Gerucht: Lenovo Legion Go-handheld krijgt Ryzen Z1-apu, kan werken met AR-bril

Er zijn beelden verschenen van een Legion AR Glasses-bril van Lenovo. Die zou bedoeld zijn voor gebruik met de onaangekondigde Legion Go-handheld, waarvan ook nieuwe details zijn verschenen. Het is niet bekend wanneer de handheld en AR-bril uitkomen en wat deze gaan kosten.

Foto's die in handen zijn van WindowsReport tonen een Lenovo Legion Go-handheld die wordt gebruikt met een Legion AR Glasses-bril. Deze bril lijkt te functioneren als een soort externe monitor, waarop gebruikers pc-games kunnen spelen. Volgens de website is deze AR-bril 'specifiek aangepast' voor gaming, hoewel WindowsReport niet meldt wat dat precies inhoudt. Exacte specificaties van de bril zijn niet bekend. Het is ook niet bekend of de bril los beschikbaar komt of standaard wordt meegeleverd bij de handheld. De bril toont gelijkenissen met de Glasses T1, die Lenovo vorig jaar al aankondigde.

WindowsReport heeft daarnaast nieuwe details over de Lenovo Legion Go zelf. Deze handheld krijgt volgens die website een AMD Ryzen Z1-apu. De chip in kwestie heeft acht Zen 4-cores en een geïntegreerde RNDA 3-gpu met twaalf compute-units. Daarmee gaat het vermoedelijk om de Extreme-variant van de Ryzen Z1. Het apparaat krijgt verder een 8"-scherm met een beeldverhouding van 16:9 of 16:10, claimt WindowsReport.

Er verschenen onlangs al afbeeldingen van de Lenovo Legion Go. De handheld krijgt onder meer afneembare controllers aan de zijkanten. De Legion Pro draait daarnaast op Windows 11. Verder krijgt de handheld een 3,5mm-jack, een USB-C-aansluiting aan de bovenkant én een USB-C-poort aan de onderkant. WindowsReport meldt dat dat 'mogelijk' Thunderbolt-aansluitingen betreffen, hoewel dat niet is bevestigd.

Lenovo heeft de Legion Go nog niet officieel aangekondigd. Het is niet bekend wanneer Lenovo van plan is om dat te doen. Ook de adviesprijs is nog onbekend. Datzelfde geldt voor de Lenogo Legion AR Glasses.