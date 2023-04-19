Nederlandse ING-klanten kunnen vanaf deze zomer geld opnemen met ING-app

Klanten van de Nederlandse ING-bank kunnen 'vanaf deze zomer' geld opnemen bij Geldmaat-automaten met een transactiecode die door de ING-app wordt aangemaakt. Daardoor hoeven klanten geen fysieke bankpas meer te gebruiken om te pinnen.

Als de functie wordt ingevoerd, kunnen klanten bij hun ING-app een transactiecode aanvragen om maximaal 100 euro per dag aan contant geld te pinnen. Die code kunnen ze invoeren in een Geldmaat-geldautomaat. De bank moet om de functie aan te kunnen zetten, eerst de gebruiksvoorwaarden aanpassen. Dit gebeurt per 1 juli; 'later in de zomer' moet de functie voor klanten beschikbaar komen. Dat zegt de bank tegen NU.nl.

ING is niet de eerste bank in Nederland die betaalpasloos geld opnemen mogelijk maakt. ABN AMRO-klanten kunnen dit al sinds september 2021. Bij deze bank genereert de Geldmaat-automaat een QR-code, die met de ABN AMRO-app gescand kan worden. Klanten kunnen zo tot 500 euro per dag pinnen. Andere Nederlandse banken gaven eerder aan ook naar betaalpasloze geldopnames te kijken.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 19-04-2023 14:11
194 • submitter: Technoid

19-04-2023 • 14:11

194

Submitter: Technoid

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Reacties (194)

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ETH0.1 19 april 2023 14:15
Wat omslachtig om in een app een code te genereren en die vervolgens handmatig over te moeten namen op een geldautomaat. Zou via de NFC chip dit niet veel handiger zijn?

Ik verwacht niet dat dit in de praktijk veel gebruikt gaat worden
Donstil @ETH0.119 april 2023 14:47
Ik heb het een paar keer gebruikt (want ApplePay dus geen pasje meer mee) en het is toch wel handig.

Op papier klinkt het omslachtig daar kan ik wel in komen maar in de praktijk is het niet sneller om het met je pinpas te doen.
Bruin Poeper @Donstil19 april 2023 18:28
Ik heb het een paar keer gebruikt (want ApplePay dus geen pasje meer mee) en het is toch wel handig.

Op papier klinkt het omslachtig daar kan ik wel in komen maar in de praktijk is het niet sneller om het met je pinpas te doen.
Ik laat mijn telefoon vaak thuis. Een pas+cash heb ik altijd bij me, neemt minder ruimte in dan een telefoon.
En volgens mij werkt de pas sneller. Op de markt ruil je vliegensvlug de groente voor €1.
Als je zonder telefoon kunt... zijn pas+cash zo gek nog niet.
Donstil @Bruin Poeper19 april 2023 18:43
En volgens mij werkt de pas sneller. Op de markt ruil je vliegensvlug de groente voor €1.
Groente voor €1,-? Daar heb je hier niet eens meer een komkommer voor!

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 16:35]

donaldk @Donstil21 april 2023 00:50
Wel drie hoor, hier in het Westen, seizoen is er weer klaar voor, zelfs bij Appie 99 cent per twee deze week.
zackary @Bruin Poeper19 april 2023 19:26
Met m’n Apple Watch heb ik zowel geen telefoon als bankpas nodig.
renecl @Bruin Poeper19 april 2023 20:41
100% mee eens :-)
JeyJey @Donstil19 april 2023 17:45
En zeker sneller dan eerst naar huis om je pasje op te halen :)
imaxus @ETH0.119 april 2023 14:41
Communicatie via NFC kan (hoe veilig ze het ook maken) onderschept worden.
Een one-time code zet skimmers of pincode-dieven zo goed als buiten spel.

Ik ben positief, al kan ik me maar weinig "legale" redenen bedenken waarom je nog echt cash nodig hebt.
_phuturistixxx_ @imaxus19 april 2023 14:45
- kinderen met geld om leren gaan
- verjaardagen, waarbij het niet echt gezellig is om een tikkie te vragen als gast
- extra geld achter de hand voor de gevallen van storing
- fooi geven, digitaal fooi geven doe ik eigenlijk nooit. Wel aan de deur en op tafel

Ik kan denk ik nog wel even doorgaan..
gamezfreak @_phuturistixxx_19 april 2023 17:55
Ik zal je lijstje wel even verder uitbreiden:
  • Tijdens vakanties op plekken waar niet altijd je kaart wordt geaccepteerd (o.a. tolwegen in Frankrijk)
  • Bij sommige (afhaal) restaurants kan je alleen cash betalen
  • Op de markt als je een bakje aardbeien voor een eurootje haalt
  • Vlooimarkten waar je voor paar euro iets leuks koopt
Vergeet niet dat als je zakelijk geregistreerd staat, dat het bedrijf de transactiekosten betaald, wat ergens tussen de €0.05 en €0.25 kost. (linkje).
Voor grotere bedrijven is pinnen goedkoper, maar voor kleinere ondernemingen / vlooimarkten, is dat niet altijd gewenst.

Ik heb wel eens meegemaakt dat ik bij een bemande pomp stond en dat hun pin terminal stuk was. Dan is het wel fijn dat je wat cash bij je hebt om je brandstof te kunnen betalen.
flowerp @gamezfreak19 april 2023 19:27
maar voor kleinere ondernemingen / vlooimarkten, is dat niet altijd gewenst.
Ook kleinere ondernemingen kunnen bundels afnemen waardoor het geheel goedkoper wordt. En wat mensen zoals jij ook graag vergeten is dat contant geld ook geld kost (beheer, verzekering, afstorten).

Dikwijls zijn juist de kleinere ondernemingen goedkoper uit zonder cash, en daardoor zie je dat juist die vaak alleen pin accepteren. Ik snap dat dit tegen de bestaande mythes ingaat, maar de realiteit heeft deze ingehaald.
Offens1490 @flowerp20 april 2023 20:12
Vergeet niet dat ook deels economie draaid op contant. Al is het maar zwart werk.

Nu koningsdag komt is het toch makkelijker te onderhandelen(afdingen) met echt cash in handen maar dat is mijn mening.
Persoonlijk doe ik de moeite nog om de kapper, de bakker en de boekhandel met contant geld te betalen.
Patrick22221 @gamezfreak19 april 2023 20:05
Tsja, hun storing niet dat van jou.
Ik zou zeggen... ben er vanmiddag wel weer!
Relief2009 @Patrick2222119 april 2023 23:31
Probeer maar eens weg te rijden zonder dat ze je bij de polite aangeven.
Patrick22221 @Relief200920 april 2023 11:28
Ik rijd ook niet weg. Je kan gewoon een formulier in vullen en in de middag terug komen xD

En optie 2 is nog, ik zoek even een pin automaat op (mits je tijd hebt)

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 22 juli 2024 16:35]

Aldy @Relief200920 april 2023 14:29
Jij kan niet gegijzeld worden omdat de pomphouder een storing heeft. Een eenmalige machtiging invullen is het meest voorkomende alternatief. Komt geen politie aan te pas.
laptopleon @gamezfreak20 april 2023 11:10
Die link gaat naar info over de kosten als je geld laat storten op je zakelijke rekening, niet over de kosten van een zakelijke betaling aan een ander. Dat kost € 0,12 binnen de EU.

