek is naar een toch al zo moeilijk verkrijgbare RTX 3080-videokaart hoeft niet te vrezen: hoewel de dienst RTX 3080 heet, bouwt Nvidia geen echte RTX 3080-kaarten in zijn datacenters. Nvidia is wel bezig met het vernieuwen van de voor Geforce Now gebruikte datacenters. Het heeft de nieuwe opstelling de Geforce Now Superpod gedoopt, een systeem dat goed is voor 39.200 Tflops, 11.477.760 CUDA-cores en 8960 cpu-cores. Het bedrijf gaat deze Superpods opstellen in dertig datacenters. Vier van die datacenters staan in West-Europa. Omdat Nvidia ook met partners samenwerkt die Geforce Now hosten, is de dienst inmiddels in tachtig landen beschikbaar. Inschrijving voor het nieuwe RTX 3080-abonnement is per direct geopend, hoewel de dienst zelf pas ergens in december beschikbaar komt.