Afbeelding toont Motorola razr met vouwbaar scherm

Er is een afbeelding verschenen van wat de Motorola razr zou moeten zijn, een smartphone met een vouwbaar scherm. De telefoon moet doen denken aan de Razr die Motorola in 2004 uitbracht, een klaptelefoon die voor zijn tijd dun was.

De afbeelding. Bron: Evan Blass

De naam wordt razr met allemaal kleine letters, aldus telecomjournalist Evan Blass. De afbeelding laat het toestel zien in een hand, waarbij te zien is dat hij ongeveer half zo lang is als veel andere moderne smartphones. De breedte lijkt in lijn te liggen met andere smartphones, terwijl hij wel relatief dik oogt. De afbeelding laat een knop op de behuizing zien, vermoedelijk voor de vingerafdrukscanner.

Op de buitenkant lijkt bovendien een ronde uitstulping te zitten. Dat doet denken aan hoe moederbedrijf Lenovo de camera's van veel Motorola-smartphones van de afgelopen jaren ontwierp. Ook lijkt er een scherm aan de buitenkant te zitten.

Er zijn al sinds begin dit jaar geruchten over de komst van een variant van de Motorola Razr met vouwbaar scherm. Die telefoon zou, in tegenstelling tot huidige modellen met een vouwbaar scherm, zoals de Samsung Galaxy Fold, Royole FlexPai en Huawei Mate X, niet in de breedte zijn uit te vouwen tot een tablet. In plaats daarvan moeten gebruikers die in de lengte uitvouwen. De vorm zou daarmee overeen komen met die van een oude klaptelefoon als de Razr.

Eerdere geruchten wijzen op een toestel met een scherm met een diagonaal van 6,2" en een inkeping, uitgaande van de uitgevouwen situatie. De telefoon zou een Qualcomm Snapdragon 710-soc hebben. Het is onbekend of de telefoon alleen uit zou komen in de Verenigde Staten of dat er ook een release wereldwijd zal volgen. Lenovo heeft een evenement gepland voor 13 november en daar zal de fabrikant de telefoon vermoedelijk presenteren.