Zakelijke rekeningen zijn nou eenmaal niet aantrekkelijk voor consumenten maar dat is ook niet de doelgroep.
bytemaster460 @_phuturistixxx_19 april 2023 14:56
Als volwassenen denken we dat kinderen met cash moeten kunnen omgaan omdat we dat zelf zo geleerd hebben. Kinderen van nu moet je leren omgaan met geld via de elektronische weg. Voor hen is het gebruik van cashgeld juist onwennig en loop je het risico dat geld de portemonnee uit vliegt vanwege een gebrek aan inzicht. Zij hebben juist veel beter inzicht via een app.
_phuturistixxx_ @bytemaster46019 april 2023 16:17
Nou, ik ben gestart toen de kinderen ongeveer 5 waren. Toen ben ik echt begonnen met echt, tastbaar geld. Toegegeven, al snel ging dat over op digitaal, maar tot het 8e jaar was het gewoon een spaarpotje, tellen, rekenen en spaardoelen.

Niks leukers voor een kind dan met zijn eigen gespaarde geld naar de winkel te gaan en iets kunnen kopen.

Maar goed, ik word/ben ook gewoon een ouwe lul :')
flowerp @_phuturistixxx_19 april 2023 19:29
Maar goed, ik word/ben ook gewoon een ouwe lul :')
Tsja, overkomt heel veel mensen. Mijn overgrootvader wilde me nog proberen te laten wennen aan het ruilen met kippen. Dat geld was maar een domme omweg volgens hem, en uiteindelijk ging het om de producten. En ik moest leren om het ene product voor het andere te ruilen.

Tsja...
Aldy @flowerp20 april 2023 14:34
Je overgrootvader had zeker ook nog de periode meegemaakt dat er nog geen geld was? _/-\o_
Arjan P @bytemaster46020 april 2023 02:15
Kinderen van nu moet je leren omgaan met geld via de elektronische weg. Voor hen is het gebruik van cashgeld juist onwennig en loop je het risico dat geld de portemonnee uit vliegt vanwege een gebrek aan inzicht. Zij hebben juist veel beter inzicht via een app.
Haha, beter inzicht van een kind in een abstract getal in een app dan een fysiek gekleurd briefje met een watermerk of glimmende muntjes met de koning erop, die je werkelijk kwijt bent als je er iets mee hebt gekocht. Ja dat abstracte getal dat veranderd is na aankoop daar hebben ze veel meer inzicht van.. Ahum, think again..
bytemaster460 @Arjan P20 april 2023 19:28
Voor kleine kinderen werkt dat misschien beter. Voor kinderen van een jaa of 8 die opgegroeid zijn in het digitale tijdperk ligt dat toch anders.
Gitano @bytemaster46020 april 2023 06:48
En de tandenfee stort ook geld op de kinderrekening? Weg magie.
Ruuuuuubje @Gitano20 april 2023 07:40
Nee, die laat een qr code achter die aan een uitgestelde betaling is gekoppeld. Die fee gaat ook met haar tijd mee :P
Aldy @Ruuuuuubje20 april 2023 14:36
Een goed rapport met QR-code. ;)
bytemaster460 @Gitano20 april 2023 19:28
Dat kan maar het ging niet om de magie maar om inzicht in je geld.
cordonbleu @_phuturistixxx_19 april 2023 16:12
Vooral je derde punt is echt van belang. Het gebeurt toch nog steeds wel een paar keer per jaar dat je vanwege een storing niet digitaal kan betalen in de winkel. Mega onhandig als je daar staat met je volle kar boodschappen.

[Reactie gewijzigd door cordonbleu op 22 juli 2024 16:35]

flowerp @cordonbleu19 april 2023 19:30
Mega onhandig als je daar staat met je volle kar boodschappen.
Het gebeurt toch nog steeds wel een paar keer per jaar dat je vanwege een storing niet met cash kan betalen in de winkel. Mega onhandig als je daar staat met je volle kar boodschappen.
cordonbleu @flowerp19 april 2023 20:38
Het zal wel. Nooit meegemaakt.
flowerp @cordonbleu20 april 2023 16:30
Het zal wel. Nooit meegemaakt.
Ook nooit meegemaakt dat je vanwege een storing niet digitaal kan betalen in de winkel.
donaldk @flowerp21 april 2023 00:55
Onlangs zaterdagmiddag bij de Action, meisje bij de deur, het pinsysteem heeft een storing, u kunt wel contant betalen. Het was heel rustig in de winkel, lag niet enkel aan de regen, veel mensen liepen weer weg.
flowerp @cordonbleu21 april 2023 09:19
En kan jij nu voorbeelden geven dat je vanwege een storing niet met cash kon betalen in de winkel? Ik ben erg benieuwd.
24 Maart bij de AH achter de dam. Stroomstoring waardoor het kassasysteem niet werkte. Geen kassa systeem is geen betalingen kunnen doen bij de appie.
arnoldus1955 @imaxus19 april 2023 16:12
https://www.npr.org/2019/...ermans-cash-is-still-king

"Still, Germany has one of the highest rates of cash use in the European Union. "The most important reasons for the intimate relationship of Germans to cash are their needs for protection of personal data, security and confidentiality of payments and for simple, universal usability," says Doris Neuberger, head of the money and credit department at Germany's University of Rostock."
bytemaster460 @arnoldus195519 april 2023 16:33
De vraag rijst inmiddels wel of het echt om het bewustzijn van de Duitsers gaat of omdat automatisering in Duitsland gewoon 30 jaar achter loopt. Sinds Covid hebben elektronische betaalmiddelen in Duitsland een enorme inhaalslag gemaakt. Steeds meer winkels bieden elektronisch betalen zonder meerkosten aan en de Duitsers stappen massaal over. Het begint er dus steeds meer op te lijken dat het vooral de technische beperking was en niet zozeer bewust kiezen voor cash.
divvid @bytemaster46019 april 2023 17:01
nou, bij de lokale Edeka zie ik anders genoeg figuren met cash betalen, en zeker niet alleen met 50jes. Of dat allemaal Duitsers zijn durf ik niet te zeggen.

Ook hier zie je het nog veel. Bij het lokale tankstation, waar de benzine prijzen structureel 5 cent hoger zijn dan de naastgelegen Tango, staan veel (heel cliché, ik weet het) duurdere SUVs en busjes die contant af rekenen......

[Reactie gewijzigd door divvid op 22 juli 2024 16:35]

bytemaster460 @divvid19 april 2023 21:37
Ik zeg ook niet dat het uitgestorven is. Het is ook een gewoonte in Duitsland, maar het feit dat enkel op de opkomst van de technische middelen zoveel Duitsers wel overhaalt geeft misschien dat er meer speelt dan die privacybewustheid.
divvid @bytemaster46020 april 2023 07:31
Je reactie siert je. Gelukkig is voor het grootste deel van de bevolking veiligheid en gemak bij betalen belangrijker dan “privacy”.
Aldy @bytemaster46020 april 2023 14:40
Ja, Covid heeft echt wel een heleboel teweeg gebracht in de wereld. Ook het thuiswerken is daardoor meer naar voren gehaald. Contactloos betalen nam daardoor ook een grote vlucht.
Cid Highwind @arnoldus195519 april 2023 19:01
Ze zijn daar echt niet roomser dan de paus, hooguit technologisch een paar decennia achtergesteld, zoals reeds aangegeven door @bytemaster460. Duitsers zitten ook gewoon aan de Facebook en Insta, draaidende op een Android, gekoppeld aan hun always-online BMW. Het gebruiken van cash is wat dat betreft echt slechts een schijnprivacy.

