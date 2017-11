Voormalig ceo suggereert verkoop of ico om Mt. Gox. weer tot leven te brengen

De voormalige ceo van Mt. Gox, Mark Karpeles, stelt voor de bitcoin-exchange weer terug te brengen. Hiervoor zou een bedrag van 245 miljoen dollar nodig zijn. Dit geld zou moeten komen van een verkoop van Mt. Gox of van een initial coin offering.

Bij de uitgifte van aandelen Mt. Gox zou Karpeles naar eigen zeggen de exchange verkopen 'in ruil voor de revival'. Het 'meeste geld' zou daarbij naar Mt. Gox gaan, maar, stelt Karpeles, 'ik breng de exchange weer tot leven'. Bij een ico is er volgens hem het risico dat er niet genoeg wordt binnengehaald. Hij na de verkoop zelf geen rol meer spelen bij Mt. Gox.

Van de 245 miljoen dollar zou 175 miljoen weggezet moet worden om claims van schuldeisers 'die niet meewerken' te kunnen voldoen. Om diensten aan te mogen bieden in de VS zou 10 miljoen dollar nodig zijn, voor de EU en Japan zou dit bedrag op 1 miljoen dollar uitkomen. De operationele kosten voor het eerste jaar zouden op 20 miljoen dollar liggen en er zou een cash flow van 35 miljoen dollar nodig zijn voor een 'goede onderhandelingspositie met financiële instellingen' en als reserve voor het tweede jaar. Karpeles licht zijn voorstel toe in een blogpost op zijn site MagicalTux.

Volgens de voormalig directeur duurt de afhandeling van het faillissement van Mt. Gox erg lang vanwege het hoge aantal schuldeisers, waaronder 24.750 voormalige gebruikers, en omdat het bedrijf CoinLab in een zaak 75 miljoen dollar eist van Mt. Gox. Die zaak heeft zijn oorsprong bij een geplande samenwerking tussen CoinLab en Mt. Gox, waarbij CoinLab de Amerikaanse klanten van de exchange zou overnemen. De overeenkomst ging niet door nadat het bedrijf Mt. Gox van contractbreuk beschuldigde. Daarna vond de vermeende diefstal van 850.000 bitcoins plaats waardoor Mt. Gox failliet ging.

Nadien werden meer dan 200.000 bitcoins teruggevonden, die gedurende de faillissementsafhandeling in beheer zijn van de curator Nobuaki Kobayashi. Die bitcoins zijn inmiddels een veelvoud waard van de waarde toen Mt. Gox failliet ging, in 2014. In principe zouden de schuldeisers hiermee afbetaald kunnen worden, waarbij een enorm bedrag overblijft, maar de meeste van hen willen dat de vermogenswinst wordt meegewogen. Karpeles wijst erop dat het ten gelde maken van de bitcoins niet zonder risico is en dat de waarde van de in totaal 202.000 bitcoins morgen tien keer zo hoog of zo laag kan zijn. Bovendien zou het dumpen op de markt zelf al invloed op de markt kunnen hebben. Hoe dan ook lijkt de voormalige ceo in potentie nog de meeste garen te kunnen spinnen uit de opbrengst van de bitcoins, schrijft Bitcoin News: hij ontvangt als grootste aandeelhouders van Mt. Gox het resterende deel, als de overige schuldeisers zijn uitbetaald. Karpeles werd na het faillissement van de exchange in Japan opgepakt wegens verduistering. Hij pleitte afgelopen zomer voor zijn onschuld en moet in Japan blijven hangende de zaak.