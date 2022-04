ABN AMRO-klanten kunnen zonder bankpas geld opnemen via QR-code

Vanaf dinsdag kunnen klanten van ABN AMRO in Nederland zonder hun betaalpas geld opnemen bij geldautomaten van Geldmaat. Dat werkt via de QR-scanner in de ABN AMRO-app. ING en Rabobank hebben nog geen concrete plannen om de functie in te voeren.

Volgens ABN AMRO is de mogelijkheid om zonder betaalpas geld op te nemen in samenwerking met Mastercard en Geldmaat opgezet. Klanten van de bank krijgen de nieuwe functie in de app te zien als ze de QR-code op een geldautomaat scannen. Door via de smartphone in te loggen kan de klant een bedrag kiezen en de transactie bevestigen.

ABN AMRO is de enige grote bank die de optie aanbiedt. Een woordvoerder van ING zegt tegen Tweakers dat de bank er met interesse naar kijkt, maar of en wanneer die ook voor ING-klanten ingevoerd gaat worden, is nog niet bekend. Ook Rabobank zegt de optie interessant te vinden, maar heeft nog geen concrete plannen voor de invoering ervan.

Overigens moet het in de nabije toekomst mogelijk worden om geld via een Geldmaat op dezelfde manier op te nemen als contactloos betalen in winkels. Dat werkt dan via de chip in bankpassen of via NFC met smartphones en ondersteunde smartwatches. Banken hoeven daar niets voor aan te passen. De geldautomaten moeten daarvoor voorzien worden van een chiplezer en die moet vervolgens geactiveerd worden. Volgens NU.nl zal dat vanaf volgend jaar gebeuren.