Daarnaast is het een mooi excuus om zwart geld mee te verbloemen of wat betalingen buiten de boekhouden te kunnen houden. Een "nur Bar" schildje op de deur van een restaurant is wat dat betreft wel een regelrechte uitnodiging voor de Duitse FIOD.
Thekilldevilhil @Cid Highwind19 april 2023 19:58
Ze zijn daar echt niet roomser dan de paus, hooguit technologisch een paar decennia achtergesteld, zoals reeds aangegeven door @bytemaster460.
Of
Duitsers zitten ook gewoon aan de Facebook en Insta, draaidende op een Android, gekoppeld aan hun always-online BMW. Het gebruiken van cash is wat dat betreft echt slechts een schijnprivacy.
Dus welke is het dan? Zijn ze "achtergesteld" of niet?
Polderviking @imaxus19 april 2023 16:34
Ik ben positief, al kan ik me maar weinig "legale" redenen bedenken waarom je nog echt cash nodig hebt.
Gewoon uit het bankensysteem willen blijven vind ik toch een prima argument.

Ik pin alles ook zelf want ik heb geen zin om met cash rond te lopen, maar daardoor kan je wel exact zien wat ik uitspook.

En je hebt ook nog zat situaties waar cash je enige optie is.
Duik bijvoorbeeld maar eens de binnenstad van Berlijn in om ergens te gaan eten met alleen je pinpas...

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 16:35]

flowerp @Polderviking19 april 2023 19:31
maar daardoor kan je wel exact zien wat ik uitspook.
En omdat je altijd je mobiel op zak hebt kun je ook exact zien waar je je begeeft.
Polderviking @flowerp19 april 2023 19:54
Het is niet alsof daar niks aan te doen is. Dus is me niet helemaal helder welk punt je maakt.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 16:35]

flowerp @Polderviking20 april 2023 16:30
Het is niet alsof daar niks aan te doen is.
Vertel!
Verwijderd @flowerp20 april 2023 23:54
Heb je nog nooit een locatie gespoofd op je telefoon?
flowerp @Verwijderd21 april 2023 09:17
De zendmasten waarmee ik connect weten wie ze zelf zijn, en wie ik ben. Daar valt niet veel aan te spoofen.
Polderviking @flowerp21 april 2023 09:48
Je telco weet echt niet meer waar jij 3 jaar geleden was om twee uur in de middag.
Denk dat je iets minder CSI moet kijken.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 16:35]

flowerp @Polderviking22 april 2023 16:47
En de bank weet nog wel dat jij 20 jaar geleden om kwart over twee voor een kwartje een snoepje kocht?
Polderviking @flowerp23 april 2023 21:37
Vast wel ja.
De bank heeft in beginsel in ieder geval een solide use case voor het vastleggen van die info.

Je telco zal het een zorg zijn waar je bent, en hebben die info ook niet nodig om je hun dienst te verlenen.
flowerp @Polderviking24 april 2023 16:32
Je telco zal het een zorg zijn waar je bent, en hebben die info ook niet nodig om je hun dienst te verlenen.
En er is ook niets van een bewaarplicht?
Polderviking @flowerp21 april 2023 09:48
Vertel!
Kan je toch zelf wel bedenken.
Gewoon geen telefoon meenemen? Pre-Paid simkaart, eventueel op naam van een derde of fictief persoon?
Een oude telefoon meenemen. Een telefoon met Graphene OS, of ander de-googled distributie.

En je kan nog altijd beslissen dat je locatie data minder spannend vind dan al je banktransacties.
Het één sluit het ander niet uit enzo.
Dat jij een uur voor een domino's hebt gestaan betekend niet dat jij een pizza hebt gekocht. Je banktransactie is wat minder vaag.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 16:35]

flowerp @Polderviking22 april 2023 16:46
> Pre-Paid simkaart, eventueel op naam van een derde of fictief persoon?

Helpt toch niet?
Polderviking @flowerp23 april 2023 21:39
Natuurlijk wel. Hoe gaan ze een willekeurige simkaart aan je koppelen? Ze moeten toch eerst vaststellen dat jij die kaart gebruikt.
flowerp @Polderviking24 april 2023 16:33
Hoe gaan ze een willekeurige simkaart aan je koppelen?
Doordat die elke nacht op een bepaalde plek zich bevind (jouw huis dus)? Doordat de weg die je aflegt ermee een patroon volgt (b.v. van je huis naar je werk)?
Polderviking @flowerp24 april 2023 17:21
Zo precies kunnen ze op basis van zendmasten niet zomaar je locatie vaststellen.
Zeker niet zonder specifiek op je te willen inzoomen op wat voor reden dan ook, in welk geval het ongetwijfeld makkelijker is om je gewoon fysiek te volgen.

En evengoed moeten ze eerst weten dat jij die simkaart gebruikt.
Je kan een patroon kennen maar je moet ook de wie van dat patroon kennen.
Een patroon wat je overigens ook kan verstoren.

Ik kan overigens blijven reageer op je one-liners waar je steeds mee doorkomt maar ga je nog iets van een overkoepelend punt maken waarmee we weer terugkomen bij je originele statement?
flowerp @Polderviking25 april 2023 12:42
Zo precies kunnen ze op basis van zendmasten niet zomaar je locatie vaststellen.
Dat kan zeker wel.
Zeker niet zonder specifiek op je te willen inzoomen op wat voor reden dan ook,
Maar daar leek jij toch bang voor te zijn?
maar ga je nog iets van een overkoepelend punt maken waarmee we weer terugkomen bij je originele statement?
Goed lezen, daar zitten we nog steeds. Je kunt wel heel stoer met cash gaan betalen, of boos zijn op de OV chipkaart, of op whatever nu weer iemand op SBS6 heeft gezegd dat het slecht voor de privacy is. Maar zolang iedereen met een mobiel rondloopt is het ook een beetje onzin om juist daar op te foeteren en dan de mobiel te negeren.
Polderviking @flowerp26 april 2023 12:21
Goed lezen, daar zitten we nog steeds. Je kunt wel heel stoer met cash gaan betalen, of boos zijn op de OV chipkaart, of op whatever nu weer iemand op SBS6 heeft gezegd dat het slecht voor de privacy is. Maar zolang iedereen met een mobiel rondloopt is het ook een beetje onzin om juist daar op te foeteren en dan de mobiel te negeren.
Ik lees prima kennelijk, ik dacht alleen dat ik iets miste want wat je leek te impliceren slaat nergens op.
Maar het klopt dus gewoon. Je zit bewust gedrag van een massa op een individu te projecteren.

Dat is een drogredenering in dezelfde hoek als zeggen dat je op persoonlijke stempel geen probleem mag hebben met, ik noem een zijstraat, de verplichting van een corona app want "iedereen hep tog feesboek". En dus totaal te negeren hoe die persoon zelf met zijn/haar privacy bezig is in andere contexten.
Het is fout en het is lui.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 16:35]

flowerp @Polderviking26 april 2023 15:38
Het is fout en het is lui.
Het is meten met 2 maten en inconsistent. De Rabo mag niets weten, want die is eng. Maar KPN mag wel alles van je weten, want tja, je wilt toch overal bereikbaar zijn.

