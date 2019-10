Test-app voor 'Oculus Assistant' verschijnt op Quest-headset

Een test-app voor iets dat Oculus Assistant gaat heten is verschenen in de firmware voor de Oculus Quest. Dat meldt UploadVR. De app is te openen en vraagt om toestemming voor opname van audio, maar doet verder niets.

In de ontwikkelaarsinstellingen verschijnt de app met de naam Oculus Assistant Service. Bij het openen verschijnt de naam Assistant Test Service boven in beeld, zegt UploadVR. Na het vragen van toestemming laat de app alleen een grijs beeld zien. De app zit in de Quest v10-firmware.

De aanwezigheid van de app op de Quest duidt erop dat Facebook begonnen is met testen van de functie op de headset. Het bedrijf maakte in april bekend dat het werkte aan de software voor Oculus-headsets en Portal-apparaten. Wat de assistent precies kan en doet, is onduidelijk. Facebook zegt tegen UploadVR niets te kunnen zeggen.