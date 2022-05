Eisers in zaak Mt. Gox-faillissement stemmen voor herstelplan - update

Slachtoffers van de failliete crypto-exchange Mt. Gox zijn het eens geworden over een schikkingsvoorstel. Daarmee kunnen slachtoffers een deel van hun verloren bitcoins terugkrijgen, maar om hoeveel geld het gaat, is nog onbekend.

Een overgrote meerderheid van de aangesloten slachtoffers is akkoord gegaan met een schikkingsvoorstel van de curator die het faillissement van Mt. Gox afhandelt. De rechtbank in Tokio heeft de stemming over het schikkingsvoorstel inmiddels goedgekeurd, alhoewel het pas over een maand bindend wordt verklaard.

Hoeveel gedupeerden terugkrijgen, hangt af van meerdere zaken. De afhandeling was en is complex omdat onder andere de zaak uniek is, er een groot aantal partijen bij betrokken zijn en deze al jaren loopt met meerdere verschillende claims. Bovendien gaat het om bitcoin, waarvan de waarde op de momenten van faillissement, indienen van de claims en moment van de schikking enorm is gestegen.

Onder het plan kan ongeveer 90 procent van de iets meer dan 141.000 bitcoins die onder het beheer van de curator vallen, worden uitgekeerd aan slachtoffers. Dat is zo'n vijfde van het totaal aantal bitcoins dat Mt. Gox destijds in bezit had. Slachtoffers kunnen een deel terugkrijgen van de bitcoins die ze tijdens het faillissement bij de beurs hadden opgeslagen, maar hoeveel dat is, hangt af van de optie waarvoor ze gestemd hebben.

Eerder, nog voor de uitkomst van de stemming, beschreef bitcoinspecialist WizSec dat er vastgestelde en nog niet vastgestelde claims waren, waarbij aanspraken van CoinLab in fiatgeld nog onder dispuut waren. Hij beschreef ook dat preferente schuldeisers met claims in fiatgeld, terugbetaling van de volwaardige claim tegemoet konden zien. Die waarde is dan gebaseerd op de waarde op het moment van het faillissement, aangevuld met een schadevergoeding. Wat de overige gedupeerden terug konden zien van hun claim, konden ze met een calculator van WizSec berekenen, afhankelijk van enkele opties die er waren met betrekking tot het voorstel.

De zaak draait om het faillissement van Mt. Gox in 2014, dat toentertijd de grootste cryptovalutahandelaar was. Tijdens het faillissement gingen zeker 650.000 bitcoins verloren. Die hadden in die tijd een waarde van ongeveer 1000 euro per stuk. De curator heeft daarvan ongeveer 200.000 munten weten terug te krijgen. De huidige waarde daarvan is inmiddels bijna tien miljard euro, maar dat is niet het hele bedrag wat nu verdeeld wordt. Sinds het faillissement van Mt. Gox heeft de curator al een deel van de bitcoin omgezet in fiatgeld, om de eerder overeengekomen uitbetaling van ongeveer 400 dollar per bitcoin veilig te stellen.

Omdat de prijs van de bitcoin vervolgens een vlucht heeft genomen is overeengekomen om de overgebleven bitcoin naar rato te verdelen onder de schuldeisers. Nadat enkele schuldeisers, waaronder Coinlab, rechtszaken aanspanden tegen de curator, liep de afhandeling hiervan grote vertraging op.

Inmiddels is er dus een overeenkomst bereikt met Coinlab en kunnen schuldeisers er voor kiezen om de uitkomst van de rechtszaak niet af te wachten, maar in plaats daarvan te kiezen voor een gegarandeerde uitbetaling van 21 procent van de bitcoin die zij op dat moment op het platform hadden staan. Er kon ook gekozen worden om de rechtszaken wel af te wachten, waarna de uitbetaling marginaal hoger zou kunnen zijn.De curator verwacht dat de betalingen vrij snel na het bindend worden van het schikkingsvoorstel gedaan kunnen worden, alhoewel een exacte datum niet wordt genoemd.