Natuurlijk mag je het zelf weten, maar dan mogen anderen het ook zelf weten hier iets van te zeggen op een publiek forum?
GekkePrutser @imaxus19 april 2023 17:08
Een one-time code kan je ook via NFC versturen natuurlijk.

Ik snap het ook niet helemaal dat dit zo beperkt is, hier in Spanje kan je met een app ook gewoon pinnen, via de NFC en je krijgt meteen je geld. En je kan je pas ook contactloos gebruiken bij de pinautomaat. Zelfs met Samsung Pay kan je gewoon pinnen bij de automaat net alsof je je gewone pas gebruikt.

En ja natuurlijk is cash nog belangrijk, ik vertrouw de bankensector ook niet zo. Speelt ook mee dat die steeds minder om hun klanten geven en steeds meer om grootzakelijke belangen natuurlijk.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:35]

Koekhapperrr @GekkePrutser19 april 2023 17:40
En ja natuurlijk is cash nog belangrijk, ik vertrouw de bankensector ook niet zo. Speelt ook mee dat die steeds minder om hun klanten geven en steeds meer om grootzakelijke belangen natuurlijk
Hoewel ik dit sentiment best begrijp, vraag ik mij wel af wat "je salaris in cash opnemen" hier aan verandert.

Het niet vertrouwen van de banken(sector) gaat, volgens mij, vooral over het financiële systeem dat erachter zit. Of de (veel) te grote risico's die bankiers binnen dit systeem soms nemen.

Je salaris in cash opnemen verandert hier niks aan en beschermt je hier ook niet tegen. Of je moet bang zijn dat op een dag de bank ineens geld van je rekening steelt, maar op het moment dat zoiets kan gebeuren staan we denk ik voor grotere problemen :)
GekkePrutser @Koekhapperrr19 april 2023 17:52
Mijn hele salaris neem ik niet in cash op hoor. De huur enzo gaat ook via de bank. Mijn meeste spaargeld staat er ook want ik weet ook niet waar ik het beter kan laten. Maar ik betaal wel veel dingen in cash ook om datamining te voorkomen.

Maar het wordt wel tijd dat er banken komen die echt voor de burger werken en niet voor de grote geld belangen. Die bijvoorbeeld electronisch betalen maar wel anoniem mogelijk gaan maken en niet aan datamining doen. De oude ChipKnip was eigenlijk al zoiets maar dat is nooit echt van de grond gekomen, kennelijk was het te vroeg. Ik had zelfs nog een apparaat gekregen ter test waarmee je thuis via de telefoon op kon laden. Werkte ook goed alleen het werd bijna nergens geaccepteerd helaas.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:35]

Koekhapperrr @GekkePrutser19 april 2023 18:54
Maar het wordt wel tijd dat er banken komen die echt voor de burger werken en niet voor de grote geld belangen. Die bijvoorbeeld electronisch betalen maar wel anoniem mogelijk gaan maken en niet aan datamining doen.
Privacywetgeving rondom financiele gegevens is zeer goed geregeld in Nederland. Zelfs iets als Google Pay bouwt geen profiel op op basis van je transacties (want wettelijk verboden). Datamining door banken zou ik mij geen zorgen over maken. Bijvoorbeeld de ING heeft dit in het verleden wel geprobeerd te lanceren, maar dit is volledig neergeslagen door de Autoriteit Persoonsgegevens: review: Wat doen banken met jouw betaalgegevens?

Als je dat niet vertrouwt, heb je nog altijd banken als Bunq die zich hier onder anderen op privacy focussen.

Ben wel benieuwd wat je bedoelt met 'anoniem elektronisch betalen'.
GekkePrutser @Koekhapperrr19 april 2023 19:22
Ik vond dat juist een zeer schrikbarend verhaal eigenlijk. De ING had deze plannen al volop in gang gezet maar werd op het laatste moment teruggefloten door de AP, die inderdaad zijn werk wel aardig doet maar met handen en voeten gebonden is in een neoliberale maatschappij. Maar dit had natuurlijk nooit zo ver mogen komen en enkele andere banken waren er ook al mee bezig.

Bovendien mogen ze die data wel gebruiken voor eigen inzichten. Ook dat wil ik niet. En Bunq, ik hoor er alleen maar slechte dingen over sinds het begin toen het de darling was van de tweakers. Ik heb het nooit gehad maar na de beginperiode begreep ik dat er steeds meer kosten kwamen en functies dichtgetimmerd werden (De API geloof ik?). Maargoed het is maar van horen zeggen. Misschien probeer ik het wel een keer.

En anoniem electronisch betalen, daarmee bedoel ik gewoon digitaal anoniem betalen net zoals je dat met cash kan. Dat is een functie die momenteel verloren gaat met de overstap naar digitaal.

Wat ik echt mis is iets als de Postbank dat praktisch gezien gewoon een overheidsinstituut was dat voor de burger werkte. Maar sinds de overname door de NMB is het helemaal misgegaan.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:35]

Koekhapperrr @GekkePrutser19 april 2023 20:11
Ik vond dat juist een zeer schrikbarend verhaal eigenlijk. De ING had deze plannen al volop in gang gezet maar werd op het laatste moment teruggefloten door de AP, die inderdaad zijn werk wel aardig doet maar met handen en voeten gebonden is in een neoliberale maatschappij. Maar dit had natuurlijk nooit zo ver mogen komen en enkele andere banken waren er ook al mee bezig.
Haal hier zelf juist vertrouwen uit. Commerciële partijen willen geld verdienen, en met name echt grote partijen met veel aandeelhouders plaatsen rendement snel boven maatschappelijk- of klantbelang. Er bestaan eigenlijk maar twee mechanismen die bedrijven een beetje in bedwang houden: publieke opinie (imagoschade en weglopende klanten zijn slecht voor de inkomsten) en (gehandhaafde) wetgeving met grote consequenties bij overtredingen.

AP is natuurlijk flink onderbemand, maar een bank gaat het niet voor elkaar krijgen financiële gegevens van klanten te verkopen, of hier commerciële activiteiten mee uit te voeren. Mechanisme heeft in mijn ogen goed gewerkt.
En Bunq, ik hoor er alleen maar slechte dingen over sinds het begin toen het de darling was van de tweakers. Ik heb het nooit gehad maar na de beginperiode begreep ik dat er steeds meer kosten kwamen en functies dichtgetimmerd werden (De API geloof ik?). Maargoed het is maar van horen zeggen. Misschien probeer ik het wel een keer.
Gebruik zelf ook geen Bunq, maar het is wel een bank die je kunt omschrijven als 'een bank die er is voor de burger'. Ze bewaren je geld en doen er verder helemaal niks mee. Niet per se vanuit de goedheid van hun hart, maar omdat dit hun propositie en verdienmodel is. Ze lenen je geld niet uit of verstrekken geen hypotheken, analyseren je data niet, en als klant moet je de inkomsten die klassieke banken wel hebben compenseren met een hoger maandbedrag. Revolut is hier ook een voorbeeld van.
En anoniem electronisch betalen, daarmee bedoel ik gewoon digitaal anoniem betalen net zoals je dat met cash kan. Dat is een functie die momenteel verloren gaat met de overstap naar digitaal.
Dit is heel lastig geworden inderdaad, zo niet onmogelijk. Zelfs als je perfect anoniem een webshop bezoekt, en met een perfect anonieme betaalmethode betaalt, moet je toch je adres opgeven om het product thuisgestuurd te krijgen. Voor betaalde diensten is dit misschien niet nodig, maar daar is je gebruikte betaalmethode meestal niet eens relevant bij het verzamelen en analyseren van je overige (persoons)gegevens.
Brent @imaxus19 april 2023 16:47
> al kan ik me maar weinig "legale" redenen bedenken waarom je nog echt cash nodig hebt.

