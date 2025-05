Lenovo introduceert Tab P12 met 12,7"-scherm en Tab M10 5G vanaf 399 euro

Lenovo introduceert twee nieuwe tablets. Het bedrijf komt met een Tab P12, die beschikt over een 12,7"-scherm met een 16:10-verhouding. De Tab M10 5G krijgt op zijn beurt 5G-ondersteuning. Beide tablets krijgen adviesprijzen vanaf 399 euro.

De Lenovo Tab P12 krijgt een Dimensity 7050-soc van MediaTek, schrijft Lenovo in een persbericht. Die chip beschikt over twee Arm Cortex-A78-cores op 2,6GHz en zes Cortex-A55-kernen op 2,0GHz. De tablet krijgt een lcd met een resolutie van 2944x1840 pixels en een refreshrate van 60Hz. Het apparaat krijgt standaard 4GB geheugen en 128GB opslag, hoewel Lenovo ook een variant met 8GB geheugen en 256GB opslag introduceert. De tablet krijgt verder een 10.200mAh-accu en vier speakers.

De Lenovo Tab M10 5G beschikt op zijn beurt over een 90Hz-scherm met een resolutie van 2000x1200 pixels en een beelddiagonaal van 10,6". Dit apparaat beschikt daarbij over een Snapdragon 695 5G-soc van Qualcomm en ondersteunt daarmee, zoals de naam doet vermoeden, standaard 5G-connectiviteit via een simkaartslot. Deze tablet heeft 4 of 6GB geheugen en standaard 128GB opslag, een 7700mAh-accu die 20W-snelladen ondersteunt en een 3,5mm-jack voor audio.

Beide tablets beschikken over een USB-C-poort en een microSD-kaartlezer. De twee apparaten worden daarnaast geleverd met Android 13. De Lenovo Tab P12 krijgt twee grote OS-upgrades en vier jaar beveiligingsupdates. De Tab M10 5G krijgt één OS-upgrade en 3,5 jaar beveiligingsupdates.

Lenovo brengt de Tab P12 deze maand uit vanaf 399 euro. Voor dat bedrag levert Lenovo een drukgevoelige Tab Pen Plus-stylus mee. Voor 100 euro extra levert de fabrikant ook een toetsenbordcase mee, die volgens de fabrikant is 'geïnspireerd' door de toetsenborden van zijn ThinkPad-laptops.

De Lenovo Tab P12 (links) en Tab M10 5G. Bron: Lenovo