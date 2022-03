El Salvador erkent bitcoin officieel als wettig betaalmiddel

El Salvador gaat de bitcoin officieel erkennen als betaalmiddel. De digitale munt is dan samen met de Amerikaanse dollar het enige geldige betaalmiddel in het land. Winkeliers moeten de digitale munt accepteren, al zullen veel dat in de praktijk niet doen.

Een meerderheid van 62 van de 84 parlementsleden stemde voor het wetsvoorstel van president Nayib Bukele. Die kwam vorige week met het voorstel. Door de munt als wettig betaalmiddel te accepteren hoopt het land dat de economie meer op gang kan komen. Momenteel zou zeventig procent van de inwoners bijvoorbeeld geen bankrekening hebben.

Volgens de wet moeten zowel overheidsinstellingen als bedrijven bitcoins verplicht accepteren als betaalmiddel. Daarmee kunnen inwoners bijvoorbeeld hun belastingen betalen, maar dus ook producten in winkels kopen. Winkeliers mogen prijzen bovendien in bitcoin of in satoshi's uitdrukken, al is het maar de vraag of dat in de praktijk gaat gebeuren vanwege de sterk fluctuerende waarde van de munt. De overheid staat wel garant voor bedrijven die zelf geen bitcoin willen bezitten; de verkoper moet de munt dan weliswaar accepteren, maar de overheid kan die dan direct omwisselen in dollars.

De wet wordt pas over negentig dagen officieel van kracht. Een voorwaarde daarvoor is dat tegen die tijd wel een goede infrastructuur in het land is opgezet, waardoor de munt praktisch kan worden gebruikt. Er wordt bijvoorbeeld door de overheid een wallet ontwikkeld, al zijn El Salvadorianen niet verplicht die te gebruiken.

El Salvador is het eerste land ter wereld dat cryptovaluta accepteert als officiële munt. Wel zijn verschillende nationale banken bezig met de ontwikkeling van een eigen cryptomunt of wordt daar onderzoek naar gedaan.