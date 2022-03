DNB: 1 op 5 Nederlanders verwacht over vijf jaar niet meer contant te betalen

Meer dan twintig procent van de Nederlanders verwacht over vijf jaar helemaal niet meer met contant geld te betalen. Dat stelt De Nederlandsche Bank op basis van onderzoek onder duizend Nederlanders.

Meer dan driekwart van de Nederlanders denkt over vijf jaar nog gewoon met contant geld te betalen, schrijft De Nederlandsche Bank, al verwacht 42 procent wel dat zij minder met cash betaalt dan nu. In de leeftijdscategorie 30-49 jaar is dat percentage 79 procent, onder 18-29-jarigen 71 procent.

De meeste Nederlanders hebben ook nog bankbiljetten en munten op zak, respectievelijk 76 en 85 procent. Dat percentage is wel lager dan in 2019, toen droeg nog 83 procent bankbiljetten en 90 procent munten op zak. De Nederlandsche Bank liet het onderzoek uitvoeren en vroeg ruim 1000 Nederlanders telefonisch naar hun gebruik van contant geld in februari dit jaar.

Eerder werd al bekend dat het gebruik van contant geld door de coronacrisis in winkels versneld gedaald was van 32 procent van de betalingen in 2019 naar 21 procent van de betalingen in 2020. Daarmee lijkt contant geld definitief op zijn retour. Toch verwacht dus nog een aanzienlijk deel van de Nederlanders dat het niet zo snel zal gaan dat ze over vijf jaar al geen cash meer nodig hebben.