Hoe moet ik anders mijn bips afvegen?
Cid Highwind @Brent19 april 2023 19:03
Covid is voorbij, we kunnen weer regulier kaklint kopen hoor ;)
Gleayn @imaxus19 april 2023 18:22
Wat dacht je van zodat niet iedereen je betaalgevens heeft op het onvermijdelijke moment dat de bank ze kwijt raakt?
tweakuwe @imaxus20 april 2023 10:44
De NFC chip kan ook een one time code uitsturen :)
gavinz @ETH0.119 april 2023 14:19
Ik zou dit wel gebruiken, enige reden wanneer ik nog een pinpas nodig heb is als ik geld op neem uit een automaat. Verder heb ik mijn pinpas nooit meer bij me.
dutchnltweaker @gavinz19 april 2023 14:26
Ik zou dit wel gebruiken, enige reden wanneer ik nog een pinpas nodig heb, is als ik geld op neem uit een automaat. Verder heb ik mijn pinpas nooit meer bij me.
Ik neem het altijd voor de zekerheid mee, de ING bankieren app werkt niet altijd even lekker zeg maar. Google pay daarentegen werkt super met andere betaal passen. Dat terzijde, niet overall in de wereld werkt mobiel betalen even lekker of is het gemeengoed.
GekkePrutser @dutchnltweaker19 april 2023 17:12
Ja vooral Nederland is een vervelende vreemde eend in de bijt. Mijn Spaanse pas werkt vaak niet in winkels in Nederland. Zelfs bij zoiets gewoons als de Albert Heijn kan ik het vergeten. Heel stom. Bij de Jumbo werkt het dan weer wel. In Nederland is het altijd gezeik. In de rest van de EU nooit problemen.

In het belang van het Europese betalingsverkeer zouden winkels in elk geval EU kaarten overal moeten accepteren vind ik.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:35]

Koekhapperrr @GekkePrutser19 april 2023 17:48
Goed nieuws! Dat project is bijna afgerond :). Pinautomaten in Nederlandse winkels waren vooral gericht op Maestro- en soms VPay-kaarten. Die passen worden vanaf ergens dit jaar niet meer uitgegeven, waarna iedereen Mastercard Debit of Visa Debit-passen krijgt. In het buitenland was dit op sommige plekken al langer de standaard:
https://www.betaalverenig...nsten/pinnen/project-dca/

Je Spaanse pas zou nu dus al moeten werken in winkels, behalve als het stiekem een credit card is.
GekkePrutser @Koekhapperrr19 april 2023 17:52
Okee, het is een Mastercard debit dus dat zan dan wel moeten werken ja. Ik hoop dat het nu eindelijk eens in AH werkt dan. Aan creditcards doe ik sowieso niet.

Ik ben al sinds Augustus niet meer in Nederland geweest dus ik heb het niet kunnen proberen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:35]

gavinz @dutchnltweaker19 april 2023 14:27
Ik gebruik apple pay op mijn watch, heb hier 2 betaal passen en 1 creditcard. ook op mijn iPhone nog dezelfde passen. tegenwoordig kan je overal wel draadloos betalen. dus nooit mijn pinpas nodig (:
dutchnltweaker @gavinz19 april 2023 14:30
Ik gebruik apple pay op mijn watch, heb hier 2 betaal passen en 1 creditcard. ook op mijn iPhone nog dezelfde passen. tegenwoordig kan je overal wel draadloos betalen. dus nooit mijn pinpas nodig (:
Wel je digitale pinpas ;) , sorry die was flauw. Maar ja het wordt tegenwoordig overal wel beter, maar genoeg landen waar het niet gemeengoed is. Al valt het niet tegen moet ik zeggen, was 4 jaar geleden toch nog wel anders.
maevian @dutchnltweaker19 april 2023 15:02
In Duitsland kan je vaak zelf nog enkel met cash betalen
keko12 @maevian19 april 2023 16:15
Zelfs in Duitsland is het (door/sinds corona) een stuk beter geworden
maevian @keko1220 april 2023 09:20
Was vorig weekend nog in Berlijn en in meeste cafés en restaurants kon ik toch enkel met cash betalen ( wel vooral in Oost-Berlijn geweest)
tweakuwe @maevian20 april 2023 10:48
Dat heeft misschien meer met btw te maken. Je deelt de besparing wel netjes hoop ik O-)
xFeverr @ETH0.119 april 2023 14:19
Daar zitten denk ik nogal wat haken en ogen aan. Tuurlijk kunnen ze een NFC pinbetaling aanbieden zodat je met bijvoorbeeld Apple Pay kunt betalen. Maar daar ligt het probleem dan: het is geen betaling. Het is je eigen geld. Betalen voor een pintransactie is dan wel een beetje gek.

Wilde speculatie, maar hier moet ik aan denken.
lucatoni @xFeverr19 april 2023 15:16
Ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Met NFC kan je betalen initieren. Maar pinnen is geen betaling en weet niet of dezelde techniek / netwerk gebruikt kan worden om enkel te authenticeren.
Hann1BaL @ETH0.119 april 2023 14:18
Het gaat om de verificatie van de persoon en de apps worden gezien als de veilige methode om dat te bewerkstelligen. Elke telefoon die de app kan draaien kan ook de QR code lezen met de camera (tenzij die defect is uiteraard ;) ) Met NFC heb je veel meer afhankelijkheden van modellen en ondersteuning. Keep it simple.
paltenburg @Hann1BaL19 april 2023 14:36
Maar als je je pinpas nooit meer bij je hebt, omdat je met je telefoon overal contactloos kunt betalen, dan kan je telefoon dat dus. Waarom zou je met dezelfde techniek dan ook niet contactloos kunnen pinnen?

Edit: Oke veiligheid is een goede reden om dit niet op publieke automaten te hebben.

[Reactie gewijzigd door paltenburg op 22 juli 2024 16:35]

memphis @paltenburg19 april 2023 14:48
Omdat de draadloze communicatie met de NFC chip kopieerbaar is? Dat er geknoeid kan worden met pinautomaten is algemeen bekend. Een code op je telefoon krijgen en die handmatig invoeren lijkt mij ook het meest veilige.
bytemaster460 @memphis19 april 2023 14:53
Dan zou het betalen in winkels met NFC ook nooit zijn uitgerold. Die communicatie is gewoon veilig.
GekkePrutser @paltenburg19 april 2023 17:14
Hier in Spanje kan dat gewoon. Bovendien is het juist met je telefoon veiliger omdat deze elke keer een andere code genereert. Bovendien moet je bij geld pinnen nog wel je pincode invoeren op de automaat.

