Overdragen van Mt. Gox-claims is niet meer mogelijk na 15 september

Het overdragen van Mt. Gox-claims is mogelijk tot 15 september, zo blijkt uit een document van het bedrijf. Daarna begint het proces dat uiteindelijk moet leiden tot uitbetaling aan schuldeisers. Wanneer dat is, blijft onbekend.

Na de deadline gaat het bedrijf betaalgegevens verzamelen om te beginnen met de uitbetaling, zo blijkt uit de tekst van de aankondiging. De afgelopen tijd hebben veel schuldeisers hun claim verkocht en overgedragen, om zo alvast geld te krijgen voor de verloren bitcoins. Dat mag dus na 15 september niet meer.

De uitbetaling vloeit voort uit een schikking tussen de curator en de claimers. Een overgrote meerderheid van de aangesloten slachtoffers ging vorig jaar akkoord met het voorstel. Onder het plan kan ongeveer 90 procent van de iets meer dan 141.000 bitcoins die onder het beheer van de curator vallen, worden uitgekeerd aan slachtoffers. Dat is ongeveer een vijfde van het totaal aantal bitcoins dat Mt. Gox toen in zijn bezit had. Slachtoffers kunnen een deel terugkrijgen van de bitcoins die ze tijdens het faillissement bij de beurs hadden opgeslagen.

De zaak draait om het faillissement van Mt. Gox in 2014, dat toen de grootste cryptovalutahandelaar was. Tijdens het faillissement gingen zeker 650.000 bitcoins verloren. Die hadden in die tijd een waarde van ongeveer 1000 euro per stuk. De curator heeft daarvan ongeveer 200.000 munten weten terug te krijgen. Sinds het faillissement van Mt. Gox heeft de curator al een deel van de bitcoin omgezet in fiatgeld, om de eerder overeengekomen uitbetaling van ongeveer 400 dollar per bitcoin veilig te stellen.

Claim op site Mt Gox, september 2022
Claim op site Mt Gox, september 2022

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 01-09-2022 11:59 23

01-09-2022 • 11:59

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Reacties (23)

-Moderatie-faq
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dehardstyler 1 september 2022 12:47
650.000 x 1000 euro = 650 miljoen waard op het moment van de Mt. Gox crash.
200.000 x ~ 20000 euro = 4 miljard zijn de teruggehaalde BTC op dit moment waard.

Ik weet niet wanneer ze zijn begonnen met uitcashen, maar volgens mij is het erg wrang dat je maar een deel van je geld terugkrijgt, terwijl het vandaag de dag met maar 200.000BTC in totaal 7x hoger staat? Laat staan als ze de hele set van 650.000BTC hadden teruggevonden. Blijft er niet ergens een hele bak geld aan de strijkstok hangen, of zie ik iets over het hoofd?
Ch3cker Teamlead Testlab @dehardstyler1 september 2022 13:09
Je ziet iets over het hoofd :)

Ze zijn nog niet begonnen met 'uitcashen', behalve dan een relatief klein aantal bitcoin om de lopende kosten mee te kunnen dekken. Mensen krijgen méér terug dan hun totaal aan bitcoin waard was in fiat op het moment van faillissement, vandaar dat er ook een rehabilitation plan voor nodig was om tot deze regeling te komen. Technisch gezien was het bedrijf namelijk niet meer failliet, omdat de waarde van de 'inboedel', de bitcoins, meer waard was dan ze op het moment van faillissement schuldig waren. Je krijgt op dit moment dus ~21% van je bitcoin terug, wat neerkomt op iets van 4 tot 5000 euro per bitcoin, afhankelijk van de koers op dat moment. Dat is dus alsnog een rendement van ~400% ten opzichte van de prijs op het moment van faillissement! ;)

[Reactie gewijzigd door Ch3cker op 23 juli 2024 06:50]

dehardstyler @Ch3cker1 september 2022 13:21
Ahh kijk dat maakt het allemaal veel duidelijker, dank voor je reactie! :)
YeroonL @dehardstyler1 september 2022 13:06
[reactie verwijderd]

[Reactie gewijzigd door YeroonL op 23 juli 2024 06:50]

