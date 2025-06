Failliete bitcoinbeurs Mt. Gox begint proces terugbetaling bitcoin crediteuren

De failliete bitcoinbeurs Mt. Gox zegt te zijn begonnen met de voorbereidingen voor het terugbetalen van claims binnen het civiele rehabilitatieproces. Onder toezicht van een curator is naar verluidt 140.000 bitcoin uit een cold wallet overgemaakt.

Mt. Gox meldt in een statement dat er een proces in werking is gezet om aan claims uit de civiele rehabilitatieprocedure te voldoen. Naast de initiële terugbetaling van fiatvaluta aan schuldeisers, een vast bedrag van 480 dollar per bitcoin, worden schuldeisers via de betreffende procedure verder gecompenseerd omdat de waarde van bitcoin intussen fors gestegen is. De curator van het failliete bedrijf geeft geen verdere details over dit proces en zegt tot dusver geen bitcoin of bitcoin cash te hebben verkocht of te hebben terugbetaald.

Coin Desk schrijft in het verlengde van het statement dat uit de bitcoinledger blijkt dat 140.000 bitcoin van een cold wallet van Mt. Gox naar een onbekend adres is overgemaakt. Het is voor het eerst in jaren dat er activiteit met betrekking tot de wallet van het platform gesignaleerd wordt. In eerste instantie werd een ogenschijnlijk testbedrag ter waarde van 3 dollar overgemaakt, waarna uiteindelijk transacties ter waarde van omgerekend ruim 8,7 miljard euro naar het adres gingen.

Mt. Gox was ooit de grootste bitcoinbeurs ter wereld maar ging in 2014 failliet na de openbaring van diefstal van de cryptovaluta. In 2021 werd bekend dat slachtoffers een gedeelte van de verloren valuta terug zouden krijgen.