QR heb ik nooit gezien, wel NFC.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:35]

feuniks @ETH0.119 april 2023 14:23
Een NFC chip zou handiger zijn als die daadwerkelijk in de automaten zou zitten. Nu hoef je alleen de software te veranderen in plaats van zowel de software als de hardware. Daarnaast staan automaten vaak op een publieke plek. Dat zou de kans vergroten dat iemand een NFC op / in de machine plaats en zo probeert skimmen. Nu heb je iets wat op het beeldscherm komt te staan. Dat is moeilijker te manipuleren.

Persoonlijk zie ik wel wat in deze technologie. Je voert geen pasje in, dus ook al is er met de gleuf gerommeld, je hebt geen kans dat je je pasje kwijt raakt. Daarnaast voer je geen pincode in, maar log je in op je bank-app. Dus zelfs als iemand je pinpas rolt, dan heeft hij daar maar weinig aan.
Ik denk overigens dat dit de eerste opzet is naar bankrekeningen zonder pasje. Naar mate meer mensen betalen via hun telefoon of horloge, wordt het steeds minder noodzakelijk om zo'n pasje te hebben.
MischaBoender @feuniks19 april 2023 14:43
Die zou inmiddels al wel in automaten moeten zitten volgens een bericht op RTLNieuws uit 2021:
De automaten van Geldmaat krijgen vanaf volgend jaar ook NFC-chiplezers, zodat het geld opnemen met een telefoon hetzelfde werkt als contactloos betalen in winkels. Er zijn al geldautomaten waar de chiplezer op zit, maar die werkt volgens Nu.nl momenteel nog niet.
keko12 @feuniks19 april 2023 16:17
Dat geldt natuurlijk net zo voor betaalautomaten van benzinepompen en daar kan het ook...
ucsdcom @ETH0.119 april 2023 14:37
Wat omslachtig om in een app een code te genereren en die vervolgens handmatig over te moeten namen op een geldautomaat. Zou via de NFC chip dit niet veel handiger zijn?

Ik verwacht niet dat dit in de praktijk veel gebruikt gaat worden
In de oorspronkelijk ING automaten die naar Geldmaat omgezet zijn zit keurig een NFC lezer. Die ziet er net zo uit als een contactloos betalen sensor in de winkels.

Het lijkt mij dat als dit in de winkels kan, en het op een automaat aanwezig is, dat dit net zo goed zou werken als een contactloze pinbetaling op de pin terminal van een winkel. Alleen werkte het dit weekend niet. Waardoor ik dan weer dacht: waarom zit er een knop voor contactloosbetalen op je home pagina van de automaat. Blijkbaar loopt ING achter op een eerder bedachte planning, dat de automaten al maanden voor je dit kan, ook de knop hebben. Of zou dit door ABN al gevraagd zijn om het QR programma te kunnen uitvoeren? Nou ik geef zelf het antwoord al denk ik.

Maar waarom de contactloos betalen sesor ook niet meteen kan werken? Ik weet het niet.
Technoid @ETH0.119 april 2023 14:57
Precies mijn gedachte. Snap dit ook niet zo goed. Die geldmaat dingen hebben gewoon een NFC lezer erop.

Waarom makkelijker maken als het moeilijk kan?
af_bert 19 april 2023 15:33
Ik snap de redenering van de mensen niet meer.

Een bankkaart is onhandig. Een Creditcard is onhandig. Een abonnementskaart bij het openbaar vervoer is onhandig. Een tankkaart is onhandig.
En die kaarten nemen teveel tijd in beslag om te gebruiken.
Laten we de dingen dus versimpelen en versnellen, daarom brengen we alles onder in het ene toestel dat iedereen meesleurt, de smartphone.

I.p.v. enkele kaarten heb je nu tientallen apps op je smartphone.
Smartphone ontgrendelen, app zoeken, app activeren, 2 3 4 5 keer proberen of de scan/read/... werkt en hopen dat de verlengenis (of vervanger) van je hersenen niet met een lege batterij zit.

Is het leven met een smartphone nu eenvoudiger en sneller geworden? Of net het omgekeerd.

Ik weet heus wel dat dit off topic is en weggemodereerd wordt, maar het moest toch even eruit.
mk1992 @af_bert19 april 2023 15:54
Precies, voor welk 'probleem' dat 15 seconden in beslag neemt is dit de oplossing?

En volgend jaar de banktarieven weer flink omhoog vanwege deze 'innovatie'.
bytemaster460 @mk199219 april 2023 16:35
Voor banken wordt het juist allemaal goedkoper
BruT@LysT @bytemaster46019 april 2023 16:55
Maar wordt het voor ons ook goedkoper?
bytemaster460 @BruT@LysT19 april 2023 21:36
Banken maken verlies op betaalrekeningen van particulieren. Dus ook al zal het voor de bank goedkoper worden betekent dat gewoon wat minder verlies. Dat gaan ze niet doorberekenen naar een lagere prijs voor je betaalpakket,.
mk1992 @bytemaster46020 april 2023 08:50
Dat bestaat niet. Er komt een manier van pinnen bij, het huidige pinnen wordt weer vervangen. Twee systemen (hard- of software) om bij te houden, dus de klant zal het wel betalen.
Strebor @af_bert19 april 2023 15:42
Apple Pay op mijn horloge. Alle kaarten in een app. Kiezen elke kaart (als je niet je default kaart wil gebruiken) en klaar. Sneller kan gewoon niet.
Roel1966 @af_bert19 april 2023 18:54
Ik weet heus wel dat dit off topic is en weggemodereerd wordt
Van mij in elk geval zeer zeker niet want je slaat de spijker op zijn kop om het maar eens zo te zeggen.
Is het leven met een smartphone nu eenvoudiger en sneller geworden? Of net het omgekeerd.
Misschien komt het wel omdat ik nog uit de niet-smartphone tijd kom en ik vaker mijn smartphone vergeet dan b.v. mijn bankpasje. Alleen al praktisch bekeken neemt zo'n bankpasje geen plek in en zit standaard in mijn beurs die ik altijd bij mij heb. De smartphone is een stuk groter, neemt veel meer plek in, en tja meestal zijn die dingen net leeg als je ze nodig hebt.
Cid Highwind @af_bert19 april 2023 19:07
Ik sleur liever iedere dag een stuk of 10 pasjes mee, dan dat ik eens in de 2-3 jaar voor al die pasjes een migratie mag doen naar een nieuw toestel en een complete dag kwijt ben aan het opnieuw activeren van de applicaties.

Wat dat betreft deel ik je cynisme. Dat het kan, betekent niet dat het beter is. Je introduceert een single point of failure waarbij je jezelf mogelijk ook nog eens echt buitensluit zodra je én niet bij je geld kan én niet bij je identificatie én niet bij je autosleutels, enkel omdat je je telefoon kwijt bent geraakt of deze spontaan kuren heeft gekregen.
CarverS @af_bert20 april 2023 08:28
Leuke discussie. Ik heb liever een zak vol met geld. Dan heb ik die phone niet nodig, geen apps ook. Cash is super makkelijk en eenvoudig. En daarbij ook anoniem. Heeft ook geen last van storingen.
laptopleon @af_bert20 april 2023 11:21
Je haalt je iPhone uit je zak, drukt twee keer op de zijknop, hij herkent je gezicht, ontgrendelt de Apple Pay app en je houdt hem bij de kassa-terminal… bliep… klaar.