Fumble 1 september 2022 12:04
Weet iemand toevallig of je al / waar je betaalgegevens kan invullen (waar de uitbetaling heen moet)? Kan er niks over vinden in de update mails.
DiaZ_1986 @Fumble1 september 2022 12:09
Als je doorklikt naar de PDF staat daar op de 2e pagina de volgende link:
https://claims.mtgox.com/

Dit lijkt mij de correcte plek om je claim op te geven?
dbzokphp @DiaZ_19861 september 2022 12:53
Ik heb ingelogd maar voor zover ik kan zien kun je nog geen betaalgegevens opgeven. Enkel je claim inzien, wijzigen of overdragen.
Ik denk dat dit op een later tijdstip mogelijk wordt via de eerder genoemde link.
Pimorez @Fumble1 september 2022 13:03
Zodra dat mogelijk is zul je een mail (en post) ontvangen.
Groningerkoek 1 september 2022 12:21
Wat is er met de overige 450.000 BTC's gebeurt?
webfreakz.nl @Groningerkoek1 september 2022 13:40
Verduisterd
DoeYourThing @Groningerkoek2 september 2022 08:14
Dat is precies wat ik ook dacht 8)7 . Ik denk dat MT-Gox-eigenaren (incl. de curator) een hele slimme rekenmodel/manier hebben bedacht om de schuldeiser van hun rug af te halen en doen alsof wat men nu krijgt in valuta, het meer waard is dan je werkelijke Bitcoin van toen.
Het feit blijft de verloren Bitcoin aantallen en de eigenaren mogen rustig en doodnormaal rondlopen.
webfreakz.nl 1 september 2022 13:03
Wat houdt claim overdragen in?
Ch3cker Teamlead Testlab @webfreakz.nl1 september 2022 13:11
Het recht op jouw claim verkopen aan een derde partij. Je krijgt dan x bedrag direct uitgekeerd van die derde partij, en hoeft niet meer te wachten totdat het proces eindelijk tot een einde komt. Wel is dat bedrag waarschijnlijk een stuk lager dan wat je ervoor krijgt als je netjes wacht totdat het proces voltooid is.
lord taken1 1 september 2022 13:39
Wat zou het effect zijn van de prijs als inneens 141.000 bitcoins weer verhandelbaar worden?

Als een groot gedeelte van de mensen deze coins gaan verkopen kan de prijs nog wel eens aardig zakken
PilatuS
@lord taken11 september 2022 14:26
Toen er een tijdje terug problemen met LUNA waren heeft LUNA heeft voor 1.5 miljard aan BTC verkocht met een totaal van 80k BTC. Dat gaf ons meer dan 20% omlaag. Ik denk dat je er wel vanuit mag gaan dat ergens tussen de 20 tot 60% verkocht gaat worden van deze coins op korte termijn. Als dit niet OTC gaat, wat ik niet echt verwacht en het dus op exchanges verkocht gaat worden, dan kan het flink omlaag. Het is maar net wat het orderboek aan de koop kant kan hebben op dat moment. 10% of meer er af lijkt logisch.
Kol Nedra @lord taken12 september 2022 10:01
als je kijkt naar RR van Bitcoin op dit moment is het juist onverstandig om te verkopen. en ja Bitcoin kan zeker nog verder dalen maar de bodem timen is moeilijk. en ja uiteraard zou je wel wat verkopen en zeker als je bijv 1000 Bitcoin hebt op Mt. Gox.... maar merendeel is het verstandig om gewoon die Bitcoin te houden
RuddyMysterious @michielRB1 september 2022 13:43
Bitcoins (meervoud) wordt helaas overal gebruikt, dus waarom mag het niet vertaald worden? Een specifieke taal doet niets af aan de betekenis van het woord.
Sando @RuddyMysterious1 september 2022 15:06
Bitcoin is de naam van een eenheid. Net als Euro en Euro's. Je hebt ook geen 500 munten op je bankrekening.
RuddyMysterious @Sando1 september 2022 15:40
Exact, maar het gebruik van "munten" is maar even fout als het gebruik van "bitcoins", dus heeft het niks te maken met de vertaling, dus de opmerking over "gevalletje google translate" doet niks terzake.

[Reactie gewijzigd door RuddyMysterious op 23 juli 2024 06:50]

WokeBroke @michielRB1 september 2022 15:17
Wat is hier mis mee? Het is toch niet zo slecht en fout als bijvoorbeeld een mijnbouw machine van AliExpress om bitcoins te minen?

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