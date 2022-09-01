Overdragen van Mt. Gox-claims is niet meer mogelijk na 15 september

Het overdragen van Mt. Gox-claims is mogelijk tot 15 september, zo blijkt uit een document van het bedrijf. Daarna begint het proces dat uiteindelijk moet leiden tot uitbetaling aan schuldeisers. Wanneer dat is, blijft onbekend.

Na de deadline gaat het bedrijf betaalgegevens verzamelen om te beginnen met de uitbetaling, zo blijkt uit de tekst van de aankondiging. De afgelopen tijd hebben veel schuldeisers hun claim verkocht en overgedragen, om zo alvast geld te krijgen voor de verloren bitcoins. Dat mag dus na 15 september niet meer.

De uitbetaling vloeit voort uit een schikking tussen de curator en de claimers. Een overgrote meerderheid van de aangesloten slachtoffers ging vorig jaar akkoord met het voorstel. Onder het plan kan ongeveer 90 procent van de iets meer dan 141.000 bitcoins die onder het beheer van de curator vallen, worden uitgekeerd aan slachtoffers. Dat is ongeveer een vijfde van het totaal aantal bitcoins dat Mt. Gox toen in zijn bezit had. Slachtoffers kunnen een deel terugkrijgen van de bitcoins die ze tijdens het faillissement bij de beurs hadden opgeslagen.

De zaak draait om het faillissement van Mt. Gox in 2014, dat toen de grootste cryptovalutahandelaar was. Tijdens het faillissement gingen zeker 650.000 bitcoins verloren. Die hadden in die tijd een waarde van ongeveer 1000 euro per stuk. De curator heeft daarvan ongeveer 200.000 munten weten terug te krijgen. Sinds het faillissement van Mt. Gox heeft de curator al een deel van de bitcoin omgezet in fiatgeld, om de eerder overeengekomen uitbetaling van ongeveer 400 dollar per bitcoin veilig te stellen.