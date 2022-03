Eisers in Mt. Gox-zaak kunnen stemmen over herstelplan voor uitbetalingen

Slachtoffers van de failliete bitcoinbeurs Mt. Gox kunnen stemmen over een herstelplan om een deel van hun geld terug te krijgen. De curator heeft een stemproces geopend voor een plan dat klaarligt waarmee slachtoffers een deel van de waarde van de 138.000 munten kunnen krijgen.

De procedure om te stemmen is inmiddels geopend, staat in een document op de website van Mt. Gox. Eisers die zich eerder in een gezamenlijke rechtszaak hadden verzameld kunnen tot 8 oktober hun stem uitbrengen. De eisers kunnen stemmen op een herstelplan dat de curator heeft opgesteld, maar dat niet openbaar is. De curator vraagt stemmers dat plan ook niet openbaar te maken. Eisers kunnen voor of tegen het plan stemmen, maar wie niet stemt wordt automatisch geregistreerd als een tegenstem. Als meer dan de helft van de eisers voor het plan stemt wordt dat doorgevoerd.

Hoewel de details van het herstelplan niet openbaar zijn, zijn er in de afgelopen jaren wel details over naar buiten gekomen. Verschillende cryptonieuwssites schrijven dat de slachtoffers in totaal 183.000 bitcoins op het platform hadden staan voordat dat in 2013 failliet ging. In het plan gaat de curator uit van een vergoeding van zo'n 6000 euro per bitcoin. Dat was de waarde van de munt toen in 2018 het opstellen van het plan begon. De wisselvallige koers van de bitcoin is een van de redenen dat het meer dan drie jaar heeft geduurd voordat een schikking definitief kon worden gemaakt; de eisers werden het door de stijgende koers niet eens over het bedrag.

Slachtoffers die fiatvaluta in hun wallets hadden zitten krijgen die uitbetaald in Japanse yen. Als ze bitcoins of Bitcoin Cash in hun wallets hadden staan krijgen ze die waar mogelijk uitbetaald. Ook kunnen sommige eisers aanspraak maken op een bedrag van zo'n 1500 euro, dat later van hun definitieve schikkingsbedrag af wordt gehaald.