Lenovo lijkt tablet onder merknaam Motorola te willen uitbrengen

Het lijkt erop dat de Chinese fabrikant Lenovo een tablet onder de merknaam Motorola wil gaan uitbrengen. In de Google Play Console is een listing verschenen voor een Moto Tab G20. De kenmerken lijken veel op een al bestaande tablet van Lenovo.

De listing bevat een render en specs van het nieuwe apparaat, vermeldt MySmartPrice. De Moto Tab G20 zou gaan draaien op een MediaTek Helio P22T-soc met 3GB geheugen. Het scherm zou een resolutie hebben van 1280x800 pixels, voor een beeldverhouding van 16:10.

De tablet lijkt volgens de Chinese site veel op de Lenovo Tab M8. Motorola maakte ooit als zelfstandig bedrijf een tablet onder de naam Xoom. Lenovo heeft altijd tablets uitgebracht, vooral in het goedkopere segment. De afbeelding toont Google-apps op de tablet, wat erop duidt dat het apparaat niet bedoeld is voor de Chinese markt.

Lenovo heeft het aantal producten in de Moto G-lijn dit jaar uitgebreid. Waar vorige jaren alleen nog enkele Moto G-modellen uitkwamen, zijn er dit jaar veel meer telefoons die daaronder vallen. De fabrikant had nog niets gezegd over een tablet in de Moto G-serie.