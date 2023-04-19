Nederlandse ING-klanten kunnen vanaf deze zomer geld opnemen met ING-app

Ik vond dat juist een zeer schrikbarend verhaal eigenlijk. De ING had deze plannen al volop in gang gezet maar werd op het laatste moment teruggefloten door de AP, die inderdaad zijn werk wel aardig doet maar met handen en voeten gebonden is in een neoliberale maatschappij. Maar dit had natuurlijk nooit zo ver mogen komen en enkele andere banken waren er ook al mee bezig.
Haal hier zelf juist vertrouwen uit. Commerciële partijen willen geld verdienen, en met name echt grote partijen met veel aandeelhouders plaatsen rendement snel boven maatschappelijk- of klantbelang. Er bestaan eigenlijk maar twee mechanismen die bedrijven een beetje in bedwang houden: publieke opinie (imagoschade en weglopende klanten zijn slecht voor de inkomsten) en (gehandhaafde) wetgeving met grote consequenties bij overtredingen.
AP is natuurlijk flink onderbemand, maar een bank gaat het niet voor elkaar krijgen financiële gegevens van klanten te verkopen, of hier commerciële activiteiten mee uit te voeren. Mechanisme heeft in mijn ogen goed gewerkt.
En Bunq, ik hoor er alleen maar slechte dingen over sinds het begin toen het de darling was van de tweakers. Ik heb het nooit gehad maar na de beginperiode begreep ik dat er steeds meer kosten kwamen en functies dichtgetimmerd werden (De API geloof ik?). Maargoed het is maar van horen zeggen. Misschien probeer ik het wel een keer.
Gebruik zelf ook geen Bunq, maar het is wel een bank die je kunt omschrijven als 'een bank die er is voor de burger'. Ze bewaren je geld en doen er verder helemaal niks mee. Niet per se vanuit de goedheid van hun hart, maar omdat dit hun propositie en verdienmodel is. Ze lenen je geld niet uit of verstrekken geen hypotheken, analyseren je data niet, en als klant moet je de inkomsten die klassieke banken wel hebben compenseren met een hoger maandbedrag. Revolut is hier ook een voorbeeld van.
En anoniem electronisch betalen, daarmee bedoel ik gewoon digitaal anoniem betalen net zoals je dat met cash kan. Dat is een functie die momenteel verloren gaat met de overstap naar digitaal.
Dit is heel lastig geworden inderdaad, zo niet onmogelijk. Zelfs als je perfect anoniem een webshop bezoekt, en met een perfect anonieme betaalmethode betaalt, moet je toch je adres opgeven om het product thuisgestuurd te krijgen. Voor betaalde diensten is dit misschien niet nodig, maar daar is je gebruikte betaalmethode meestal niet eens relevant bij het verzamelen en analyseren van je overige (persoons)gegevens.