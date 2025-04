Ruim 67 procent Linux-gamers gebruikt volgens Steam Survey een cpu van AMD

Ruim twee derde van alle Steam-gebruikers die Linux gebruikt heeft een systeem met een AMD-cpu. Het aandeel van AMD-systemen onder Linux-gebruikers op Steam was nog nooit zo hoog, mede dankzij de Steam Deck, zo blijkt uit de recentste Steam Hardware Survey.

In juni van 2023 was het aantal Linux-gebruikers op Steam met een AMD-cpu bijna 8 procentpunten hoger dan in de maand daarvoor, zo concludeert Valve met zijn maandelijkse Steam Hardware Survey. Het omslagpunt was grofweg een jaar geleden, in juli van 2022, toen er voor het eerst meer AMD-cpu's dan Intel-processors in Linux-systemen zaten.

Dat is niet geheel toevallig ook enkele maanden na de release van de Steam Deck, die de Linux-distro SteamOS gebruikt in combinatie met een AMD-cpu. Zo'n 40 procent van alle Linux-gebruikers op Steam doet dat vanaf een Steam Deck. Hoewel niet concreet uit de cijfers blijkt waarom de overige Linux-desktop- en laptopgebruikers van de vermelde 67 procent AMD-cpu's prefereren, zullen aanhoudende updates voor verbeterde ondersteuning van AMD-processors hieraan bijdragen.

Het aantal gamers dat Steam op een Linux-systeem gebruikt is overigens relatief gezien zeer klein. In juni van 2023 maakte 1,44 procent van alle Steam-gebruikers van het betreffende besturingssysteem gebruik. Windows en MacOS draaien op respectievelijk 96,77 en 1,79 procent van alle systemen waarop Steam gebruikt wordt.

Wat Windows-gebruikers op het gameplatform betreft zijn de statistieken de afgelopen jaren relatief consistent; het aantal gebruikers met een Intel-cpu is binnen deze categorie steevast tussen de 66 en 71 procent.

Update, 19.10 uur: Zoals meerdere Tweakers correct aankaarten, draagt de Steam Deck bij aan de in het artikel beschreven ontwikkeling. Het bericht is daarop aangescherpt.