Dus apps zoeken etc hoeft niet.

Lege batterij, kassastoring, etc is mij in meer dan tien jaar nog nooit overkomen, maar dan nog heb ik een klein bedrag cash in de auto liggen voor het geval dat.

Je kunt het ook positief zien: Het scheelt toch weer een x aantal plastic pasjes per Nederlander die elke zoveel jaar vervangen worden, opgestuurd moeten worden, aparte brief voor de pincode.

Persoonlijk vind ik het vooral handig dat ik die dikke portemonnee met pasjes en muntjes gewoon thuis kan laten en toch altijd geld / ‘pasjes’ bij me heb.
IIIIIIIIIIII 19 april 2023 14:23
En de Rabobank huppelt natuurlijk ver achter de andere banken.
Jorissie87 @IIIIIIIIIIII19 april 2023 14:26
De rabobank gaat zelfs terug in de tijd. Ze hebben hun eigen (prima werkende) NFC betaalwijze de deur uitgedaan en doodleuk al hun klanten geinformeerd dat ze maar Google Wallet moeten gaan gebruiken (dag privacy!).
Autofan1985 @Jorissie8719 april 2023 14:32
De reactie lijkt me dan vrij eenvoudig toch?: dag Rabobank!
bytemaster460 @Jorissie8719 april 2023 16:44
Maar toen de banken zelf met die betaalwijzen kwamen was de kritiek dat iedere bank zijn eigen systeem aan het opzetten was i.p.v. generieke systemen te gebruiken als Google Pay en Apple Pay.
MrDayOff @IIIIIIIIIIII19 april 2023 14:38
Hoogste tijd voor Bitcoin. Er moet meer promotie komen voor winkels om met BTC via lightning te kunnen betalen. Zodra er meer winkels dit mogelijk maken, komen de gebruikers vanzelf. Geen Bank trucjes meer nodig, geen maximum pinbedragen meer. Eigen beheer. Freedom!
Donstil @MrDayOff19 april 2023 14:55
Hoogste tijd voor Bitcoin. Er moet meer promotie komen voor winkels om met BTC via lightning te kunnen betalen. Zodra er meer winkels dit mogelijk maken, komen de gebruikers vanzelf. Geen Bank trucjes meer nodig, geen maximum pinbedragen meer. Eigen beheer. Freedom!
Ja bitcoin voor betallen in winkels is echt de toekomst, voor je bij de kassa bent is je ontbijtkoek 3x zo duur geworden 8)7
MrDayOff @Donstil19 april 2023 15:05
Prijzen kunnen gewoon in Euro's weergegeven worden voorlopig.
Eerder zou het andersom werken komende 2 jaar. :Y)
Donstil @MrDayOff19 april 2023 15:06
Als we prijzen in euro's weergeven dat zijn we alsnog afhankelijk en dat willen we natuurlijk niet.

Edit: Ik ben helemaal onboard met de bitcoin hoor maar niet als betaalmiddel, meer als "digitaal goud".

[Reactie gewijzigd door Donstil op 22 juli 2024 16:35]

MrDayOff @Donstil19 april 2023 15:11
Dat is waar 🤔

Alle winkels met digitale schermen zouden al kunnen beginnen met dubbele prijzen weergegeven. 😄

Eerst moet de Bitcoin nog stijgen boven de miljoen eer het mogelijk begint te stabiliseren, misschien nog wel verder dan dat. Dus voorlopig moeten we nog jaren wachten voordat de BTC als gangbare munt gebruikt kan worden.

Scheelt wel heel veel energie als al die banken geen transacties meer hoeven bij te houden en al dat personeel die energie verbruiken door alle transacties te controleren en ID's te controleren, etc.
T-men 19 april 2023 14:31
Het identificatieprincipe: "je hebt wat en je weet wat" wordt hiermee wel verzwakt. In feite genereer je zo een extra bankpas. Maar dan wel eentje die virtueel en digitaal is. Ik ben er niet zo'n voorstander van. Om diezelfde reden betaal ook nooit met een NFC in mijn telefoon of smartwatch
MischaBoender @T-men19 april 2023 14:51
Zoals ING dat doet verzwakt het dat principe niet. Doe code moet worden gemaakt in de ING app (je hebt wat) waar je eerst moet inloggen met PIN (je weet wat) of Biometrische identificatie (je bent wat).
xFeverr 19 april 2023 14:14
Ik hou zelf niet zo van geld uit de muur halen. Voel me dan altijd een doelwit. Zonder pas naar die automaat lopen met een vooraf gekozen bedrag en het er zo uit halen zal dan wel een heel stuk veiliger voelen.

Zo gek vaak doe ik dat eigenlijk ook niet. Alleen om bijvoorbeeld een schilder ofzo te betalen. En dat is al meer dan een jaar geleden.
Verwijderd @xFeverr19 april 2023 14:31
Ik denk dat de kans groter is dat je geld wordt gestolen door het openen van een phishing mail dan bij het pinnen bij een automaat.
bytemaster460 @Verwijderd19 april 2023 14:59
Phishing mail heb je zelf in de hand. Bedreiging en zakkenrollen niet.
GekkePrutser @xFeverr19 april 2023 17:22
Hm nooit problemen mee. Ik gebruik nog veel cash.

Wat ik vroeger wel lastig vond is met de rest van het winkelpersoneel de dagopbrengst naar de bank brengen. Dat was inderdaad soms wel best risicovol.
thomas_n 19 april 2023 14:19
Alles maar koppelen aan de telefoon vind ik toch niet zo'n handig idee. Als je communicatiemiddel, routekaart, vervoerbewijs en betaalpas allemaal hetzelfde apparaat zijn, zit je wel echt in de problemen als dat apparaat onderweg stuk gaat. Ik hou dat toch liever gescheiden.
xFeverr @thomas_n19 april 2023 14:22
Als je dan toch de moeite neemt om meer dan één ding mee te nemen, kun je net zo goed twee telefoons meenemen dan. Dan heb je 2x een communicatiemiddel, 2x een routekaart, 2x een vervoersbewijs en 2x een betaalpas.

Dat gezegd hebbende, ik heb mijn pinpas ook altijd bij me want die zit bij mijn ID-kaart/rijbewijs/afvalpas en weetikhetwat. Maar ik gebruik hem vrijwel nooit. Laatst in een parkeergarage in Duitsland gestaan waar geen NFC-lezer op zat. Was ik toch blij dat ik het bij had.
thomas_n @xFeverr19 april 2023 14:32
Telefoons zijn duur, relatief groot om mee te nemen, je moet opletten dat de batterij niet leeg is, dat de software up-to-date is, etc. Twee telefoons bij me hebben is niet handiger dan één telefoon en een losse portemonnee met bankpas en ov-kaart. ;)
MischaBoender @thomas_n19 april 2023 14:44
Vergeet je routekaart niet. :+
GekkePrutser @xFeverr19 april 2023 17:25
Dan heb je 2x een communicatiemiddel, 2x een routekaart, 2x een vervoersbewijs en 2x een betaalpas.
Op zich wel een goed plan maar je kan bijvoorbeeld meestal niet vervoersbewijs op twee telefoons laden en naadloos gebruiken (bijvoorbeeld inchecken met de ene en uitchecken met de andere). Hier in Barcelona logt hij je gewoon uit op de andere telefoon als je op een nieuwe inlogt. Zelfs als je een fysieke kaart ernaast hebt (want dat kan wel), staan daar verschillende reisprodukten op, dus je moet 2x betalen. Ik heb nu op de fysieke kaart een 10-ritten kaart geladen voor noodgevallen. En op de telefoon een onbeperkte maandkaart van 20 euro.

