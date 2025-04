ING-klanten kunnen voortaan geld opnemen zonder bankpas dankzij cashcode

Klanten van de Nederlandse bank ING kunnen vanaf vandaag geld opnemen zonder bankpas dankzij een cashcode. Gebruikers kunnen met de code tot 100 euro per dag opnemen. De code moet via de ING Mobiel Bankieren-app aangevraagd worden.

In de app kunnen klanten via het Service-gedeelte een rekening selecteren en vervolgens een cashcode van zeven cijfers en een driecijferige verificatiecode opvragen. Deze codes zijn een uur geldig en kunnen slechts eenmaal gebruikt worden. Er kan zo maximaal honderd euro per dag gepind worden, maar er kan een onbeperkt aantal codes aangemaakt worden, mits de limiet nog niet bereikt is. De service is beschikbaar op geldautomaten van Geldmaat, afgezien van de muntautomaten van het merk.

Volgens ING kunnen alle klanten van achttien jaar en ouder dergelijke codes aanmaken. Het zou overigens niet toegestaan zijn om een cashcode aan iemand anders te geven. De bank schrijft: "Net als de pincode dient de ING-cashcode geheim gehouden te worden. De ING-cashcode is een persoonlijke code." Klanten kunnen ook nog steeds een cashcode aanvragen bij een vestiging van de bank. Dit is al langer mogelijk voor mensen die hun bankpas verloren zijn.

Geldmaat biedt klanten van ABN AMRO al langer een manier om geld op te nemen zonder bankpas, namelijk door middel van een QR-code. Op deze manier kunnen ze tot 500 euro opnemen. Dat is aanzienlijk meer dan wat via de ING-cashcode kan, al kunnen klanten in het laatste geval hun betaalpas en smartphone in principe thuislaten.