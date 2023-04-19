Nederlandse ING-klanten kunnen vanaf deze zomer geld opnemen met ING-app

Klanten van de Nederlandse ING-bank kunnen 'vanaf deze zomer' geld opnemen bij Geldmaat-automaten met een transactiecode die door de ING-app wordt aangemaakt. Daardoor hoeven klanten geen fysieke bankpas meer te gebruiken om te pinnen.

Als de functie wordt ingevoerd, kunnen klanten bij hun ING-app een transactiecode aanvragen om maximaal 100 euro per dag aan contant geld te pinnen. Die code kunnen ze invoeren in een Geldmaat-geldautomaat. De bank moet om de functie aan te kunnen zetten, eerst de gebruiksvoorwaarden aanpassen. Dit gebeurt per 1 juli; 'later in de zomer' moet de functie voor klanten beschikbaar komen. Dat zegt de bank tegen NU.nl.

ING is niet de eerste bank in Nederland die betaalpasloos geld opnemen mogelijk maakt. ABN AMRO-klanten kunnen dit al sinds september 2021. Bij deze bank genereert de Geldmaat-automaat een QR-code, die met de ABN AMRO-app gescand kan worden. Klanten kunnen zo tot 500 euro per dag pinnen. Andere Nederlandse banken gaven eerder aan ook naar betaalpasloze geldopnames te kijken.