Dus er zitten in de praktijk best haken en ogen aan. Dan kan je denk ik beter een powerbankje meenemen als backup. Als apps hier meer rekening mee hielden zou het wel handig zijn op zich, al zal het ook wel misbruik mogelijk maken (denk net zoiets als netflix accountsharing). Als dat kon zou ik inderdaad wellicht wel een mini telefoon in mijn achterzak meenemen, zoiets als een Unihertz Jelly ofzo.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 16:35]

sigmundfreund @thomas_n19 april 2023 14:34
Hangt heel erg van de situatie af. In Nederland maak ik mij niet zo druk. Alles is op loopafstand en anders is er altijd iemand in de buurt. Ga je dan naar een plek waar je alsnog afgezonderd bent (en dat is bijna altijd te voorspellen) dan kan je je daarop voorbereiden. De scenario's dat je alsnog in de problemen kan komen zijn er wel, maar hoe groot is zo'n kans daarop? Daar staat in het dagelijkse leven weer gebruiksgemak voor tegenover, dus wat mij betreft dikke prima. Zolang je maar altijd keus hebt.
PrimusIP @thomas_n19 april 2023 14:45
Het maakt ook uit of je naar de supermarkt bij je in de buurt gaat of dat je bijvoorbeeld in het buitenland bent. Als in mijn woonplaats zoiets zou gebeuren wat je beschrijft dan is dat wel te overzien, ik fiets dan gewoon naar huis. Op reis daarentegen heb ik naast pasjes ook een paspoort mee en meestal contant geld.
Sowieso moet je je kunnen legitimeren en heb je toch wel ergens een pasje op zak nodig. Alleen in mijn geval zit die ergens in een tas weggestopt.
GekkePrutser @PrimusIP19 april 2023 17:30
Neem je echt altijd legitimatie mee? Ik doe dat nooit meer. Meestal wel een flubberig kopietje maar dat is ook niet van mijn foto ID :)

Ik deed het vroeger altijd wel maar toen mijn portemonnee gestolen werd kon ik voor 180 euro retour naar Madrid om een nieuwe ID aan te vragen, die ook nog eens het dubbele kostte van wat het in Nederland kost. Dat doe ik niet meer. Dan maar een boete voor geen ID bijhebben als het ooit zal gebeuren (en vaak kom je er met wat coulance ook wel af).
PrimusIP @GekkePrutser19 april 2023 18:05
Neem je echt altijd legitimatie mee? Ik doe dat nooit meer. Meestal wel een flubberig kopietje maar dat is ook niet van mijn foto ID
Als ik mijn woonplaats verlaat wel en als ik mijn tas bij me heb, zit die daar ook wel in. Ik heb geen zin in gedoe en het is gewoon verplicht. Ik gebruik trouwens mijn rijbewijs, ik heb geen ID kaart. Als ik naar buitenland ga betekend dat mijn paspoort meenemen (al ben ik dat bij een bezoekje over de grens wel eens vergeten).
Donstil @PrimusIP19 april 2023 18:03
Het maakt ook uit of je naar de supermarkt bij je in de buurt gaat of dat je bijvoorbeeld in het buitenland bent. Als in mijn woonplaats zoiets zou gebeuren wat je beschrijft dan is dat wel te overzien, ik fiets dan gewoon naar huis. Op reis daarentegen heb ik naast pasjes ook een paspoort mee en meestal contant geld.
Sowieso moet je je kunnen legitimeren en heb je toch wel ergens een pasje op zak nodig. Alleen in mijn geval zit die ergens in een tas weggestopt.
Dat legitimeren is op papier natuurlijk een moetje maar in de praktijk heb ik dat nog nooit hoeven doen, zelfs in het buitenland (ook de oceaan over) is het vaak niet veel meer dan even tonen bij de grens.

Die neem ik dus in Nederland nooit mee.
, de kans dat ik mijzelf ineens moet legitimeren lijkt mij te verwaarlozen en daarmee een te accepteren risico.

In het buitenland alleen op reis dagen en daarna laat ik mijn passport meestal in het hotel.

TLDR: heerlijk om alleen met ApplePay op pad te gaan!
Rex @thomas_n19 april 2023 14:45
Ik weet niet hoe vaak bij het onderweg gaan naar een pinautomaat jouw mobiel stuk is gegaan, maar je kunt de code ook gewoon op een papier thuis opschrijven en daarmee naar de pinautomaat gaan.
BruT@LysT @Rex19 april 2023 16:52
Ik vermoed echter dat de code tijdgebonden is, moet je ff hard rennen :+
Rex @BruT@LysT21 april 2023 13:32
Nah... In Spanje blijft de code een week geldig en na een week krijg je je geld teruggestort.
Het wordt hier in Spanje verkocht als een service om "geld te sturen naar jezelf of een andere persoon".
Als je het naar iemand anders stuurt, dan krijgt ie een code om het geld te kunnen pinnen bij een pinautomaat.

Het slaat eigenlijk nergens op omdat zo goed als iedereen Bizum (de Spaanse Tikkie) gebruikt.
-MD- 19 april 2023 14:46
Als ik het artikel goed begrijp kun je met uitsluitend een code geld uit de muur halen. Je kunt hiermee een persoon dus op afstand geld van jouw rekening op laten nemen, denk aan een kind of een 'vriend in nood', door deze de code te geven (app/sms/mail/telefoon/...).

De bedragen zijn lager, maar het maakt 'vriend in nood'-fraude wel een stuk laagdrempeliger.
Rex 19 april 2023 14:48
Het is gewoon een noodoptie, he? 99% van de klanten zal dit nooit gebruiken.
Het is echt voor die ene keer dat je iemand anders geld van je rekening wilt kunnen laten afnemen, of voor die ene keer dat je pasjes het niet doen en dat je "ff snel" wilt opnemen.

In Spanje kan het al jaaaaaren. Niemand gebruikt het, maar het is wel mooi dat zo'n feature bestaat.
miknic 19 april 2023 15:02
Een pinautomaat. In de wijde omtrek van 10 km niet 1 hier te vinden.
Roel1966 19 april 2023 19:04
Paar dingen die mij tegenspreken namelijk op de 1ste plaats zijn er veel meer handelingen nodig om in feite hetzelfde te bereiken.

Korte opsomming wat je allemaal dan moet doen via smartphone:
- smartphone pakken en mobiel internet inschakelen ( kijken of je bereik hebt ).
- app opstarten en code voor app invoeren
- transactiecode aanvragen
- transactiecode invoeren in geldautomaat

Korte opsomming wat je moet doen met pinpas :
- pinpas pakken en in geldautomaat invoeren
- pincode invoeren

Tja, dit lijkt mij toch wel heel duidelijk hoeveel extra handelingen je moet verrichten plus erbij genomen dat anno 2023 de meeste betalingen toch al digitaal verlopen. Die keren dat je contant geld gaat pinnen zijn dusdanig laag dat ik niet begrijp waarom ING deze extra functie toevoegt aan de app.

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