Gerucht: Facebook werkt aan eigen stemassistent

Facebook is volgens een nieuw gerucht druk bezig met het ontwikkelen van een eigen stemassistant. Het is onbekend hoe het sociale netwerk de techniek wil gebruiken, maar vermoedelijk zal het in elk geval werken op Facebooks videobelapparaat Portal.

Ook zou de stemassistent van pas kunnen komen op vr-headsets van Oculus, meldt CNBC op basis van informatie van twee oud-medewerkers. Er zijn weinig details over de assistent, behalve dat het team dat het ontwikkelt in Redmond zit, in de Amerikaanse staat Washington. Dat is niet op Facebooks hoofdkantoor in Silicon Valley.

Facebook heeft onder meer contact gehad met fabrikanten van slimme speakers over de komende assistent. Het is onbekend hoe de software zou moeten werken, wat het allemaal moet kunnen en wanneer het uitkomt.

Het sociale netwerk had al M, een menselijke assistent in Facebook Messenger. Dat kwam niet van de grond en stopte vorig jaar. Facebook is de laatste van de grote techgiganten zonder stemassistent. Apple heet Siri, Google werkt met Assistent, Amazon met Alexa en Microsoft heeft Cortana.